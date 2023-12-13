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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Калинковичах

Скатерть

25 р.

Скатерть

Гомельская, Калинковичи

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Замок сувальный

10 р.

Замок сувальный

Гомельская, Калинковичи

Шатковка для капусты

30 р.

Шатковка для капусты

Гомельская, Калинковичи

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Перчатки хозяйственные

0.20 р.

Перчатки хозяйственные

Гомельская, Калинковичи

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Доильное ведро без крышки на 18 литров

25 р.

Доильное ведро без крышки на 18 литров

Гомельская, Калинковичи

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Паяльная лампа

20 р.

Паяльная лампа

Гомельская, Калинковичи

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Механический доводчик

30 р.

Механический доводчик

Гомельская, Калинковичи

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прибор от мух, комаров РАПТОР

Договорная

прибор от мух, комаров РАПТОР

Гомельская, Калинковичи

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Бочки

Договорная

Бочки

Гомельская, Калинковичи

3 контактный разем

12 р.

3 контактный разем

Гомельская, Калинковичи

Тележки

15 р.

Тележки

Гомельская, Калинковичи

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Конистри

10 р.

Конистри

Гомельская, Калинковичи

Разметочный шнур

10 р.

Разметочный шнур

Гомельская, Калинковичи

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Канистры

5 р.

Канистры

Гомельская, Калинковичи

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Удлинитель гибкий

10 р.

Удлинитель гибкий

Гомельская, Калинковичи

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Кран с американкай

20 р.

Кран с американкай

Гомельская, Калинковичи

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Колодка каучук

30 р.

Колодка каучук

Гомельская, Калинковичи

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Короб и бачок

50 р.

Короб и бачок

Гомельская, Калинковичи

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Набор для газовых баллонов

Договорная

Набор для газовых баллонов

Гомельская, Калинковичи

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Подставка для мыла Кошка

19 р.

Подставка для мыла Кошка

Гомельская, Калинковичи

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Подставка для ершика Кошка

50 р.

Подставка для ершика Кошка

Гомельская, Калинковичи

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Канистры

5 р.

Канистры

Гомельская, Калинковичи

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Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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