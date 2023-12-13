Услуги в Городке
Договорная
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ
Витебская, Городок
10 р.
Натяжные потолки в Городке. До Нового года
Витебская, Городок
50 р.
Запчасти для стиральной машинки LG.
Витебская, Городок
Договорная
Бурение скважин Городок и Городокский район
Витебская, Городок
Договорная
Ремонт холодильников и морозильников
Витебская, Городок
15 р.
Ремонт холодильников и морозильников любой сложнос
Витебская, Городок
35 р.
Наращивание ресниц
Витебская, Городок
Договорная
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Городок
Витебская, Городок
Договорная
Бурение скважин под воду
Витебская, Городок
Договорная
Ремонт холодильников
Витебская, Городок
Договорная
Изготовление под заказ перил и ограждений
Витебская, Городок
25 р.
Маникюр
Витебская, Городок
15 р.
Массаж лица
Витебская, Городок
Договорная
Белый медведь на праздник
Витебская, Городок
15 р.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Витебская, Городок
Договорная
ремонт холодильников и стиральных машин
Витебская, Городок
40 р.
Электрик видеодомофон электроотопление проект
Могилев
40 р.
Электрик электроотопление
Витебск
40 р.
Электрик электроотопление
Витебская, Барань
40 р.
Электрик электроотопление видеонаблюдение
Витебская, Орша
20 р.
Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
20 р.
Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр
Минск, Центральный
20 р.
Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай
Минск, Московский
12 р.
Натяжные потолки
Могилев
Договорная
Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске
Минск, Фрунзенский
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
25 р.
Адресные таблички, указатели, домовые знаки
Витебск
130 р.
Прописка, временная регистрация
Брестская, Барановичи
100 р.
3D визуализация архитектуры
Минская, Минский район
10 р.
Ремонт стиральных машин
Минская, Борисов
20 р.
Маникюр/Наращивание
Витебская, Новополоцк
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки/Грузовое такси Брест/Вывоз мусора
Брест
99 р.
Демонтажные работы,Демонтаж под ключ.Демонтаж
Могилев
100 р.
Ремонт телефонов Android
Могилевская, Бобруйск
30 р.
СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА
Минск, Московский
Договорная
Строительные работы
Могилевская, Шклов
30 р.
Груминг/ грумер кошек
Минск, Заводской
10 р.
Ремонт стиральных машин на ДОМУ СРОЧНО
Могилев
20 р.
Усадьба Деда Мороза
Гомельская, Светлогорск
5 000 р.
Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ
Минск, Партизанский
Договорная
Логопед, подготовка к школе
Витебск
10 р.
Ремонт холодильников на дому
Витебск
0.99 р.
Натяжные потолки Soffitti.by
Брестская, Барановичи
Договорная
Реставрация ванн / душевых поддонов
Брестская, Барановичи
45 р.
Услуги манипулятора
Гомель
Договорная
Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка
Брестская, Лунинец
20 р.
Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.
Минск, Московский
35 р.
Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату
Минск, Центральный
Договорная
Капитальный ремонт Амкодор
Минск, Центральный
50 р.
МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Минск, Первомайский
4 000 р.
Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор
Минск, Центральный
Договорная
Фитнес тренер/ тренировки
Минск, Центральный
35 р.
Репетитор по английскому
Минск, Центральный
Договорная
Репетитор по китайскому языку
Минск, Октябрьский
Договорная
Покраска помещений, безвоздушная покраска.
Брест
60 р.
Золотой медведь на ваш праздник
Могилев
20 р.
Личный мастер
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель
10 р.
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия
Могилев