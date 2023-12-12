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Услуги для животных в Гродно

Стрижка собак, экспресс линька Грандичи

25 р.

Стрижка собак, экспресс линька Грандичи

Гродно

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Стрижка. Тримминг. Экспресс линька.Район Вишневец

35 р.

Стрижка. Тримминг. Экспресс линька.Район Вишневец

Гродно

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Стрижка собак и кошек

Договорная

Стрижка собак и кошек

Гродно

Стрижка собак, котов. Экспресс-линька

Договорная

Стрижка собак, котов. Экспресс-линька

Гродно

Груминг собак

30 р.

Груминг собак

Гродно

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Выгул собак вишнивец

Договорная

Выгул собак вишнивец

Гродно

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Стрижка собак . Вишневец.

Договорная

Стрижка собак . Вишневец.

Гродно

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Стрижка и экспресс-линька собак р-н Ольшанка

Договорная

Стрижка и экспресс-линька собак р-н Ольшанка

Гродно

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Груминг (стрижка собак) р-н Тринити

15 р.

Груминг (стрижка собак) р-н Тринити

Гродно

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5 р.

Выгул собак

Гродно

Чистка и обслуживание аквариума

Договорная

Чистка и обслуживание аквариума

Гродно

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Тримминг. Экспресс-линька. Грумминг

Договорная

Тримминг. Экспресс-линька. Грумминг

Гродно

Договорная

Кинолог

Гродно

Зоогостиница

10 р.

Зоогостиница

Гродно

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Модели для стрижки собак

Договорная

Модели для стрижки собак

Гродно

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Стрижка йорк, мальт, вест, ши, экспресс линька

Договорная

Стрижка йорк, мальт, вест, ши, экспресс линька

Гродно

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Стрижка собак, экспресслинька. Район Колбасино

Договорная

Стрижка собак, экспресслинька. Район Колбасино

Гродно

Договорная

Выгул собак

Гродно

Срочно помощь посмотреть за котом

60 р.

Срочно помощь посмотреть за котом

Гродно

Профессиональный Хендлер Гродно

25 р.

Профессиональный Хендлер Гродно

Гродно

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Услуги кинолога

25 р.

Услуги кинолога

Гродно

Стрижка собак .грумер

Договорная

Стрижка собак .грумер

Гродно

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Стрижка собак район Ольшанка

30 р.

Стрижка собак район Ольшанка

Гродно

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Стрижка собак и кошек

Договорная

Стрижка собак и кошек

Гродно

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Когтеточка

40 р.

Когтеточка

Гродно

Лоток для котов или мелких собак

10 р.

Лоток для котов или мелких собак

Гродно

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СТРИЖКА И ЭКСПРЕСС ЛИНЬКА ШПИЦОВ

30 р.

СТРИЖКА И ЭКСПРЕСС ЛИНЬКА ШПИЦОВ

Гродно

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Бесплатно

Выгул собак мелкой или средней породы

Гродно

хендлер и кинолог Гродно. Выставки собак и дрессир

20 р.

хендлер и кинолог Гродно. Выставки собак и дрессир

Гродно

Договорная

Выгул собак за неопределенную сумму

Гродно

Передержка собак

Договорная

Передержка собак

Гродно

Передержка собак

Договорная

Передержка собак

Гродно

Передержка(платная) для собак, зоогостиница

Договорная

Передержка(платная) для собак, зоогостиница

Гродно

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Стрижка собак. Ольшанка

Договорная

Стрижка собак. Ольшанка

Гродно

Стрижка собак, экспресс-линька. Р-н Ольшанка

Договорная

Стрижка собак, экспресс-линька. Р-н Ольшанка

Гродно

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Выгул собак

Договорная

Выгул собак

Гродно

20 р.

Выгул собак

Гродно

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Передержка собак на время отсутствия хозяина

Договорная

Передержка собак на время отсутствия хозяина

Гродно

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Стрижка собак и кошек. Ультразвуковая чистка зубов

35 р.

Стрижка собак и кошек. Ультразвуковая чистка зубов

Гродно

Услуги груминга

Договорная

Услуги груминга

Гродно

Стрижка собак и кошек Девятовка

35 р.

Стрижка собак и кошек Девятовка

Гродно

Стрижка и вычес кошек Девятовка

40 р.

Стрижка и вычес кошек Девятовка

Гродно

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Стрижка собак и кошек. Груминг

Договорная

Стрижка собак и кошек. Груминг

Гродно

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ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

Минская, Жодино

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