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Услуги для торжеств в Гродно

Арка для регистрации

250 р.

Арка для регистрации

Гродно

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Торт медовик

30 р.

Торт медовик

Гродно

Поздравления от Чебурашки

Договорная

Поздравления от Чебурашки

Гродно

Дед Мороз на ваш праздник

Договорная

Дед Мороз на ваш праздник

Гродно

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Стас Михайлов (Ростовая кукла)

Договорная

Стас Михайлов (Ростовая кукла)

Гродно

1 р.

Услуги повара

Гродно

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Ростовой Медведь

80 р.

Ростовой Медведь

Гродно

Услуги торжества

Договорная

Услуги торжества

Гродно

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Украшение свадеб , декор

Договорная

Украшение свадеб , декор

Гродно

Аниматоры на день рождения и Новый год

80 р.

Аниматоры на день рождения и Новый год

Гродно

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Гродно

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Иллюзионная программа на ваше торжество на взрослу

350 р.

Иллюзионная программа на ваше торжество на взрослу

Гродно

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Детская цирковая развлекательная программа

250 р.

Детская цирковая развлекательная программа

Гродно

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Поздравление Деда Мороза (БЕЗ СНЕГУРОЧКИ) от 30р.

30 р.

Поздравление Деда Мороза (БЕЗ СНЕГУРОЧКИ) от 30р.

Гродно

Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Гродно

Повар на ваш праздник

15 р.

Повар на ваш праздник

Гродно

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Тамада гродно скидель щучин ведущий на свадьбу

Договорная

Тамада гродно скидель щучин ведущий на свадьбу

Гродно

Крио Шоу

Договорная

Крио Шоу

Гродно

Услуги повара на торжества

18 р.

Услуги повара на торжества

Гродно

Дед мороз у вас дома

40 р.

Дед мороз у вас дома

Гродно

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Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Гродно

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Декор на свадьбу

Договорная

Декор на свадьбу

Гродно

Дед Мороз

50 р.

Дед Мороз

Гродно

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Кейтеринг

Договорная

Кейтеринг

Гродно

Ведущий Алексей Маркин

Договорная

Ведущий Алексей Маркин

Гродно

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

50 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

Гродно

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Музыка+ведение на Ваше торжество

Договорная

Музыка+ведение на Ваше торжество

Гродно

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ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН

50 р.

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН

Гродно

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Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник

Гродно

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Ростовой Мишка

80 р.

Ростовой Мишка

Гродно

Ростовая кукла Зайка

80 р.

Ростовая кукла Зайка

Гродно

Дед Мороз

Договорная

Дед Мороз

Гродно

Повар на выезд, кейтеринг

18 р.

Повар на выезд, кейтеринг

Гродно

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Торты, трайфлы, капкейки

30 р.

Торты, трайфлы, капкейки

Гродно

Аниматор

60 р.

Аниматор

Гродно

гости на свадьбу

Договорная

гости на свадьбу

Гродно

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Дед мороз и снегурочка на дом

Договорная

Дед мороз и снегурочка на дом

Гродно

Торты и десерты

Договорная

Торты и десерты

Гродно

Готовка (праздники и и. д)

Договорная

Готовка (праздники и и. д)

Гродно

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Аниматоры на детский праздник

Договорная

Аниматоры на детский праздник

Гродно

Дед Мороз и Снегурочка на дом

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Гродно

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Свадебный декор

450 р.

Свадебный декор

Гродно

Повар

15 р.

Повар

Гродно

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Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

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Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

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Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

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Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

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Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

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Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

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Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

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аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

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