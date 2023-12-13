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Пассажирские и грузовые перевозки в Гродно

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого

Договорная

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...

Гродно

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ НЕДОРОГО.

Договорная

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ НЕДОРОГО.

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...

Гродно

Минск Гродно- РБ сборные грузы

Договорная

Минск Гродно- РБ сборные грузы

Гродно- Минск. Сборные грузы. Грузоперевозки Город, Район Область Беларусь Квартирные и офисные переезды, Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический...

Гродно

Грузотакси + грузчики Переезды Гродно- РБ

Договорная

Грузотакси + грузчики Переезды Гродно- РБ

Грузотакси Грузоперевозки Переезды квартирные офисные. Город, Район Область Беларусь Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический фургон. 2 места для ...

Гродно

Недорого. 24/7 Грузоперевозки по Гродно, области и

Договорная

Недорого. 24/7 Грузоперевозки по Гродно, области и

24/7 Грузотакси. Грузоперевозки. Гродно. РБ. Тент до 2-х тонн. Также есть цельнометалл до 1.5 тонны и Тент до 5-ти тонн. Размеры  платформы Д /Ш /В - 4м / 2.1м / 1.8 м. 15 куб.м. задняя, боковая и вер...

Гродно

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, НЕДОРОГО . ГРОДНО

Договорная

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, НЕДОРОГО . ГРОДНО

Любой спектр услуг ! ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебн...

Гродно

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Договорная

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...

Гродно

Гродно-Минск-Гродно Грузоперевозки Сборные грузы

15 р.

Гродно-Минск-Гродно Грузоперевозки Сборные грузы

Ежедневные перевозки Гродно-Минск-Гродно также перевозки по РБ,РФ и Казахстану в любом направлении. Работаем с юридическими и физическими лицами по договору. Перевозим грузы любого размера, также пере...

Гродно

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГРОДНО и РБ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГРОДНО и РБ

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...

Гродно

Грузчики грузотакси грузоперевозки

Договорная

Грузчики грузотакси грузоперевозки

Доставка грузов по Гродно и за пределами города Грузоподъёмность от одной до пяти тонн длиной до 6 метров Строительные материалы Пиломатериалы Трубы Квартирные офисные дачные переезды Развоз продукции...

Гродно

САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ

Договорная

САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ

Самые бюджетные грузоперевозки и грузчики по Гродно и РБ. Отвечаем за качество работы. Бус 10 кубов до 1.5 тонны с боковой и задней загрузкой.

Гродно

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Договорная

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Грузоперевозки, грузотакси, Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Ус...

Гродно

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

60 р.

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР Грузоподъемность кузова, т - 8 Максимальная высота подъема, м - 7 Макс. грузоподъемность стрелы, т - 4 Максимальный рабочий радиус, м - 7 Грузоподъемность стрелы на макс. вылете, т - ...

Гродно

Грузотакси + грузчики Гродно- РБ

Договорная

Грузотакси + грузчики Гродно- РБ

Гродно

Грузоперевозки, грузотакси

Договорная

Грузоперевозки, грузотакси

Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...

Гродно

Грузоперевозки, перевозки, гидроборт

Договорная

Грузоперевозки, перевозки, гидроборт

Услуги по грузоперевозкам по Гродно и области, автомобиль с гидробортом,квартирные переезды, доставим ваш груз качественно и в кратчайшие сроки

Гродно

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Перевезем любой ваш груз, квартирные, офисные переезды, по Гродно и области, грузоподъемность 3 т, 20 кубов, приемлемые цены

Гродно

Служба доставки грузов по городу

25 р.

Служба доставки грузов по городу

Служба доставки машина с грузчиками поможет решить вопрос с переездом, перенести, перевезти мебель и другие вещи. Доставка Вашего груза по городу, району области, Республике в удобное для вас время. ...

Гродно

Грузоперевозки по Гродно и РБ

25 р.

Грузоперевозки по Гродно и РБ

Перевозка грузов по Гродно и РБ !!!! по городу цена от 25р час за городом 1р. 1 км Квартирные, офисные, дачные переезды, перевозка стройматериалов, бытовой техники и многое другое.Помощь грузщиков...

Гродно

ГРУЗОТАКСИ В ГРОДНО +375 (29) 894-74-08 МТС

Договорная

ГРУЗОТАКСИ В ГРОДНО +375 (29) 894-74-08 МТС

Грузоперевозки и услуги грузчиков в Гродно! Сборка и разборка мебели! Работаем 24/7! Опыт работы от 10 лет! Доставка груза в любую точку Гродно!

Гродно

ПЕРЕЕЗДЫ ГРОДНО МИНСК. Грузотакси. Грузчики

Договорная

ПЕРЕЕЗДЫ ГРОДНО МИНСК. Грузотакси. Грузчики

Переезды по РБ. Недорого. Полный пакет документов Грузчики. Грузотакси по Гродно

Гродно

Квартирный переезд легко и просто, грузчики

Договорная

Квартирный переезд легко и просто, грузчики

Собираетесь переезжать? «МистерГруз» возьмёт на себя все хлопоты квартирного переезда недорого: упаковка, погрузка, перевозка. Бережная транспортировка вещей и отличное настроение гарантированы. Серви...

Гродно

Перевозка пианино с опытными грузчиками

Договорная

Перевозка пианино с опытными грузчиками

Гродно

Грузотакси Грузчики грузоперевозки

Договорная

Грузотакси Грузчики грузоперевозки

Доставка грузов по Гродно и РБ тентами и фургонами грузоподъёмность от одной до пяти тонн длиной до 6 метров Квартирные офисные дачные переезды Строительные материалы Пиломатериалы Трубы И многое друг...

Гродно

Минск-Гродно РБ попутные, и сборные грузы

Договорная

Минск-Гродно РБ попутные, и сборные грузы

Гродно-Минск Сборные попутные грузы Грузоперевозки Город, Район Область Беларусь Квартирные и офисные переезды, Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометалл...

Гродно

Грузотакси + Грузчики Город Вся Беларусь

25 р.

Грузотакси + Грузчики Город Вся Беларусь

Гродно

Песок ПГС ГПС МЫТЫЙ СЕЯНЫЙ

Договорная

Песок ПГС ГПС МЫТЫЙ СЕЯНЫЙ

Доставка песка: сеяного, мытого, карьерного, плодородного грунта и земли, Вывоз строительного МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ МАЗ 20Т. НАЛИЧНЫЙ И безналичный расчет! Работаем с получателями кредитов под строител...

Гродно

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Договорная

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...

Гродно

Чернозем с доставкой до 20т

Договорная

Чернозем с доставкой до 20т

Доставка самосвалом до 20т с трехсторонней разгрузкой земля , чернозем , грунт плодородный , песок сеянный и мытый, вывоз мусора.

Гродно

ГРУЗЧИК +375 (33) 641-61-47 МТС

15 р.

ГРУЗЧИК +375 (33) 641-61-47 МТС

Предоставляем авто любой загрузки от 10 кг до 5 тонн. Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу коттедж разборка сборка мебели работаем 24/7 ...

Гродно

Вывоз снега грунта земли мусора боя

Договорная

Вывоз снега грунта земли мусора боя

Гродно

ГРУЗОТАКСИ В ГРОДНО

Договорная

ГРУЗОТАКСИ В ГРОДНО

Грузоперевозки и услуги грузчиков в Гродно! Сборка и разборка мебели! Работаем 24/7! Опыт работы от 10 лет! Доставка груза в любую точку Гродно!

Гродно

Грузчики

15 р.

Грузчики

Предоставляем авто любой загрузки от 10кг до 5тонн Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу котэдж разборка сборка мебели работаем 24 /7 выс...

Гродно

ГРУЗЧИК +375 (29) 894-74-08 МТС

15 р.

ГРУЗЧИК +375 (29) 894-74-08 МТС

Предоставляем авто любой загрузки от 10 кг до 5 тонн. Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу коттедж разборка сборка мебели работаем 24/7 ...

Гродно

Мусор, песок, плодородный грунт, бетон, стяжка

Договорная

Мусор, песок, плодородный грунт, бетон, стяжка

Гродно

ГРУЗЧИК

15 р.

ГРУЗЧИК

Предоставляем авто любой загрузки от 10 кг до 5 тонн. Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу коттедж разборка сборка мебели работаем 24/7 ...

Гродно

Грузоперевозки Газ 3307 самосвал до 5 тон

Договорная

Грузоперевозки Газ 3307 самосвал до 5 тон

Грузоперевозки самосвалом с 3-х сторонней погрузкой и выгрузкой.Доставка стяжки,бетона,штукатурки,песчано-гравийной смеси.Вывоз мусора.

Гродно

Грузоперевозки Гродно Москва

Договорная

Грузоперевозки Гродно Москва

Осуществляем грузоперевозки по маршруту Гродно - Минск - Москва Москва - Минск - Гродно Грузоподъёмность до 5,5 т 55 кубов 21 евро паллет Наличный и безналичный расчет. Сообщения редко проверяю. Лучше...

Гродно

24/7 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРОДНО и РБ

1 р.

24/7 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРОДНО и РБ

Гродно грузоперевозки, грузотакси, грузчики Работаем по городу и РБ 24/7.

Гродно

Аренда Самосвала Маз 20тонн 10тонн

Договорная

Аренда Самосвала Маз 20тонн 10тонн

Оказываем услуги по перевозке грузов самосвалами грузоподъёмностью 10, 20 тонн (доставка песка, щебня, гравия, вывоз строительного мусора, снега и т.п.). Возможность проведения работ в праздничные и в...

Гродно

Грузовой эвакуатор

Договорная

Грузовой эвакуатор

Гродно

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Договорная

грузотакси, грузоперевозки, переезды

Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...

Гродно

Договорная

Грунт для выравнивания участка

Грунт для выравнивания и поднятия участка

Гродно

Услуги из других регионов

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

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