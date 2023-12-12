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Ремонт и пошив одежды
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Ремонт и пошив одежды в Гродно

Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи

70 р.

Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи

Гродно

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Договорная

Ремонт одежды в Гродно

Гродно

Пошив вечерних платьев

Договорная

Пошив вечерних платьев

Гродно

5 р.

Ремонт одежды

Гродно

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Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Гродно

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Услуги,шью на заказ

Договорная

Услуги,шью на заказ

Гродно

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Пошив платья.

Договорная

Пошив платья.

Гродно

Отшив одежды по готовым лекалам и мелких партий.

Договорная

Отшив одежды по готовым лекалам и мелких партий.

Гродно

Ремонт одежды, замена молний на ВИШНЕВЦЕ

Договорная

Ремонт одежды, замена молний на ВИШНЕВЦЕ

Гродно

Индивидуальный пошив тюли и штор. Ремонт одежды

Договорная

Индивидуальный пошив тюли и штор. Ремонт одежды

Гродно

Швейные услуги

50 р.

Швейные услуги

Гродно

Ремонт одежды(р-н Автовокзал)

Договорная

Ремонт одежды(р-н Автовокзал)

Гродно

Пошив костюмов

Договорная

Пошив костюмов

Гродно

Свяжу митенки

Договорная

Свяжу митенки

Гродно

пошив и ремонт одежды. подработка

Договорная

пошив и ремонт одежды. подработка

Гродно

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Пошив выпускных платьев

Договорная

Пошив выпускных платьев

Гродно

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Пошив одежды

10 р.

Пошив одежды

Гродно

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Договорная

Ремонт и пошив одежды

Гродно

Пошив и ремонт одежды

Договорная

Пошив и ремонт одежды

Гродно

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Ремонт и пошив одежды

Договорная

Ремонт и пошив одежды

Гродно

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Ремонт и пошив одежды, тюли, постельного белья

3 р.

Ремонт и пошив одежды, тюли, постельного белья

Гродно

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Услуги швеи

2.50 р.

Услуги швеи

Гродно

Свяжу на заказ для взрослых и детей

Договорная

Свяжу на заказ для взрослых и детей

Гродно

Материал для пошива одежды.

150 р.

Материал для пошива одежды.

Гродно

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Разработка лекал одежды

Договорная

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