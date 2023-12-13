24/7 Грузотакси. Грузоперевозки. Гродно. РБ. Тент до 2-х тонн. Также есть цельнометалл до 1.5 тонны и Тент до 5-ти тонн. Размеры платформы Д /Ш /В - 4м / 2.1м / 1.8 м. 15 куб.м. задняя, боковая и вер...

Гродно