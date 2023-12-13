Работа, бизнес, учёба в Калинковичах
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
Договорная
мастер на все руки ищет работу.
Гомельская, Калинковичи
100 000 р.
Требуются рабочие-строители
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищю работу
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу работу водителем В.С.D.Е
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу подработку на выходные
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Помощник автоэлектрика
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу подработку на пару часов
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Работа
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу работу водителем
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу работу машинист экскаватора
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Работа
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу работу по поклейке обоев. Оплата по договору
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Работа
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Тракторист на лесовозный трактор
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Работа рабочим в Москву
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Каменщик
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу подработку 16 лет по выходным
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Компьютерная диагностика
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Ищу подработку расклейку объявление
Гомельская, Калинковичи
700 р.
Уборщица служебных помещений
Брест
1 500 р.
Мастер смены
Брест
Договорная
Ищу Работу,Рассмотрю Варианты
Витебск
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Минская, Логойск
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Могилев
Договорная
Ищу подработку на выходных
Минская, Смолевичи
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
Вакансия портная
Гродно
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Могилев
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель категории D
Могилев
3 000 р.
Монтажник
Минск, Ленинский
1 500 р.
Вакансия
Минск, Советский
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Витебская, Орша
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Брестская, Пинск
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Витебск
2 500 р.
Маляр отделочник
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
1 500 р.
Рамщик
Минская, Другие города
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Минск, Советский
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Витебск
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Минск, Советский
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Гомель
Договорная
Отделочник
Могилев
Договорная
Требуются официанты
Могилев
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Брест
Договорная
Строитель - плиточник
Гродно
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Витебск
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев