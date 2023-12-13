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Услуги в сфере красоты и здоровья в Гродно

Маникюр

35 р.

Маникюр

Гродно

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30 р.

Ресницы

Гродно

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Маникюр/педикюр, наращивание, коррекция, укреплени

25 р.

Маникюр/педикюр, наращивание, коррекция, укреплени

Гродно

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Гель лак(Ольшанка)

25 р.

Гель лак(Ольшанка)

Гродно

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Маникюр, гель-лак, наращивание, педикюр

35 р.

Маникюр, гель-лак, наращивание, педикюр

Гродно

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Маникюр Покрытие ногтей

45 р.

Маникюр Покрытие ногтей

Гродно

Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Гродно

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Маникюр (гель лак, наращивание, коррекция), педикю

30 р.

Маникюр (гель лак, наращивание, коррекция), педикю

Гродно

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Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Гродно

Маникюр педикюр наращивание гель лак

38 р.

Маникюр педикюр наращивание гель лак

Гродно

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гродно

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Маникюр,коррекция,наращивание

30 р.

Маникюр,коррекция,наращивание

Гродно

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Маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком.Скидка на пе

40 р.

Маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком.Скидка на пе

Гродно

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Гродно

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гродно

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Маникюр (Космонавтов)

25 р.

Маникюр (Космонавтов)

Гродно

Маникюр гель-лак Кабяка

30 р.

Маникюр гель-лак Кабяка

Гродно

Маникюр/педикюр .Ожешко

40 р.

Маникюр/педикюр .Ожешко

Гродно

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Маникюр+покрытие гель-лаком

20 р.

Маникюр+покрытие гель-лаком

Гродно

Брови хной.Лами ресниц.ДУ бровей

15 р.

Брови хной.Лами ресниц.ДУ бровей

Гродно

Ботокс/Кератиновое выпрямление

50 р.

Ботокс/Кератиновое выпрямление

Гродно

Маникюр Гродно , Наращивание ногтей, Гель-лак

35 р.

Маникюр Гродно , Наращивание ногтей, Гель-лак

Гродно

Маникюр. Ул Гагарина

35 р.

Маникюр. Ул Гагарина

Гродно

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Шугаринг (только женский )

12 р.

Шугаринг (только женский )

Гродно

Массажист ищет моделей для массажа лица. Моделирую

Договорная

Массажист ищет моделей для массажа лица. Моделирую

Гродно

Маникюр район автовокзал

30 р.

Маникюр район автовокзал

Гродно

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Маникюр Кабяка

25 р.

Маникюр Кабяка

Гродно

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Маникюр. ПЕДИКЮР

25 р.

Маникюр. ПЕДИКЮР

Гродно

Маникюр ,гель-лак . Девятовка-Лиможа

25 р.

Маникюр ,гель-лак . Девятовка-Лиможа

Гродно

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Ламинирование ресниц

Договорная

Ламинирование ресниц

Гродно

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Коррекция и окрашивание бровей

Договорная

Коррекция и окрашивание бровей

Гродно

Маникюр

35 р.

Маникюр

Гродно

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гродно

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Наращивание ресниц (Кабяка)

40 р.

Наращивание ресниц (Кабяка)

Гродно

Кератин/Ботокс/Холодное восстановление волос

60 р.

Кератин/Ботокс/Холодное восстановление волос

Гродно

Брови

25 р.

Брови

Гродно

Коррекция и окраска бровей, Горького

20 р.

Коррекция и окраска бровей, Горького

Гродно

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Наращивание ресниц

33 р.

Наращивание ресниц

Гродно

Макияж/ причёска на любое торжество

Договорная

Макияж/ причёска на любое торжество

Гродно

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Макияж , Горького

50 р.

Макияж , Горького

Гродно

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Брови/Ресницы

19 р.

Брови/Ресницы

Гродно

Ботокс/Кератин

50 р.

Ботокс/Кератин

Гродно

Кератиновое выпрямление волос и биореконстукция

50 р.

Кератиновое выпрямление волос и биореконстукция

Гродно

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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