Туристические услуги в других городах Гродненской области
Договорная
Запись на визу в Польшу
Брест
1 300 р.
Гостевое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
350 р.
Виза в Испанию
Минск, Центральный
Договорная
Индивидуальные экскурсии, туры Минск, Беларусь
Минск, Центральный
350 р.
Приглашения на рабочую визу в Польшу
Минск, Центральный
900 р.
Деловое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
95 р.
Чемодан на 4-ех колесах оранж., New, АВС пластик
Минск, Центральный
Договорная
Консультация по гражданству ЕС
Минск, Центральный
494.83 р.
Виза на Кипр
Минск, Центральный
6 р.
Прокат байдарок и турист снаряжения (палаток и др.
Могилев
280 р.
Виза в Англию
Минск, Центральный
500 р.
Запись в визовый центр Польши
Минск, Центральный
Договорная
Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи
Минская, Мядель
130 р.
ЗАПИСЬ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПОЛЬШИ/ РАБОЧАЯ ВИЗА
Брест
420 р.
Виза в Канаду
Минск, Центральный
350 р.
Виза в США
Минск, Центральный
85 р.
ЧЕМОДАНЫ . БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО БЕЛАРУСИ
Витебская, Орша
60 р.
Аренда сауны, комната отдыха
Могилевская, Осиповичи
300 р.
Регистрация , запись на все типы ВИЗ
Минск, Заводской
450 р.
Сплав на плоту
Минская, Борисов
Договорная
Визы
Витебск
400 р.
Виза в Польшу
Минск, Заводской
60 р.
Аренда прицеп-дача(кемпер,караван, дом на колесах)
Гомель
60 р.
Сдам баню
Гродно
Договорная
Виза под ключ
Минск, Советский
290 р.
Karusel.house аренда дома с горячей купелью в лесу
Минская, Минский район
10 р.
Прокат SUP Нарочь
Минская, Мядель
3 р.
Прокат чемоданов (ручная кладь)
Минск, Первомайский
720 р.
ВИЗА В ВЕНГРИЮ ДО 5 ЛЕТ
Минск, Центральный
40 р.
Байдарка/каяк/рафт/пакрафт/плот-аренда/прокат
Минск, Центральный
315 р.
Чемодан 4×4 сьёмные колёса LEEZA-ITALY
Могилев
10 р.
Прогулка по Минску
Минск, Фрунзенский
10 р.
Вкусная кухня в Браславе
Витебская, Браслав
Договорная
Прокат байдарок хатанга,палатки,спальники,коврики
Минск, Заводской
500 р.
Сплав на плоту по реке Восточная Березина.
Минская, Березино
40 р.
Прокат байдарок, SUP- board (сап досок)
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Агро усадьба,,,стан демьяна ,,
Брестская, Пружаны
Договорная
Подготовка документов на Гостевую визу в Польшу
Брест
35 р.
Прокат (аренда) SUP-board (сап-доска)
Витебск
100 р.
Подготовка документов Польская Виза, Шенген Виза
Брест
50 р.
Русская баня
Гомель
Договорная
Ищем партнеров по услугам записи в визовый центр
Минск, Советский
290 р.
Приглашения для Польской рабочей визы
Минск, Центральный
Договорная
Мобильная баня, баня на колесах, аренда бани.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Беседка на агроусадьбе ''У Бондара на Загрэблi
Минская, Узда
25 р.
УСАДЬБА С ЛЕГКИМ ПАРОМ
Гродно
Договорная
Визовая поддержка
Минск, Фрунзенский
70 р.
Русская баня ''Свояки''
Гомель
Бесплатно
Виза
Могилев
10 р.
Проведу экскурсию по Минску
Минск, Фрунзенский
45 р.
Гид, экскурсия, гастротур. На английском, веган
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Запись на визу в Польшу
Брест
1 300 р.
Гостевое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
350 р.
Виза в Испанию
Минск, Центральный
350 р.
Приглашения на рабочую визу в Польшу
Минск, Центральный
900 р.
Деловое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
95 р.
Чемодан на 4-ех колесах оранж., New, АВС пластик
Минск, Центральный
Договорная
Консультация по гражданству ЕС
Минск, Центральный
494.83 р.
Виза на Кипр
Минск, Центральный