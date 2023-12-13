Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Калинковичах
25 р.
Скатерть
Гомельская, Калинковичи
10 р.
Замок сувальный
Гомельская, Калинковичи
30 р.
Шатковка для капусты
Гомельская, Калинковичи
0.20 р.
Перчатки хозяйственные
Гомельская, Калинковичи
25 р.
Доильное ведро без крышки на 18 литров
Гомельская, Калинковичи
20 р.
Паяльная лампа
Гомельская, Калинковичи
30 р.
Механический доводчик
Гомельская, Калинковичи
Договорная
прибор от мух, комаров РАПТОР
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Бочки
Гомельская, Калинковичи
12 р.
3 контактный разем
Гомельская, Калинковичи
15 р.
Тележки
Гомельская, Калинковичи
10 р.
Конистри
Гомельская, Калинковичи
10 р.
Разметочный шнур
Гомельская, Калинковичи
5 р.
Канистры
Гомельская, Калинковичи
10 р.
Удлинитель гибкий
Гомельская, Калинковичи
20 р.
Кран с американкай
Гомельская, Калинковичи
30 р.
Колодка каучук
Гомельская, Калинковичи
50 р.
Короб и бачок
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Набор для газовых баллонов
Гомельская, Калинковичи
19 р.
Подставка для мыла Кошка
Гомельская, Калинковичи
50 р.
Подставка для ершика Кошка
Гомельская, Калинковичи
5 р.
Канистры
Гомельская, Калинковичи
Товары с доставкой от магазинов
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный