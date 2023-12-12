logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Калинковичах

ПлатьеПлатье

50 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для принцессы Платье для принцессы

60 р.

heart

Платье для принцессы

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье со шлейфомНарядное платье со шлейфом

40 р.

heart

Нарядное платье со шлейфом

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье нарядноеПлатье нарядное

20 р.

heart

Платье нарядное

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

badge-icon
badge-icon
badge-icon
платьеплатье

30 р.

heart

платье

164 - 170

badge-icon
badge-icon
платье платье

35 р.

heart

платье

164 - 170

badge-icon
badge-icon
Детская одеждаДетская одежда

30 р.

heart

Детская одежда

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
badge-icon
Шикарное новогоднее белое платье 80-86Шикарное новогоднее белое платье 80-86

10 р.

heart

Шикарное новогоднее белое платье 80-86

80 - 86 (1-2 года)

ПлатьеПлатье

50 р.

heart

Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
Детская одежда Детская одежда

14 р.

heart

Детская одежда

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Детская одежда Детская одежда

15 р.

heart

Детская одежда

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
ПлатьеПлатье

25 р.

heart

Платье

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Школьное платье 110-116 для девочки Школьное платье 110-116 для девочки

17 р.

heart

Школьное платье 110-116 для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Интересная юбочка с пайетками 152-158Интересная юбочка с пайетками 152-158

20 р.

heart

Интересная юбочка с пайетками 152-158

152 - 158 (12 лет)

badge-icon
badge-icon
Кожаная юбочка 134-140Кожаная юбочка 134-140

15 р.

heart

Кожаная юбочка 134-140

134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье серебро.Платье серебро.

10 р.

heart

Платье серебро.

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
ПлатьеПлатье

40 р.

heart

Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сарафан джинсовый. НовыйСарафан джинсовый. Новый

18 р.

heart

Сарафан джинсовый. Новый

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье на утренник. Платье на утренник.

28 р.

heart

Платье на утренник.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лот платьев. Можно по отдельности. Лот платьев. Можно по отдельности.

Договорная

heart

Лот платьев. Можно по отдельности.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Юбки и сарафан. В садик. Можно по отдельности. Юбки и сарафан. В садик. Можно по отдельности.

Договорная

heart

Юбки и сарафан. В садик. Можно по отдельности.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
Платье Платье

55 р.

heart

Платье

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

badge-icon
badge-icon
ЮбкаЮбка

20 р.

heart

Юбка

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Новое нарядное платьеНовое нарядное платье

40 р.

heart

Новое нарядное платье

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

30 р.

heart

Платье для девочки

104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
Стильное новогоднее платье ПРОДАНОСтильное новогоднее платье ПРОДАНО

35 р.

heart

Стильное новогоднее платье ПРОДАНО

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платья новогодние Платья новогодние

30 р.

heart

Платья новогодние

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

40 р.

heart

Нарядное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье новогоднее для девочки 6-7 летПлатье новогоднее для девочки 6-7 лет

20 р.

heart

Платье новогоднее для девочки 6-7 лет

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Платье, размер 42-44Платье, размер 42-44

25 р.

heart

Платье, размер 42-44

164 - 170

badge-icon
Платье Платье

20 р.

heart

Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье 134рПлатье 134р

30 р.

heart

Платье 134р

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
Юбочка Юбочка

10 р.

heart

Юбочка

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Юбка-шорты 1-2 класс. Юбка-шорты 1-2 класс.

13 р.

heart

Юбка-шорты 1-2 класс.

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Платье 28ррПлатье 28рр

25 р.

heart

Платье 28рр

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье нарядные 36ррПлатье нарядные 36рр

30 р.

heart

Платье нарядные 36рр

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Одежда для девочек Одежда для девочек

40 р.

heart

Одежда для девочек

128 - 134 (8 лет), 146 - 152 (11 лет)

badge-icon
badge-icon
Одежда для девочек Одежда для девочек

70 р.

heart

Одежда для девочек

146 - 152 (11 лет)

badge-icon
Одежда для девочек Одежда для девочек

40 р.

heart

Одежда для девочек

134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки 5-7 летПлатье для девочки 5-7 лет

40 р.

heart

Платье для девочки 5-7 лет

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
Платье на девочку 3-5 летПлатье на девочку 3-5 лет

25 р.

heart

Платье на девочку 3-5 лет

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платье для девочки нарядноеПлатье для девочки нарядное

50 р.

heart

Платье для девочки нарядное

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье кожа 44-48Платье кожа 44-48

105 р.

heart

Платье кожа 44-48

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель