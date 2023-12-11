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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Горках

Редуктор Авиационный

70 р.

Редуктор Авиационный

Могилевская, Горки

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Нож сувенирный

25 р.

Нож сувенирный

Могилевская, Горки

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Альбом с марками

250 р.

Альбом с марками

Могилевская, Горки

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Форма советской армии

Бесплатно

Форма советской армии

Могилевская, Горки

Планшет советской армии

Бесплатно

Планшет советской армии

Могилевская, Горки

Продам ключ от часов Весна.

Договорная

Продам ключ от часов Весна.

Могилевская, Горки

Часы весна

25 р.

Часы весна

Могилевская, Горки

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Серебро

Договорная

Серебро

Могилевская, Горки

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Часы ссср

25 р.

Часы ссср

Могилевская, Горки

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Эмблема спичечного коробка

Бесплатно

Эмблема спичечного коробка

Могилевская, Горки

Электробритвы СССР

Бесплатно

Электробритвы СССР

Могилевская, Горки

Часы маяк

25 р.

Часы маяк

Могилевская, Горки

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Каминные часы хозяйка медной горы

85 р.

Каминные часы хозяйка медной горы

Могилевская, Горки

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Ручные часы

Бесплатно

Ручные часы

Могилевская, Горки

Копанина

Бесплатно

Копанина

Могилевская, Горки

Ремни советской армии

Бесплатно

Ремни советской армии

Могилевская, Горки

Монета 1722 года

Договорная

Монета 1722 года

Могилевская, Горки

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Хрусталь СССР.

30 р.

Хрусталь СССР.

Могилевская, Горки

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Хрусталь СССР.

50 р.

Хрусталь СССР.

Могилевская, Горки

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Часы ЗИМ, СССР

15 р.

Часы ЗИМ, СССР

Могилевская, Горки

Карточки более 110 шт

15 р.

Карточки более 110 шт

Могилевская, Горки

ледниковый период, фигурки, журналы

15 р.

ледниковый период, фигурки, журналы

Могилевская, Горки

Часы настенные СССР, рабочие

15 р.

Часы настенные СССР, рабочие

Могилевская, Горки

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Радиоприемник

25 р.

Радиоприемник

Могилевская, Горки

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Лот часов СССР

50 р.

Лот часов СССР

Могилевская, Горки

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Антиквариат окопный обогреватеть Чехия

100 р.

Антиквариат окопный обогреватеть Чехия

Могилевская, Горки

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Эмблема петличная СК.

7 р.

Эмблема петличная СК.

Могилевская, Горки

Пачки пустые от сигарет метал

15 р.

Пачки пустые от сигарет метал

Могилевская, Горки

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Часы Электроника 6 14-03 СССР

50 р.

Часы Электроника 6 14-03 СССР

Могилевская, Горки

Часы Луч 17 камней СССР

20 р.

Часы Луч 17 камней СССР

Могилевская, Горки

Рога оленя

120 р.

Рога оленя

Могилевская, Горки

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Юбилейные рубли,СССР.

31 р.

Юбилейные рубли,СССР.

Могилевская, Горки

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Прялка старинная для декора

Договорная

Прялка старинная для декора

Могилевская, Горки

Барометр АНЕРОИД

100 р.

Барометр АНЕРОИД

Могилевская, Горки

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Игрушка деда мороза

30 р.

Игрушка деда мороза

Могилевская, Горки

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Купюры ''3 рубля''.

4 р.

Купюры ''3 рубля''.

Могилевская, Горки

Альбомы для фотоснимков СССР.

7 р.

Альбомы для фотоснимков СССР.

Могилевская, Горки

Комплект открыток ''Здравствуйте, друзья''.

15 р.

Комплект открыток ''Здравствуйте, друзья''.

Могилевская, Горки

Фарфоровый набор ''РЫБКИ''

35 р.

Фарфоровый набор ''РЫБКИ''

Могилевская, Горки

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Погоны.

Договорная

Погоны.

Могилевская, Горки

Часы настольные Весна, СССР 1988г.

Договорная

Часы настольные Весна, СССР 1988г.

Могилевская, Горки

Радиола

30 р.

Радиола

Могилевская, Горки

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Игрушки СССР комплект

15 р.

Игрушки СССР комплект

Могилевская, Горки

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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