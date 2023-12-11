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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Калинковичах

Зарядное устройство с батареей HILTI C4/36-350+ батарея HILTI B22 (Арт. 203/230792)

335.01 р.

Зарядное устройство с батареей HILTI C4/36-350+ батарея HILTI B22 (Арт. 203/230792)

Гомельская, Калинковичи

Диск алмазный 230

30 р.

Диск алмазный 230

Гомельская, Калинковичи

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Труборез для пластиковых труб

15 р.

Труборез для пластиковых труб

Гомельская, Калинковичи

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инструмент, биты, свёрла, отвёртка ...

Договорная

инструмент, биты, свёрла, отвёртка ...

Гомельская, Калинковичи

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китайский инструмент

Договорная

китайский инструмент

Гомельская, Калинковичи

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советский инструмент

Договорная

советский инструмент

Гомельская, Калинковичи

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Рулетки страительные

15 р.

Рулетки страительные

Гомельская, Калинковичи

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Диски разные

25 р.

Диски разные

Гомельская, Калинковичи

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Диск отрезной по металлу 230 робуст

18 р.

Диск отрезной по металлу 230 робуст

Гомельская, Калинковичи

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Звонить 80295353049

380 р.

Звонить 80295353049

Гомельская, Калинковичи

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Паяльные лампы СССР

20 р.

Паяльные лампы СССР

Гомельская, Калинковичи

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Тиски СССР в нормальном состоянии все работает вые

150 р.

Тиски СССР в нормальном состоянии все работает вые

Гомельская, Калинковичи

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Круг отрезной по металлу(Арт. 203/230658)

2.29 р.

Круг отрезной по металлу(Арт. 203/230658)

Гомельская, Калинковичи

Сверло по дереву спиральное ЗВЕРЬ Auger Bit 20 мм-60мм (Арт. 203/230660)

13.73 р.

Сверло по дереву спиральное ЗВЕРЬ Auger Bit 20 мм-60мм (Арт. 203/230660)

Гомельская, Калинковичи

Набор сверл Для сверления в дереве TopTools (Арт. 203/230468)

18.34 р.

Набор сверл Для сверления в дереве TopTools (Арт. 203/230468)

Гомельская, Калинковичи

советская совковая лопата без черенка

Договорная

советская совковая лопата без черенка

Гомельская, Калинковичи

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Чаша алмазная шлифовальная

Договорная

Чаша алмазная шлифовальная

Гомельская, Калинковичи

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Набор для нарезки резьбы.

70 р.

Набор для нарезки резьбы.

Гомельская, Калинковичи

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Пила лучковая

10 р.

Пила лучковая

Гомельская, Калинковичи

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Вальцовка

Договорная

Вальцовка

Гомельская, Калинковичи

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Диск по бетону 230

25.45 р.

Диск по бетону 230

Гомельская, Калинковичи

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Бур по бетону

10 р.

Бур по бетону

Гомельская, Калинковичи

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Молоток каменщика

15 р.

Молоток каменщика

Гомельская, Калинковичи

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Мастеров каменщика

15 р.

Мастеров каменщика

Гомельская, Калинковичи

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Лента мерная

12 р.

Лента мерная

Гомельская, Калинковичи

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Инструмент канцелярский

15 р.

Инструмент канцелярский

Гомельская, Калинковичи

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Зажим-Крепление

Договорная

Зажим-Крепление

Гомельская, Калинковичи

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Скоба скобы строительные

2 р.

Скоба скобы строительные

Гомельская, Калинковичи

Строительные захваты

100 р.

Строительные захваты

Гомельская, Калинковичи

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Makita DTR180ZJ

1 200 р.

Makita DTR180ZJ

Гомельская, Калинковичи

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Продам коронку по бетону

300 р.

Продам коронку по бетону

Гомельская, Калинковичи

Наушники новые

30 р.

Наушники новые

Гомельская, Калинковичи

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Крючок для вязки арматуры

30 р.

Крючок для вязки арматуры

Гомельская, Калинковичи

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Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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