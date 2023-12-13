Пассажирские и грузовые перевозки в Гродно
Договорная
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...
Гродно
Договорная
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ НЕДОРОГО.
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...
Гродно
Договорная
Минск Гродно- РБ сборные грузы
Гродно- Минск. Сборные грузы. Грузоперевозки Город, Район Область Беларусь Квартирные и офисные переезды, Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический...
Гродно
Договорная
Грузотакси + грузчики Переезды Гродно- РБ
Грузотакси Грузоперевозки Переезды квартирные офисные. Город, Район Область Беларусь Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический фургон. 2 места для ...
Гродно
Договорная
Недорого. 24/7 Грузоперевозки по Гродно, области и
24/7 Грузотакси. Грузоперевозки. Гродно. РБ. Тент до 2-х тонн. Также есть цельнометалл до 1.5 тонны и Тент до 5-ти тонн. Размеры платформы Д /Ш /В - 4м / 2.1м / 1.8 м. 15 куб.м. задняя, боковая и вер...
Гродно
Договорная
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, НЕДОРОГО . ГРОДНО
Любой спектр услуг ! ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебн...
Гродно
Договорная
грузотакси, грузоперевозки, переезды
Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...
Гродно
15 р.
Гродно-Минск-Гродно Грузоперевозки Сборные грузы
Ежедневные перевозки Гродно-Минск-Гродно также перевозки по РБ,РФ и Казахстану в любом направлении. Работаем с юридическими и физическими лицами по договору. Перевозим грузы любого размера, также пере...
Гродно
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГРОДНО и РБ
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...
Гродно
Договорная
Грузчики грузотакси грузоперевозки
Доставка грузов по Гродно и за пределами города Грузоподъёмность от одной до пяти тонн длиной до 6 метров Строительные материалы Пиломатериалы Трубы Квартирные офисные дачные переезды Развоз продукции...
Гродно
Договорная
САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ
Самые бюджетные грузоперевозки и грузчики по Гродно и РБ. Отвечаем за качество работы. Бус 10 кубов до 1.5 тонны с боковой и задней загрузкой.
Гродно
Договорная
грузотакси, грузоперевозки, переезды
Грузоперевозки, грузотакси, Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Ус...
Гродно
60 р.
УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА,ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР Грузоподъемность кузова, т - 8 Максимальная высота подъема, м - 7 Макс. грузоподъемность стрелы, т - 4 Максимальный рабочий радиус, м - 7 Грузоподъемность стрелы на макс. вылете, т - ...
Гродно
Договорная
Грузотакси + грузчики Гродно- РБ
Гродно
Договорная
Грузоперевозки, грузотакси
Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...
Гродно
Договорная
Грузоперевозки, перевозки, гидроборт
Услуги по грузоперевозкам по Гродно и области, автомобиль с гидробортом,квартирные переезды, доставим ваш груз качественно и в кратчайшие сроки
Гродно
25 р.
Грузоперевозки
Перевезем любой ваш груз, квартирные, офисные переезды, по Гродно и области, грузоподъемность 3 т, 20 кубов, приемлемые цены
Гродно
25 р.
Служба доставки грузов по городу
Служба доставки машина с грузчиками поможет решить вопрос с переездом, перенести, перевезти мебель и другие вещи. Доставка Вашего груза по городу, району области, Республике в удобное для вас время. ...
Гродно
25 р.
Грузоперевозки по Гродно и РБ
Перевозка грузов по Гродно и РБ !!!! по городу цена от 25р час за городом 1р. 1 км Квартирные, офисные, дачные переезды, перевозка стройматериалов, бытовой техники и многое другое.Помощь грузщиков...
Гродно
Договорная
ГРУЗОТАКСИ В ГРОДНО +375 (29) 894-74-08 МТС
Грузоперевозки и услуги грузчиков в Гродно! Сборка и разборка мебели! Работаем 24/7! Опыт работы от 10 лет! Доставка груза в любую точку Гродно!
Гродно
Договорная
ПЕРЕЕЗДЫ ГРОДНО МИНСК. Грузотакси. Грузчики
Переезды по РБ. Недорого. Полный пакет документов Грузчики. Грузотакси по Гродно
Гродно
Договорная
Квартирный переезд легко и просто, грузчики
Собираетесь переезжать? «МистерГруз» возьмёт на себя все хлопоты квартирного переезда недорого: упаковка, погрузка, перевозка. Бережная транспортировка вещей и отличное настроение гарантированы. Серви...
Гродно
Договорная
Перевозка пианино с опытными грузчиками
Гродно
Договорная
Грузотакси Грузчики грузоперевозки
Доставка грузов по Гродно и РБ тентами и фургонами грузоподъёмность от одной до пяти тонн длиной до 6 метров Квартирные офисные дачные переезды Строительные материалы Пиломатериалы Трубы И многое друг...
Гродно
Договорная
Минск-Гродно РБ попутные, и сборные грузы
Гродно-Минск Сборные попутные грузы Грузоперевозки Город, Район Область Беларусь Квартирные и офисные переезды, Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометалл...
Гродно
25 р.
Грузотакси + Грузчики Город Вся Беларусь
Гродно
Договорная
Песок ПГС ГПС МЫТЫЙ СЕЯНЫЙ
Доставка песка: сеяного, мытого, карьерного, плодородного грунта и земли, Вывоз строительного МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ МАЗ 20Т. НАЛИЧНЫЙ И безналичный расчет! Работаем с получателями кредитов под строител...
Гродно
Договорная
грузотакси, грузоперевозки, переезды
Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...
Гродно
Договорная
Чернозем с доставкой до 20т
Доставка самосвалом до 20т с трехсторонней разгрузкой земля , чернозем , грунт плодородный , песок сеянный и мытый, вывоз мусора.
Гродно
15 р.
ГРУЗЧИК +375 (33) 641-61-47 МТС
Предоставляем авто любой загрузки от 10 кг до 5 тонн. Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу коттедж разборка сборка мебели работаем 24/7 ...
Гродно
Договорная
Вывоз снега грунта земли мусора боя
Гродно
Договорная
ГРУЗОТАКСИ В ГРОДНО
Грузоперевозки и услуги грузчиков в Гродно! Сборка и разборка мебели! Работаем 24/7! Опыт работы от 10 лет! Доставка груза в любую точку Гродно!
Гродно
15 р.
Грузчики
Предоставляем авто любой загрузки от 10кг до 5тонн Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу котэдж разборка сборка мебели работаем 24 /7 выс...
Гродно
15 р.
ГРУЗЧИК +375 (29) 894-74-08 МТС
Предоставляем авто любой загрузки от 10 кг до 5 тонн. Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу коттедж разборка сборка мебели работаем 24/7 ...
Гродно
Договорная
Мусор, песок, плодородный грунт, бетон, стяжка
Гродно
15 р.
ГРУЗЧИК
Предоставляем авто любой загрузки от 10 кг до 5 тонн. Взрослые ответственные мужчины прибудут вовремя и доставят груз любой сложности в квартиру офис дачу коттедж разборка сборка мебели работаем 24/7 ...
Гродно
Договорная
Грузоперевозки Газ 3307 самосвал до 5 тон
Грузоперевозки самосвалом с 3-х сторонней погрузкой и выгрузкой.Доставка стяжки,бетона,штукатурки,песчано-гравийной смеси.Вывоз мусора.
Гродно
Договорная
Грузоперевозки Гродно Москва
Осуществляем грузоперевозки по маршруту Гродно - Минск - Москва Москва - Минск - Гродно Грузоподъёмность до 5,5 т 55 кубов 21 евро паллет Наличный и безналичный расчет. Сообщения редко проверяю. Лучше...
Гродно
1 р.
24/7 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРОДНО и РБ
Гродно грузоперевозки, грузотакси, грузчики Работаем по городу и РБ 24/7.
Гродно
Договорная
Аренда Самосвала Маз 20тонн 10тонн
Оказываем услуги по перевозке грузов самосвалами грузоподъёмностью 10, 20 тонн (доставка песка, щебня, гравия, вывоз строительного мусора, снега и т.п.). Возможность проведения работ в праздничные и в...
Гродно
Договорная
Грузовой эвакуатор
Гродно
Договорная
грузотакси, грузоперевозки, переезды
Грузоперевозки Гродно, район, область и РБ. Фургон, 2.5 тонны, 19 кубов, 4.2 *2.15*2.0 Доставка сборных и попутных грузов Организация квартирных переездов Организация офисных переездов Услуги професси...
Гродно
Договорная
Грунт для выравнивания участка
Грунт для выравнивания и поднятия участка
Гродно
Услуги из других регионов
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский