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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Калинковичах

клей и обои

Договорная

клей и обои

Гомельская, Калинковичи

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Плитка 600х300

30 р.

Плитка 600х300

Гомельская, Калинковичи

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Плитка 500*500

50 р.

Плитка 500*500

Гомельская, Калинковичи

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Обои по 10 руб за рулон

10 р.

Обои по 10 руб за рулон

Гомельская, Калинковичи

Плитка

Договорная

Плитка

Гомельская, Калинковичи

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Плитка керамогранит 30*60

250 р.

Плитка керамогранит 30*60

Гомельская, Калинковичи

Плитка

15 р.

Плитка

Гомельская, Калинковичи

Маркер-краска строительный

4 р.

Маркер-краска строительный

Гомельская, Калинковичи

Плинтус напольный

20 р.

Плинтус напольный

Гомельская, Калинковичи

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Корпус для вытяжных труб на крышу

550 р.

Корпус для вытяжных труб на крышу

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Нуждаюсь

Гомельская, Калинковичи

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Новые потолочные плиты-карты Armstrong

4 р.

Новые потолочные плиты-карты Armstrong

Гомельская, Калинковичи

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Обои

3 р.

Обои

Гомельская, Калинковичи

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Плитка для декора гипсовая

10 р.

Плитка для декора гипсовая

Гомельская, Калинковичи

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Анкер

1 р.

Анкер

Гомельская, Калинковичи

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Плитка 14 шт в наличии новая 35 р за все

35 р.

Плитка 14 шт в наличии новая 35 р за все

Гомельская, Калинковичи

Блок распределительный на дин рейку

15 р.

Блок распределительный на дин рейку

Гомельская, Калинковичи

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Продам сайдинг для внутренней отделки

6.50 р.

Продам сайдинг для внутренней отделки

Гомельская, Калинковичи

Инструмент молярный

10 р.

Инструмент молярный

Гомельская, Калинковичи

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Краска

120 р.

Краска

Гомельская, Калинковичи

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Краска пФ-115

80 р.

Краска пФ-115

Гомельская, Калинковичи

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Плитка керамическая

15 р.

Плитка керамическая

Гомельская, Калинковичи

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Фрески фотообои

500 р.

Фрески фотообои

Гомельская, Калинковичи

Плитка на фото размеры видны

50 р.

Плитка на фото размеры видны

Гомельская, Калинковичи

Фотообои 3D

125 р.

Фотообои 3D

Гомельская, Калинковичи

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Продам плитку

Договорная

Продам плитку

Гомельская, Калинковичи

Форма для плитки

60 р.

Форма для плитки

Гомельская, Калинковичи

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Плитка керамин

60 р.

Плитка керамин

Гомельская, Калинковичи

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Крепление для вытяжки газовых отходов

Договорная

Крепление для вытяжки газовых отходов

Гомельская, Калинковичи

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Санитарный силикон

10 р.

Санитарный силикон

Гомельская, Калинковичи

Плитка

50 р.

Плитка

Гомельская, Калинковичи

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Плитка

25 р.

Плитка

Гомельская, Калинковичи

Краска фасадная

150 р.

Краска фасадная

Гомельская, Калинковичи

Плитка настенная Woodskin Bianco B

110 р.

Плитка настенная Woodskin Bianco B

Гомельская, Калинковичи

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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