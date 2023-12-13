Услуги по благоустройству в саду в Гродно
Договорная
Обрезка деревьев, стрижка туй, уход за газоном
Гродно
50 р.
Спилить дерево
Гродно
10 р.
Обрезка деревьев, все услуги по уходу за приусаде
Гродно
Договорная
Расчистка и уборка запущенных участков
Гродно
Договорная
Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник
Гродно
Договорная
Спил деревьв
Гродно
60 р.
Ландшафтные работы в Гродно, спецтехника
Гродно
80 р.
Спил деревьев любой сложности DROvovaSEK
Гродно
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Гродно
65 р.
услуги мини-экскаватора ,гидромолот,канализация
Гродно
Договорная
Наружная канализация.РАССРОЧКА 10 месяцев
Гродно
Договорная
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ,ПОКОС ТРАВЫ БУРЬЯНА, РАСЧИСТКА
Гродно
Договорная
уборка участков, покос, спиливание, обработка
Гродно
Договорная
Уход за газоном, Аэрация, Скарификация, внесение у
Гродно
Договорная
Стрижка туй и декоративных кустарников
Гродно
70 р.
Копаю абсолютно ЛЮБЫЕ колодцы
Гродно
Договорная
Культивация и вспашка земли,покос травы
Гродно
Договорная
Чистка питьевых колодцев
Гродно
Договорная
Удаление деревьев
Гродно
Договорная
Обрезка плодовых деревьев. Обрезка сада.
Гродно
Договорная
Услуги мини экскаватора JCB
Гродно
100 р.
Покос травы, Стрижка газонов, Услуги газонокосильщ
Гродно
Договорная
Спил деревьев. Удалить дерево. Распиловка дров
Гродно
Договорная
Ландшафтный дизайн/Фигурная стрижка растений
Гродно
Договорная
Вспашка огорода
Гродно
Договорная
Покос травы, бурьян, расчистка территории
Гродно
Договорная
Покос травы, спил деревьев
Гродно
Договорная
Расчистка участков, покос травы, спилить дерево.
Гродно
100 р.
Покос травы, Стрижка газонов, Спил, Расчистка
Гродно
Договорная
Колка дров.
Гродно
5 р.
кошу . пилю. пашу.убираю.
Гродно
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно
Договорная
Работы по очистке участка
Гродно
20 р.
Обработка огорода мотоблоком, покос травы спил дер
Гродно
60 р.
Мягкие окна
Гродно
Договорная
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
Гродно
Договорная
Озеленение участков,Устройство газона
Гродно
Договорная
Чистка и благоустройство участков
Гродно
6 р.
Покос травы, высокой травы, бурьяна.
Гродно
Договорная
Расчистка участков любой сложности Спиливание дер
Гродно
Договорная
Работы по очистке участка
Гродно
120 р.
Спил и удаление деревьев. Арборист
Гродно
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно