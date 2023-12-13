Бытовые услуги, ремонт в Гродно
Договорная
Уборка квартир
Гродно
400 р.
Монтаж установка кондиционера
Гродно
Договорная
Сборка и установка кухни
Гродно
Договорная
Откачка luntrans.by в Гродно
Гродно
Договорная
Уборка квартир
Гродно
Договорная
Уборка квартир и домов. КЛИНИНГ
Гродно
13 р.
Аренда/Прокат кварцевого обогревателя
Гродно
32 р.
Аренда / Прокат Холодильник без морозильника
Гродно
9 р.
Аренда / Прокат Электрическая настольная плита
Гродно
24 р.
Аренда / Прокат детских шезлонгов (качелей)
Гродно
Договорная
Сборка мебели в Гродно и Гродненской области.
Гродно
20 р.
Сборка мебели Гродно
Гродно
25 р.
Сборка корпусной мебели / Сборка мягкой мебели
Гродно
10 р.
Домофонные ключи с доставкой на дом
Гродно
Договорная
Сборка и ремонт корпусной мебели
Гродно
Договорная
Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС
Гродно
Договорная
Уборка квартир в Гродно +375 (29) 894-74-08 МТС
Гродно
Договорная
Сборка мебели
Гродно
Договорная
Откачка канализации, Uslugi-grodno.by.
Гродно
Договорная
Уборка квартир
Гродно
Договорная
Спутниковое ТВ.
Гродно
Договорная
Выкачать, откачать, откачка в Гродно
Гродно
25 р.
Поверка и ремонт весов
Гродно
10 р.
Уборка снега
Гродно
100 р.
Уборка квартир
Гродно
60 р.
Уборка квартир
Гродно
Договорная
Уборка
Гродно
Договорная
Уборка квартир, домов
Гродно
Договорная
Сборщик мебели
Гродно
50 р.
Жена на час
Гродно
Договорная
Чистка печей и дымоходов
Гродно
Договорная
Обмётка, резка ковров
Гродно
Договорная
Сборка мягкой и корпусной мебели, кухни
Гродно
Договорная
Аренда моющего пылесоса
Гродно
Договорная
СБОРКА - РАЗБОРКА - УСТАНОВКА
Гродно
55 р.
Техническое обслуживание кондиционера
Гродно
Договорная
Сборка мебели
Гродно
Договорная
Клининговые услуги
Гродно
Договорная
Уборка квартир и домов.
Гродно
Договорная
Уборка квартир,домов,химчистка , клининг.
Гродно
Договорная
Уборка квартир и домов.Клининг
Гродно
Договорная
Откачка канализации 4 - 7.5 куба
Гродно
Договорная
Клининг
Гродно
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель