Ремонт мебели в Гродно
59 р.
французская раскладушка
Гродно
Договорная
Реставрация корпусной мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка/Обивка/Ремонт мягкой мебели, диван, тахт
Гродно
Договорная
Реставрация, ремонт кухонной мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Гродно
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гродно
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Гродно
Договорная
Ремонт матрасов и изготовление по индивидуальному
Гродно
Договорная
Реставрация кухонных фасадов
Гродно
350 р.
Перетяжка мягкой мебели
Гродно
Договорная
Сборка и установка кухонь
Гродно
Договорная
Пошив съёмных чехлов на стулья
Гродно
Договорная
Перетяжка,ремонт мягкой мебели
Гродно
Договорная
Кухни по индивидуальному проекту
Гродно
Договорная
Шкафы по индивидуальным размерам
Гродно
Договорная
Мебель для ванных комнат и санузлов
Гродно
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Гродно
150 р.
Перетяжка / Обивка / Ремонт мягкой мебели
Гродно
Бесплатно
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка мягкой мебели
Гродно
Договорная
Сборка мягкой и корпусной мебели, перетяжка.
Гродно
Договорная
Рестоврация корпусной мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка мягкой мебели
Гродно
Рассрочка
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Каретная стяжка.
Гродно
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Гродно
Договорная
Дизайн мебели проект мебели конструктор мебели
Гродно
Договорная
Перетяжка стульев
Гродно
Договорная
Реставрация стульев, тумб, комодов, шкафов и пр.
Гродно
Договорная
Ремонт шкафа купе системы Командор Сенатор.
Гродно
Услуги из других регионов
Договорная
ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Ремонт кресла, стула
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.
Витебская, Сенно
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Перетяжка, ремонт кресел и стульев
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы