Услуги для торжеств в Гродно
250 р.
Арка для регистрации
Гродно
30 р.
Торт медовик
Гродно
Договорная
Поздравления от Чебурашки
Гродно
Договорная
Дед Мороз на ваш праздник
Гродно
Договорная
Стас Михайлов (Ростовая кукла)
Гродно
1 р.
Услуги повара
Гродно
80 р.
Ростовой Медведь
Гродно
Договорная
Услуги торжества
Гродно
Договорная
Украшение свадеб , декор
Гродно
80 р.
Аниматоры на день рождения и Новый год
Гродно
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Гродно
350 р.
Иллюзионная программа на ваше торжество на взрослу
Гродно
250 р.
Детская цирковая развлекательная программа
Гродно
30 р.
Поздравление Деда Мороза (БЕЗ СНЕГУРОЧКИ) от 30р.
Гродно
Договорная
Дед Мороз
Гродно
15 р.
Повар на ваш праздник
Гродно
Договорная
Тамада гродно скидель щучин ведущий на свадьбу
Гродно
Договорная
Крио Шоу
Гродно
18 р.
Услуги повара на торжества
Гродно
40 р.
Дед мороз у вас дома
Гродно
Договорная
Дед Мороз
Гродно
Договорная
Декор на свадьбу
Гродно
50 р.
Дед Мороз
Гродно
Договорная
Кейтеринг
Гродно
Договорная
Ведущий Алексей Маркин
Гродно
50 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
Гродно
Договорная
Музыка+ведение на Ваше торжество
Гродно
50 р.
ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН
Гродно
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник
Гродно
80 р.
Ростовой Мишка
Гродно
80 р.
Ростовая кукла Зайка
Гродно
Договорная
Дед Мороз
Гродно
18 р.
Повар на выезд, кейтеринг
Гродно
30 р.
Торты, трайфлы, капкейки
Гродно
60 р.
Аниматор
Гродно
Договорная
гости на свадьбу
Гродно
Договорная
Дед мороз и снегурочка на дом
Гродно
Договорная
Торты и десерты
Гродно
Договорная
Готовка (праздники и и. д)
Гродно
Договорная
Аниматоры на детский праздник
Гродно
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гродно
450 р.
Свадебный декор
Гродно
15 р.
Повар
Гродно
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
Услуга с выездом в регионы
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы