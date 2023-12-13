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Компьютерные услуги, интернет в Гродно

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

5 р.

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

Гродно

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гродно

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гродно

Гродно

Помощь с Windows 7, 10, 11 +офис+программы+антивир

Договорная

Помощь с Windows 7, 10, 11 +офис+программы+антивир

Гродно

Установка Windows 10/11. Программы

35 р.

Установка Windows 10/11. Программы

Гродно

Компьютерная помощь с выездом по Гродно и району

5 р.

Компьютерная помощь с выездом по Гродно и району

Гродно

Ремонт компьютеров в Гродно. Выезд. Без выходных

20 р.

Ремонт компьютеров в Гродно. Выезд. Без выходных

Гродно

Аренда ноутбуков по низкой цене в Гродно

40 р.

Аренда ноутбуков по низкой цене в Гродно

Гродно

Рассрочка
Компьютерные услуги, настройка, ремонт

10 р.

Компьютерные услуги, настройка, ремонт

Гродно

Прошивка. Сброс паролей. Отвязка от оператора

15 р.

Прошивка. Сброс паролей. Отвязка от оператора

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ. Windows и чистка.

20 р.

Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ. Windows и чистка.

Гродно

Настройка компьютера-ноутбука

Договорная

Настройка компьютера-ноутбука

Гродно

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ФОЛЮШ. Ремонт ТЕЛЕФОНОВ, НОУТБУКОВ.

10 р.

ФОЛЮШ. Ремонт ТЕЛЕФОНОВ, НОУТБУКОВ.

Гродно

Наружные антенны для усиления 3G/4G интернета.

Договорная

Наружные антенны для усиления 3G/4G интернета.

Гродно

ВОССТАНОВЛЮ ПК ПОСЛЕ СБОЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК ЧАСЫ

40 р.

ВОССТАНОВЛЮ ПК ПОСЛЕ СБОЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК ЧАСЫ

Гродно

Яркая инфографика для маркетплейсов ВИДЕООБЛОЖКА

8 р.

Яркая инфографика для маркетплейсов ВИДЕООБЛОЖКА

Гродно

Сборка компьютеров

50 р.

Сборка компьютеров

Гродно

Установка Microsoft Office, AutoCAD, Revit

Договорная

Установка Microsoft Office, AutoCAD, Revit

Гродно

РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ И КОМПЬЮТЕРОВ В ГРОДНО

20 р.

РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ И КОМПЬЮТЕРОВ В ГРОДНО

Гродно

Установка Adobe Photoshop/Lightroom

Договорная

Установка Adobe Photoshop/Lightroom

Гродно

Установка надёжной Windows. Опыт

30 р.

Установка надёжной Windows. Опыт

Гродно

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Компьютерный мастер

20 р.

Компьютерный мастер

Гродно

Прошивка bios материнской платы и видео карты

15 р.

Прошивка bios материнской платы и видео карты

Гродно

Сборка нового компьютера, подбор комлектующих

Бесплатно

Сборка нового компьютера, подбор комлектующих

Гродно

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Настройка рекламы в Google/Яндекс. Сайты.

150 р.

Настройка рекламы в Google/Яндекс. Сайты.

Гродно

Договорная

Менеджер Wildberries/Ozon

Гродно

Смм-специалист,smm,упаковка, полное ведение

Договорная

Смм-специалист,smm,упаковка, полное ведение

Гродно

Договорная

Создам дизайн визиток и наклеек

Гродно

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создание сайта на платформе shopify

Договорная

создание сайта на платформе shopify

Гродно

Договорная

Telegram bot на заказ

Гродно

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Настройка ПК и программного обеспечения, ремонт.

Договорная

Настройка ПК и программного обеспечения, ремонт.

Гродно

Усиление сигнала мобильной связи GSM

150 р.

Усиление сигнала мобильной связи GSM

Гродно

Усиление интернета 3,4G в частном доме

150 р.

Усиление интернета 3,4G в частном доме

Гродно

Услуги SMM

Договорная

Услуги SMM

Гродно

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Быстрое создание любого сайта, интернет магазина

100 р.

Быстрое создание любого сайта, интернет магазина

Гродно

Создание сайта, собственный дизайн

Договорная

Создание сайта, собственный дизайн

Гродно

Договорная

Установка CMS / CRM и пр.

Гродно

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Разработка сайтов

350 р.

Разработка сайтов

Гродно

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Компьютерная помощь Гродно

5 р.

Компьютерная помощь Гродно

Гродно

Гугл и Яндекс Реклама

Договорная

Гугл и Яндекс Реклама

Гродно

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Разработка мобильных приложений

Договорная

Разработка мобильных приложений

Гродно

Установка и оптимизация Windows 10/11, любых прогр

Договорная

Установка и оптимизация Windows 10/11, любых прогр

Гродно

Ремонт компьютеров

Договорная

Ремонт компьютеров

Гродно

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Сборка и апгрейд компьютеров

5 р.

Сборка и апгрейд компьютеров

Гродно

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

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Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

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