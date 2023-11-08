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ЭлектроникаФототехника и оптика

Объективы для фотоаппаратов в Горках

Фокус

900 р.

Фокус

Могилевская, Горки

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Canon EF 24-105 mm f/4L IS USM

1 450 р.

Canon EF 24-105 mm f/4L IS USM

Могилевская, Горки

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
SONY FE 40MM F2.5 G

1 900 р.

SONY FE 40MM F2.5 G

Минск, Первомайский

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Продам Объектив Laowa 10-18 мм (L Mount)

900 р.

Продам Объектив Laowa 10-18 мм (L Mount)

Гродненская, Лида

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Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III

450 р.

Объектив Canon ef 75-300mm f/4-5.6 III

Витебск

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Объектив Canon 16-35 mm, 2,8 F

1 500 р.

Объектив Canon 16-35 mm, 2,8 F

Гомельская, Рогачев

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Nikon Nikkor AF-S 50mm f1.4G

700 р.

Nikon Nikkor AF-S 50mm f1.4G

Минск, Первомайский

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Nikon AF-S 85mm f/1.8G

980 р.

Nikon AF-S 85mm f/1.8G

Минск, Первомайский

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Объектив Canon EF 50 mm f/1.4

670 р.

Объектив Canon EF 50 mm f/1.4

Минск, Фрунзенский

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Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art для Nikon

1 850 р.

Sigma 50mm F1.4 DG HSM Art для Nikon

Брест

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Новый объектив Canon 70-300 не пользовались

1 450 р.

Новый объектив Canon 70-300 не пользовались

Минск, Советский

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Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

350 р.

Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM

Минск, Центральный

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Объектив на телескоп Auriga

350 р.

Объектив на телескоп Auriga

Гомельская, Мозырь

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объектив Canon 50mm f/1.8 STM

500 р.

объектив Canon 50mm f/1.8 STM

Минск, Московский

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Обьектив Sigma Art 35 1.4 DG Nikon

1 400 р.

Обьектив Sigma Art 35 1.4 DG Nikon

Минск, Советский

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Обьектив Tamron SP 24-70 2.8 Di VC Usd G2 Nikon

2 300 р.

Обьектив Tamron SP 24-70 2.8 Di VC Usd G2 Nikon

Минск, Советский

Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

370 р.

Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Брест

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БРОНЬ Гелиос 81Н, объектив на Nikon

120 р.

БРОНЬ Гелиос 81Н, объектив на Nikon

Гомель

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Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

1 950 р.

Fujinon 33 mm 1.4 LM WR объектив

Брест

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Гелиос 44-2

50 р.

Гелиос 44-2

Гродно

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Объектив canon 18-55mm 1:3.5-5.6 ii

80 р.

Объектив canon 18-55mm 1:3.5-5.6 ii

Могилев

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Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor

239 р.

Объектив Soligor 19-35mm f/3.5-4.5 Nikkor

Минск, Центральный

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Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42

319 р.

Объектив длиннофокусный Takumar 300mm f/4 M42

Минск, Центральный

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Объектив Гелиос 44-2.

47 р.

Объектив Гелиос 44-2.

Витебск

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AF-S NIKKOR 17-55mm 1:2.8G ED 600руб (старик)

600 р.

AF-S NIKKOR 17-55mm 1:2.8G ED 600руб (старик)

Минская, Молодечно

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Sigma 1:2.8DG Macro HSM-EX -NIKON

1 800 р.

Sigma 1:2.8DG Macro HSM-EX -NIKON

Минская, Молодечно

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Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM

2 600 р.

Canon EF 70-200 f 2.8 L IS USM

Минск, Центральный

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Sigma 18-35 f1.8 Art Nikon

1 500 р.

Sigma 18-35 f1.8 Art Nikon

Гомель

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

399 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

Минск, Московский

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Объектив Canon EF 70-200mm f/4L USM

1 350 р.

Объектив Canon EF 70-200mm f/4L USM

Минск, Московский

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Объектив Sigma DC 17-70 1:2.8-4.5 Canon

450 р.

Объектив Sigma DC 17-70 1:2.8-4.5 Canon

Брестская, Береза

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Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

399 р.

Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G f1.8

Минск, Московский

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Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA

990 р.

Объектив Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Sigma SA

Минск, Центральный

Объектив.

20 р.

Объектив.

Могилев

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AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED

444 р.

AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED

Гродно

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Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

1 980 р.

Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

Минск, Партизанский

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Объектив SONY FE 50mm F1.8

650 р.

Объектив SONY FE 50mm F1.8

Минск, Ленинский

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Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM

1 950 р.

Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM

Минск, Центральный

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Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC Macro OS для Canon

500 р.

Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC Macro OS для Canon

Минск, Первомайский

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Tokina opera 50mm f1.4 для Nikon

Договорная

Tokina opera 50mm f1.4 для Nikon

Витебская, Полоцк

Срочно Объектив Tamron 24-70mm F/2.8 G2 для Nikon

2 500 р.

Срочно Объектив Tamron 24-70mm F/2.8 G2 для Nikon

Минск, Советский

Nikon Nikkor 24mm f1.8

Договорная

Nikon Nikkor 24mm f1.8

Витебская, Полоцк

Объектив SIGMA 10-20MM F4-5.6 EX DC HSM

500 р.

Объектив SIGMA 10-20MM F4-5.6 EX DC HSM

Минск, Фрунзенский

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Canon 50mm f1.4

550 р.

Canon 50mm f1.4

Гомельская, Калинковичи

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Sigma 30 f1.4 nikon f

400 р.

Sigma 30 f1.4 nikon f

Витебск

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Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

1 900 р.

Объектив Canon EF 135mm f/2.0L USM

Минск, Партизанский

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Nikon z 5 f1.8

1 400 р.

Nikon z 5 f1.8

Гродненская, Сморгонь

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Объектив Samyang AF 12mm f2.0 для Sony E

745 р.

Объектив Samyang AF 12mm f2.0 для Sony E

Минск, Советский

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Объектив Гелиос 44-2 в корпусе 44-3 + бленда

50 р.

Объектив Гелиос 44-2 в корпусе 44-3 + бленда

Гродно

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Объектив Canon Ef 40mm f2.8

450 р.

Объектив Canon Ef 40mm f2.8

Гродно

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Canon 70 200 2.8 is ii usm

3 500 р.

Canon 70 200 2.8 is ii usm

Минск, Московский

Объектив МСО УССР УТОГ УПП-1 ХАРЬКОВ F-7 СМ

25 р.

Объектив МСО УССР УТОГ УПП-1 ХАРЬКОВ F-7 СМ

Гомель

Объектив Юпитер-3 1,5/50

200 р.

Объектив Юпитер-3 1,5/50

Гомель

Телеконвертер 2x Kenko под байонет Minolta mc/md

Договорная

Телеконвертер 2x Kenko под байонет Minolta mc/md

Гомель

Nikkor 85 1.8 g

1 000 р.

Nikkor 85 1.8 g

Гродненская, Свислочь

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Panasonic LEICA DG 12-60mm F2.8-4.0

2 000 р.

Panasonic LEICA DG 12-60mm F2.8-4.0

Минск, Ленинский

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Объектив Nikkor 24-120 mm

1 600 р.

Объектив Nikkor 24-120 mm

Минская, Солигорск

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Sigma 17-50mm F2.8 HSM для Nikon

650 р.

Sigma 17-50mm F2.8 HSM для Nikon

Минск, Заводской

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Canon 24-105mm f/4L IS USM ИДЕАЛ СОСТ

1 250 р.

Canon 24-105mm f/4L IS USM ИДЕАЛ СОСТ

Минск, Фрунзенский

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Спидбустер MFT на Canon

2 100 р.

Спидбустер MFT на Canon

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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