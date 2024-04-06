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Оборудование для салонов красоты в Горках

Кушетка косметическая

150 р.

Кушетка косметическая

Могилевская, Горки

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Стол

200 р.

Стол

Могилевская, Горки

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Аппарат для формирования пучков Lash apparat

280 р.

Аппарат для формирования пучков Lash apparat

Минск, Центральный

Педикюрное кресло

150 р.

Педикюрное кресло

Минская, Фаниполь

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ для удаления перманента и тату

8 000 р.

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ для удаления перманента и тату

Минск, Заводской

Педикюрное кресло

800 р.

Педикюрное кресло

Минск, Московский

Стол маникюрный с вытяжкой/пылесосом

990 р.

Стол маникюрный с вытяжкой/пылесосом

Гродненская, Островец

Epileon 800 лазер диодный

20 000 р.

Epileon 800 лазер диодный

Могилев

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Солярий

700 р.

Солярий

Минск, Московский

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Стул мастера

80 р.

Стул мастера

Минск, Октябрьский

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Кресло для педикюра

200 р.

Кресло для педикюра

Минск, Октябрьский

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Педикюрное кресло КОМФОРТ

575 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ

Минск, Советский

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

550 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

Минск, Советский

Кушетка косметологическая

120 р.

Кушетка косметологическая

Витебская, Полоцк

Кушетка

150 р.

Кушетка

Брест

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Стол маникюрный. Маникюрный столик.

89 р.

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стол для маникюра.

65 р.

Стол для маникюра.

Могилевская, Бобруйск

Оборудование для моментального загара

680 р.

Оборудование для моментального загара

Минск, Фрунзенский

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Лазер для эпиляции, Сопрано Титаниум

16 000 р.

Лазер для эпиляции, Сопрано Титаниум

Гомель

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СрочноКосметологическая кушетка

1 500 р.

СрочноКосметологическая кушетка

Минск, Московский

Кушетка

200 р.

Кушетка

Гродно

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СРОЧНО Неодимовый лазер для удаления татуировок,та

Договорная

СРОЧНО Неодимовый лазер для удаления татуировок,та

Минск, Советский

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стол маникюрный

100 р.

стол маникюрный

Минская, Жодино

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Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кушетка

150 р.

Кушетка

Минск, Октябрьский

Педикюрный СПА-комплекс. Комплектация: педикюрная

2 000 р.

Педикюрный СПА-комплекс. Комплектация: педикюрная

Гомель

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Кушетка

130 р.

Кушетка

Гомель

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Аппарат вакуумно-роликового массажа с хромотерапие

2 600 р.

Аппарат вакуумно-роликового массажа с хромотерапие

Могилев

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Стул мастера

50 р.

Стул мастера

Гомель

Машинка для маникюра-педикюра ( Strong 210/105L )

650 р.

Машинка для маникюра-педикюра ( Strong 210/105L )

Брест

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Лазер диодный

26 325 р.

Лазер диодный

Минск, Советский

Рулон одноразовых простыней

15 р.

Рулон одноразовых простыней

Брестская, Барановичи

Стол для маникюра со встроенной вытяжкой

800 р.

Стол для маникюра со встроенной вытяжкой

Могилев

Ресепшн

700 р.

Ресепшн

Минск, Партизанский

Косметологическая лампа

50 р.

Косметологическая лампа

Гродно

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Кресло кушетка

400 р.

Кресло кушетка

Минск, Центральный

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Ресепшен

100 р.

Ресепшен

Могилев

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Комод для хранения материалов

70 р.

Комод для хранения материалов

Минск, Фрунзенский

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Кушетка

100 р.

Кушетка

Брест

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Лазер многофункциональный комбайн

9 300 р.

Лазер многофункциональный комбайн

Минск, Центральный

Полка гель лака

25 р.

Полка гель лака

Минская, Борисов

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Fohow 3

4 200 р.

Fohow 3

Минск, Центральный

Мойка парикмахерская

200 р.

Мойка парикмахерская

Брест

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Тележка парикмахерская

200 р.

Тележка парикмахерская

Брест

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Стол для маникюра

140 р.

Стол для маникюра

Гродно

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Маникюрный стол + тумба + лампа (2 стола в наличии

400 р.

Маникюрный стол + тумба + лампа (2 стола в наличии

Гродно

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Диодный лазер Soprano Titanium 1200w

16 900 р.

Диодный лазер Soprano Titanium 1200w

Минск, Первомайский

Кушетка косметологическая

130 р.

Кушетка косметологическая

Минск, Фрунзенский

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Tan.Lite 32000 Spray Tan Machine

530 р.

Tan.Lite 32000 Spray Tan Machine

Минск, Октябрьский

Солярий

2 600 р.

Солярий

Брест

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Стол для маникюра

100 р.

Стол для маникюра

Минская, Минский район

Стол для маникюра вытяжка

200 р.

Стол для маникюра вытяжка

Витебская, Полоцк

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Стол маникюрный М4/письменный

90 р.

Стол маникюрный М4/письменный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка / полка для лаков

35 р.

Полка / полка для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Солярий

Договорная

Солярий

Минск, Фрунзенский

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Стол маникюрный с аытяжкой б

350 р.

Стол маникюрный с аытяжкой б

Минск, Заводской

Led лампа для наращивания ресниц

600 р.

Led лампа для наращивания ресниц

Гомель

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Лампа лупа косметология

85 р.

Лампа лупа косметология

Витебск

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Тележка парикмахерская

100 р.

Тележка парикмахерская

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

89 р.

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4/письменный

90 р.

Стол маникюрный М4/письменный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка / полка для лаков

35 р.

Полка / полка для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот

2 500 р.

Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE

720 р.

Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло Комфорт

300 р.

Педикюрное кресло Комфорт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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