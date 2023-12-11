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Услуги в других городах Гродненской области

Бурение скважин на воду''под ключ'' и обустройство

Договорная

Бурение скважин на воду''под ключ'' и обустройство

Гродненская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Канализация.Бетонные кольца.

Договорная

Канализация.Бетонные кольца.

Гродненская, Другие города

Реставрация ванн Гродно

200 р.

Реставрация ванн Гродно

Гродненская, Другие города

Баня,беседка,стационарный мангал в Коробчицах

60 р.

Баня,беседка,стационарный мангал в Коробчицах

Гродненская, Другие города

Сиделка

Договорная

Сиделка

Гродненская, Другие города

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Бурение скважин под воду

Договорная

Бурение скважин под воду

Гродненская, Другие города

Ремонт реконструкция усиление фундамента

Договорная

Ремонт реконструкция усиление фундамента

Гродненская, Другие города

Спил сложных деревьев, арбористика

Договорная

Спил сложных деревьев, арбористика

Гродненская, Другие города

Баня, парение

Договорная

Баня, парение

Гродненская, Другие города

Услуги Аренда Экскаватор-погрузчик CAT

Договорная

Услуги Аренда Экскаватор-погрузчик CAT

Гродненская, Другие города

Ремонт рулонной мягкой кровли

Договорная

Ремонт рулонной мягкой кровли

Гродненская, Другие города

Маникюр, педикюр

35 р.

Маникюр, педикюр

Гродненская, Другие города

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Маникюр, покрытие гель- лак, укрепление.

20 р.

Маникюр, покрытие гель- лак, укрепление.

Гродненская, Другие города

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Музыка + проведение семейных торжеств

Договорная

Музыка + проведение семейных торжеств

Гродненская, Другие города

Бурение скважин на воду в Лидском районе

Договорная

Бурение скважин на воду в Лидском районе

Гродненская, Другие города

Аренда бани

120 р.

Аренда бани

Гродненская, Другие города

Услуги бухгалтера

50 р.

Услуги бухгалтера

Гродненская, Другие города

Вяжу ПЛЮШЕВЫЕ ПЛЕДЫ на заказ

50 р.

Вяжу ПЛЮШЕВЫЕ ПЛЕДЫ на заказ

Гродненская, Другие города

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Пирсинг

6 р.

Пирсинг

Гродненская, Другие города

Усадьба

Договорная

Усадьба

Гродненская, Другие города

Баня, бесседка, детская комната.

100 р.

Баня, бесседка, детская комната.

Гродненская, Другие города

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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