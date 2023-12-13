Вакансии в других регионахВсе объявления
67 000 р.
Ищем суррогатную маму до 39 лет
Витебск
2 000 р.
авто маляр
Минск, Партизанский
6 000 р.
Сварщик
Минск, Центральный
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
Минск, Центральный
Договорная
Работа продавец
Гродно
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Минская, Жодино
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
Гомель
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Витебск
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Гомель
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Минск, Московский
Договорная
Руководитель отдела маркетинга
Могилевская, Горки
900 р.
Подсобный рабочий
Витебск
Договорная
Столяр
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Минская, Жодино
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется каменщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Минская, Жодино
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
4 200 р.
Инженер-сметчик
Минск, Московский
1 800 р.
Рамщик / станочник на углопильный станок
Минская, Фаниполь
3 500 р.
Монолитчики
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монтажник металлоконструкций
Минск, Партизанский
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Минск, Центральный