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Ремонт квартир в Гродно

Электрик. Электромонтажные работы.

Договорная

Электрик. Электромонтажные работы.

Гродно

Поклейка обой

Договорная

Поклейка обой

Гродно

Укладка плитки

30 р.

Укладка плитки

Гродно

Сборка мебели, мастер на дом

25 р.

Сборка мебели, мастер на дом

Гродно

Ремонт любой сложности

Договорная

Ремонт любой сложности

Гродно

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Услуги электрика Электромонтажные работы в Гродно

10 р.

Услуги электрика Электромонтажные работы в Гродно

Гродно

Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

5 р.

Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

Гродно

Замена проводки в квартире.

999 р.

Замена проводки в квартире.

Гродно

Плиточник - опыт 16лет. Облицовка плиткой камнем

20 р.

Плиточник - опыт 16лет. Облицовка плиткой камнем

Гродно

Демонтаж + гидромолот и вывоз строительного мусора

85 р.

Демонтаж + гидромолот и вывоз строительного мусора

Гродно

Электромонтажные работы в Гродно и районе

Договорная

Электромонтажные работы в Гродно и районе

Гродно

Отделка,декоративная штукатурка

Договорная

Отделка,декоративная штукатурка

Гродно

Натяжной потолок и теневое примыкание

Договорная

Натяжной потолок и теневое примыкание

Гродно

Рассрочка
Облицовка плиткой любой сложности

Договорная

Облицовка плиткой любой сложности

Гродно

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Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Гродно

Ремонт. Укладка плитки

20 р.

Ремонт. Укладка плитки

Гродно

Услуги электрика, электромонтажные работы

Договорная

Услуги электрика, электромонтажные работы

Гродно

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Рассрочка 0% / С пылесосом

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Рассрочка 0% / С пылесосом

Гродно

Рассрочка
Отделка, обшивка сайдингом, монтаж сайдинг Гродно

Договорная

Отделка, обшивка сайдингом, монтаж сайдинг Гродно

Гродно

Рассрочка
Проект в Гродно: электрика. [Электромонтаж]

Договорная

Проект в Гродно: электрика. [Электромонтаж]

Гродно

Поклейка обоев,укладка ламината

Договорная

Поклейка обоев,укладка ламината

Гродно

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремон квартир и офисов

Договорная

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремон квартир и офисов

Гродно

Натяжные потолки

16 р.

Натяжные потолки

Гродно

Рассрочка
Услуги сантехника, сантехнические работы в Гродно

20 р.

Услуги сантехника, сантехнические работы в Гродно

Гродно

Бюджетные натяжные потолки

Договорная

Бюджетные натяжные потолки

Гродно

Рассрочка
Малярные работы

Договорная

Малярные работы

Гродно

Услуги сантехника в Гродно: договор, гарантия

15 р.

Услуги сантехника в Гродно: договор, гарантия

Гродно

Внутренняя отделка комнат,квартир,домов

Договорная

Внутренняя отделка комнат,квартир,домов

Гродно

Натяжные потолки. Ремонт и обслуживание

Договорная

Натяжные потолки. Ремонт и обслуживание

Гродно

Укладка ламината в Гродно

Договорная

Укладка ламината в Гродно

Гродно

Договорная

Строительные, отделочные работы

Гродно

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

4 000 р.

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

Гродно

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

5 500 р.

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

Гродно

Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Гродно

Отделка балконов. Отделка ванной и санузла пвх.

Договорная

Отделка балконов. Отделка ванной и санузла пвх.

Гродно

Ремонт окон ПВХ Гродно, Гродн.р-н.

15 р.

Ремонт окон ПВХ Гродно, Гродн.р-н.

Гродно

Реставрация ванн: город и район

Договорная

Реставрация ванн: город и район

Гродно

Плиточник

Договорная

Плиточник

Гродно

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Гродно

Ремонт квартир ,коттеджей, офисов, магазинов

Договорная

Ремонт квартир ,коттеджей, офисов, магазинов

Гродно

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Гродно

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Гродно

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ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Договорная

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Гродно

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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