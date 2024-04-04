Прочие сельхоз животные в Калинковичах
Договорная
Бараны Романовской породы
Витебск
600 р.
Животные
Гомельская, Речица
3.50 р.
Цыплята Бройлеры Несушки
Гродненская, Кореличи
8 р.
Овцы и ягнята
Брестская, Ляховичи
50 р.
Козлята
Минская, Березино
300 р.
Овцы
Минская, Логойск
100 р.
Коза/козёл
Гродненская, Другие города
750 р.
Бычок
Гродненская, Лида
Договорная
Ветеринарный инструмент
Витебск
3.50 р.
Цыплята
Минская, Несвиж
Договорная
Цыплята разных пород
Минская, Минский район
Договорная
Поросята
Витебская, Полоцк
9 р.
Крольчата и кролики
Гомельская, Светлогорск
60 р.
Борона
Минск, Центральный
300 р.
продается англонубийская коза
Витебская, Лепель
Договорная
Гуси
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Козлята
Минская, Логойск
200 р.
Кабанчики 10-15кг
Минск, Первомайский
95 р.
ШПРИЦ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ ЕМКОСТЬЮ 150 МЛ.
Гродненская, Зельва
0.20 р.
Картофель на корм (крупный, мелкий,не кондит)
Брестская, Пружаны
Договорная
Ягнёнок
Витебская, Бешенковичи
600 р.
Овечки ярки
Минская, Солигорск
15 р.
ПЛЕМЕННЫЕ КРОЛИКИ (от европейских производителей)
Могилевская, Горки
8 р.
Пти
Гродненская, Вороново
0.99 р.
Зерно, комбикорм
Гомельская, Житковичи
50 р.
Козлик проц.альпиец и козачка
Гомель
600 р.
Телачка
Могилевская, Глуск
3 р.
Яйцо гусиное инкубационное
Гродненская, Мосты
3.50 р.
Инкубационное яйцо гусиное
Витебская, Чашники
3.50 р.
Продам цыплят
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Животные
Гродненская, Другие города
Бесплатно
Овцы
Брестская, Иваново
0.30 р.
Отходы пищевые.
Минская, Смолевичи
Договорная
Овца
Гродненская, Слоним
Договорная
Козочки
Могилевская, Чаусы
Договорная
Дрожжи пивные кормовые сухие
Минск, Советский
2 р.
Яйца гусиные, утиные
Брестская, Малорита
9 р.
Куры несушки. Красавицы в оперении. 10+1
Гомельская, Мозырь
Договорная
Овцы
Минская, Дзержинск
3 700 р.
Тёлка джерси
Минск, Заводской
Договорная
Продам овечек и барана
Брестская, Барановичи
15 р.
Гусята.
Минская, Старые Дороги
Договорная
Органика
Гродненская, Лида
80 р.
Гуси(пара)
Гродненская, Щучин
20 р.
Продам козу 1 месяц
Витебск
120 р.
Ягнята, овцы, бараны
Гродненская, Щучин
85 р.
Бункера кормушка,непросыпайка
Гомель
0.70 р.
Збожжа кукурузы.Продаж.Абмен.
Минская, Слуцк
50 р.
Козлята
Гомельская, Другие города
Договорная
Овцы романовской породы
Брестская, Береза
Договорная
Тёлочка, обмен
Гродненская, Новогрудок
33 р.
Крючок глазной акушерский
Гродненская, Зельва
10 р.
Козлик и козачка
Гомель
2 р.
Яйцо уток
Минская, Молодечно
500 р.
Баран
Витебская, Верхнедвинск
4 р.
Цыплята
Брестская, Пинск
4 р.
Цыплята
Брестская, Пинск