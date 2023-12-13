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Услуги в Горках

Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами

Договорная

Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами

Могилевская, Горки

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Заборы, ограждения

Договорная

Заборы, ограждения

Могилевская, Горки

Рассрочка
Натяжные потолки в Горках и районе

9 р.

Натяжные потолки в Горках и районе

Могилевская, Горки

Рассрочка
Натяжные потолки в Горках и районе Установка карниза, слив воды, установка заглушки (вставка ПВХ)

9 р.

Натяжные потолки в Горках и районе Установка карниза, слив воды, установка заглушки (вставка ПВХ)

Могилевская, Горки

Дед Мороз прямо у Вас дома

20 р.

Дед Мороз прямо у Вас дома

Могилевская, Горки

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Ворота откатные под ключ

Договорная

Ворота откатные под ключ

Могилевская, Горки

Рассрочка
Натяжные потолки в Горках

Договорная

Натяжные потолки в Горках

Могилевская, Горки

Маникюр, гель, гель-лак.

20 р.

Маникюр, гель, гель-лак.

Маникюр + покрытием гель-лаком — 20 p.

Могилевская, Горки

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Поздравление от Верки Сердючки

70 р.

Поздравление от Верки Сердючки

Могилевская, Горки

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Кровельные работы горки Вайбер+375295421564

Договорная

Кровельные работы горки Вайбер+375295421564

Могилевская, Горки

Репетитор История Беларуси/Обществоведение

30 р.

Репетитор История Беларуси/Обществоведение

Могилевская, Горки

Натяжные потолки рассчитать стоимость сейчас,Горки

Договорная

Натяжные потолки рассчитать стоимость сейчас,Горки

Могилевская, Горки

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

20 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Могилевская, Горки

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Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Могилевская, Горки

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Договорная

Чистка снега

Могилевская, Горки

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Уборка снега вручную

30 р.

Уборка снега вручную

Могилевская, Горки

Коррекция+окрашивание +ду

20 р.

Коррекция+окрашивание +ду

Могилевская, Горки

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Окна, балконы ПВХ в рассрочку.

200 р.

Окна, балконы ПВХ в рассрочку.

Могилевская, Горки

Оформление бровей

18 р.

Оформление бровей

Могилевская, Горки

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Окна и двери ПВХ под ваш размер

150 р.

Окна и двери ПВХ под ваш размер

Могилевская, Горки

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ИЗ МИНСКА В ОАЭ

1 р.

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ИЗ МИНСКА В ОАЭ

Могилевская, Горки

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ИЗ МИНСКА В ЕГИПЕТ

1 р.

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ИЗ МИНСКА В ЕГИПЕТ

Могилевская, Горки

Прокат строительного инструмента и оборудования

Договорная

Прокат строительного инструмента и оборудования

Могилевская, Горки

Услуги парикмахера г.Горки

Договорная

Услуги парикмахера г.Горки

Могилевская, Горки

Натяжные потолки любой сложности.

10 р.

Натяжные потолки любой сложности.

Могилевская, Горки

Ремонт техники и электроники

Договорная

Ремонт техники и электроники

Могилевская, Горки

3 р.

Аренда строительных лесов

Могилевская, Горки

15 р.

Компьютерщик

Могилевская, Горки

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Услуга по расчистке снега

15 р.

Услуга по расчистке снега

Могилевская, Горки

2 р.

Сочинение на любую тему

Могилевская, Горки

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ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Горки

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Горки

Могилевская, Горки

Рассрочка

Договорная

Чистка снега

Могилевская, Горки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДОМ ОТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

20 р.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДОМ ОТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

Могилевская, Горки

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Чистка снега г. Горки, Горецкий р-н

1 р.

Чистка снега г. Горки, Горецкий р-н

Могилевская, Горки

Бурение на воду под ключ

60 р.

Бурение на воду под ключ

Могилевская, Горки

Рассрочка
Ищу моделей на ногти (гель-лак,наращивание)

20 р.

Ищу моделей на ногти (гель-лак,наращивание)

Могилевская, Горки

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Стрижка животных

35 р.

Стрижка животных

Могилевская, Горки

Электрик Электроотопление

Договорная

Электрик Электроотопление

Могилевская, Горки

Настройка, ремонт компьютеров

Договорная

Настройка, ремонт компьютеров

Могилевская, Горки

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железобетонные кольца, крышки, доставка, монтаж

Договорная

железобетонные кольца, крышки, доставка, монтаж

Могилевская, Горки

Мишка Тедди на праздник ,поздравление медведем

Договорная

Мишка Тедди на праздник ,поздравление медведем

Могилевская, Горки

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Милый Чебурашка на ваш праздник

Договорная

Милый Чебурашка на ваш праздник

Могилевская, Горки

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Договорная

Окажу услуги по распиловки дров

Могилевская, Горки

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Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

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Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

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Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

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Вывоз мусора с грузчиками и без

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10 р.

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