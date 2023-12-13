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Услуги по благоустройству в саду в Гродно

Обрезка деревьев, стрижка туй, уход за газоном

Договорная

Обрезка деревьев, стрижка туй, уход за газоном

Гродно

Спилить дерево

50 р.

Спилить дерево

Гродно

Обрезка деревьев, все услуги по уходу за приусаде

10 р.

Обрезка деревьев, все услуги по уходу за приусаде

Гродно

Расчистка и уборка запущенных участков

Договорная

Расчистка и уборка запущенных участков

Гродно

Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник

Договорная

Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник

Гродно

Спил деревьв

Договорная

Спил деревьв

Гродно

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Ландшафтные работы в Гродно, спецтехника

60 р.

Ландшафтные работы в Гродно, спецтехника

Гродно

Спил деревьев любой сложности DROvovaSEK

80 р.

Спил деревьев любой сложности DROvovaSEK

Гродно

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

8 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.

Гродно

услуги мини-экскаватора ,гидромолот,канализация

65 р.

услуги мини-экскаватора ,гидромолот,канализация

Гродно

Рассрочка
Наружная канализация.РАССРОЧКА 10 месяцев

Договорная

Наружная канализация.РАССРОЧКА 10 месяцев

Гродно

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ,ПОКОС ТРАВЫ БУРЬЯНА, РАСЧИСТКА

Договорная

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ,ПОКОС ТРАВЫ БУРЬЯНА, РАСЧИСТКА

Гродно

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уборка участков, покос, спиливание, обработка

Договорная

уборка участков, покос, спиливание, обработка

Гродно

Уход за газоном, Аэрация, Скарификация, внесение у

Договорная

Уход за газоном, Аэрация, Скарификация, внесение у

Гродно

Стрижка туй и декоративных кустарников

Договорная

Стрижка туй и декоративных кустарников

Гродно

Копаю абсолютно ЛЮБЫЕ колодцы

70 р.

Копаю абсолютно ЛЮБЫЕ колодцы

Гродно

Культивация и вспашка земли,покос травы

Договорная

Культивация и вспашка земли,покос травы

Гродно

Чистка питьевых колодцев

Договорная

Чистка питьевых колодцев

Гродно

Удаление деревьев

Договорная

Удаление деревьев

Гродно

Обрезка плодовых деревьев. Обрезка сада.

Договорная

Обрезка плодовых деревьев. Обрезка сада.

Гродно

Услуги мини экскаватора JCB

Договорная

Услуги мини экскаватора JCB

Гродно

Покос травы, Стрижка газонов, Услуги газонокосильщ

100 р.

Покос травы, Стрижка газонов, Услуги газонокосильщ

Гродно

Спил деревьев. Удалить дерево. Распиловка дров

Договорная

Спил деревьев. Удалить дерево. Распиловка дров

Гродно

Ландшафтный дизайн/Фигурная стрижка растений

Договорная

Ландшафтный дизайн/Фигурная стрижка растений

Гродно

Вспашка огорода

Договорная

Вспашка огорода

Гродно

Покос травы, бурьян, расчистка территории

Договорная

Покос травы, бурьян, расчистка территории

Гродно

Покос травы, спил деревьев

Договорная

Покос травы, спил деревьев

Гродно

Расчистка участков, покос травы, спилить дерево.

Договорная

Расчистка участков, покос травы, спилить дерево.

Гродно

Покос травы, Стрижка газонов, Спил, Расчистка

100 р.

Покос травы, Стрижка газонов, Спил, Расчистка

Гродно

Колка дров.

Договорная

Колка дров.

Гродно

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кошу . пилю. пашу.убираю.

5 р.

кошу . пилю. пашу.убираю.

Гродно

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Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Работы по очистке участка

Договорная

Работы по очистке участка

Гродно

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Обработка огорода мотоблоком, покос травы спил дер

20 р.

Обработка огорода мотоблоком, покос травы спил дер

Гродно

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Мягкие окна

60 р.

Мягкие окна

Гродно

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

Договорная

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

Гродно

Озеленение участков,Устройство газона

Договорная

Озеленение участков,Устройство газона

Гродно

Чистка и благоустройство участков

Договорная

Чистка и благоустройство участков

Гродно

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6 р.

Покос травы, высокой травы, бурьяна.

Гродно

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Расчистка участков любой сложности Спиливание дер

Договорная

Расчистка участков любой сложности Спиливание дер

Гродно

Работы по очистке участка

Договорная

Работы по очистке участка

Гродно

Спил и удаление деревьев. Арборист

120 р.

Спил и удаление деревьев. Арборист

Гродно

Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

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