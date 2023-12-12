Ремонт и пошив одежды в Гродно
70 р.
Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи
Гродно
Договорная
Ремонт одежды в Гродно
Гродно
Договорная
Пошив вечерних платьев
Гродно
5 р.
Ремонт одежды
Гродно
Договорная
Ремонт одежды
Гродно
Договорная
Услуги,шью на заказ
Гродно
Договорная
Пошив платья.
Гродно
Договорная
Отшив одежды по готовым лекалам и мелких партий.
Гродно
Договорная
Ремонт одежды, замена молний на ВИШНЕВЦЕ
Гродно
Договорная
Индивидуальный пошив тюли и штор. Ремонт одежды
Гродно
50 р.
Швейные услуги
Гродно
Договорная
Ремонт одежды(р-н Автовокзал)
Гродно
Договорная
Пошив костюмов
Гродно
Договорная
Свяжу митенки
Гродно
Договорная
пошив и ремонт одежды. подработка
Гродно
Договорная
Пошив выпускных платьев
Гродно
10 р.
Пошив одежды
Гродно
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Гродно
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Гродно
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Гродно
3 р.
Ремонт и пошив одежды, тюли, постельного белья
Гродно
2.50 р.
Услуги швеи
Гродно
Договорная
Свяжу на заказ для взрослых и детей
Гродно
150 р.
Материал для пошива одежды.
Гродно