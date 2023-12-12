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Компьютерная техника

Ноутбуки в Калинковичах

Ноутбук DELL INSPIRON 6400 почта

121 р.

Ноутбук DELL INSPIRON 6400 почта

Гомельская, Калинковичи

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Игровой ноутбук Acer Nitro 5 17.3'' 5600h RTX 3060

2 700 р.

Игровой ноутбук Acer Nitro 5 17.3'' 5600h RTX 3060

Гомельская, Калинковичи

Ноутбук HP 6720s 15.4''

136 р.

Ноутбук HP 6720s 15.4''

Гомельская, Калинковичи

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Ноутбук Aser N19H1 (Арт. 203/230591)

629.40 р.

Ноутбук Aser N19H1 (Арт. 203/230591)

Гомельская, Калинковичи

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Гомельская, Калинковичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Asus Eee PC 1101НA

80 р.

Asus Eee PC 1101НA

Гомельская, Калинковичи

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Ноутбук Acer Aspire ES1-711 (Арт. 203/230364)

403.24 р.

Ноутбук Acer Aspire ES1-711 (Арт. 203/230364)

Гомельская, Калинковичи

ноутбук

Договорная

ноутбук

Гомельская, Калинковичи

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Ноутбук HP 655

150 р.

Ноутбук HP 655

Гомельская, Калинковичи

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Asus x55a

100 р.

Asus x55a

Гомельская, Калинковичи

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Ноутбук HP c новой акб

520 р.

Ноутбук HP c новой акб

Гомельская, Калинковичи

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Lenovo IdeaPad 110-15ACL

Договорная

Lenovo IdeaPad 110-15ACL

Гомельская, Калинковичи

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Macbook pro mid 2012 обмен на монитор , процессор

400 р.

Macbook pro mid 2012 обмен на монитор , процессор

Гомельская, Калинковичи

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2 500 р.

Asus TUF Gaming FX506LHB

Гомельская, Калинковичи

Продам ноутбук Lenovo

350 р.

Продам ноутбук Lenovo

Гомельская, Калинковичи

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Ультрабук HP Sleekbook 15

320 р.

Ультрабук HP Sleekbook 15

Гомельская, Калинковичи

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ноутбук Asus

320 р.

ноутбук Asus

Гомельская, Калинковичи

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170 р.

Ноутбук

Гомельская, Калинковичи

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Lenovo b50-30

Договорная

Lenovo b50-30

Гомельская, Калинковичи

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Ноутбук ASUS X553M

500 р.

Ноутбук ASUS X553M

Гомельская, Калинковичи

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ноутбук Acer

270 р.

ноутбук Acer

Гомельская, Калинковичи

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НОУТБУК Lenovo В РАССРОЧКУ ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Договорная

НОУТБУК Lenovo В РАССРОЧКУ ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Гомельская, Калинковичи

Доставка по Беларуси
Hp g7

Договорная

Hp g7

Гомельская, Калинковичи

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ноутбук игровой

1 750 р.

ноутбук игровой

Гомельская, Калинковичи

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ноутбук LG

270 р.

ноутбук LG

Гомельская, Калинковичи

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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