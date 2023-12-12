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Ремонт мебели в Гродно

французская раскладушка

59 р.

французская раскладушка

Гродно

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Реставрация корпусной мебели

Договорная

Реставрация корпусной мебели

Гродно

Перетяжка/Обивка/Ремонт мягкой мебели, диван, тахт

Договорная

Перетяжка/Обивка/Ремонт мягкой мебели, диван, тахт

Гродно

Реставрация, ремонт кухонной мебели

Договорная

Реставрация, ремонт кухонной мебели

Гродно

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Гродно

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Гродно

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.

Гродно

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Ремонт матрасов и изготовление по индивидуальному

Договорная

Ремонт матрасов и изготовление по индивидуальному

Гродно

Реставрация кухонных фасадов

Договорная

Реставрация кухонных фасадов

Гродно

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Перетяжка мягкой мебели

350 р.

Перетяжка мягкой мебели

Гродно

Сборка и установка кухонь

Договорная

Сборка и установка кухонь

Гродно

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Пошив съёмных чехлов на стулья

Договорная

Пошив съёмных чехлов на стулья

Гродно

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Перетяжка,ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка,ремонт мягкой мебели

Гродно

Кухни по индивидуальному проекту

Договорная

Кухни по индивидуальному проекту

Гродно

Шкафы по индивидуальным размерам

Договорная

Шкафы по индивидуальным размерам

Гродно

Мебель для ванных комнат и санузлов

Договорная

Мебель для ванных комнат и санузлов

Гродно

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели

Гродно

Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

150 р.

Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели

Гродно

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Бесплатно

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Гродно

Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Гродно

Сборка мягкой и корпусной мебели, перетяжка.

Договорная

Сборка мягкой и корпусной мебели, перетяжка.

Гродно

Договорная

Рестоврация корпусной мебели

Гродно

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Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Гродно

Рассрочка
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Каретная стяжка.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Каретная стяжка.

Гродно

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.

Гродно

Дизайн мебели проект мебели конструктор мебели

Договорная

Дизайн мебели проект мебели конструктор мебели

Гродно

Перетяжка стульев

Договорная

Перетяжка стульев

Гродно

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Реставрация стульев, тумб, комодов, шкафов и пр.

Договорная

Реставрация стульев, тумб, комодов, шкафов и пр.

Гродно

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Ремонт шкафа купе системы Командор Сенатор.

Договорная

Ремонт шкафа купе системы Командор Сенатор.

Гродно

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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