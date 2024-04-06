Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Аккумуляторы для телефонов в Горках
20 р.
Продаю батарею BG-4072
Могилевская, Горки
Договорная
Аккумулятор в телефон.
Могилевская, Горки
10 р.
АКБ для LENOVO. 10 Р.
Могилевская, Горки
10 р.
Аккумуляторы для телефонов (Huawei, Sony, Nokia)
Минск, Первомайский
5 р.
Аккамулятор NOKIA BL-5C 3.7V
Минск, Центральный
25 р.
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 7 plus
Минск, Заводской
10 р.
Батарея Huawei P30
Минск, Заводской
55 р.
Аккумуляторы для iPhone X/XS/XR/11/12
Минск, Центральный
25 р.
Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi
Минск, Центральный
25 р.
Аккумулятор, Батарея, АКБ для Huawei / Honor
Минск, Центральный
21 р.
АККУМУЛЯТОР для iPhone 6/7/8/X//XS/XR/11/12 ОРИГИН
Минск, Советский
25 р.
Аккумулятор, Батарея, АКБ для Xiaomi/Huawei
Минск, Центральный
50 р.
Батарея для 13 pro
Витебск
5 р.
Аккумулятор для телефона Samsung и др.мод.
Минск, Московский
45 р.
АКБ iPhone X Original
Минск, Первомайский
25 р.
АКБ iPhone 7 оригинал
Минск, Первомайский
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone
Минск, Советский
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8
Минск, Советский
Договорная
Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei
Минск, Первомайский
Договорная
Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi
Минск, Первомайский
52 р.
Аккумулятор для рации 3.6V MOTOROLA новый
Минск, Московский
10 р.
Аккумулятор Для Телефона ZTE ZTU970
Минск, Советский
Бесплатно
Акб к телефонам
Гродненская, Мосты
10 р.
Батарея от Самсунг j3
Брест
Договорная
Аккумулятор для телефона realme c25 (s)
Минск, Ленинский
15 р.
Батарея Ulefone Armor X8
Гомель
5 р.
Аккумулятор
Гомель
Бесплатно
Батарея на самсунг s3
Минск, Первомайский
15 р.
BN56
Витебск
10 р.
акб для google pixel 3 (G013A-B)
Минск, Советский
10 р.
Samsung galaxy s5
Брестская, Пружаны
10 р.
Батарея на айфон 7
Могилев
10 р.
Аккумулятор (АКБ) для Xiaomi MI 6 (MI6) BM39
Минск, Московский
5 р.
Аккумуляторы для кнопочных телефонов
Минск, Первомайский
15 р.
Аккумулятор для Телефона Nokia BL-5C 3.7 В
Минск, Советский
6 р.
Siemens A50,C45,M50,MT50 аккумулятор
Могилевская, Чаусы
5 р.
Аккумуляторы для Prestigio
Минск, Ленинский
10 р.
Батарея для Xiaomi Redmi Note 10 / 10S
Гомель
40 р.
Аккумулятор Realme 9
Брестская, Дрогичин
10 р.
Батарея на айфон x и айфон 7
Брест
30 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ
Минск, Советский
10 р.
Батарея аккумулятор nokia
Минск, Фрунзенский
20 р.
Аккумулятор для iPhone 8
Минск, Заводской
20 р.
Аккумулятор для iPhone 8 Plus
Минск, Заводской
30 р.
Аккумулятор для iPhone XS
Минск, Заводской
20 р.
Аккумулятор для iPhone 7 Plus
Минск, Заводской
10 р.
Батарея iPhone 5
Брестская, Пружаны
15 р.
аккумулятор на айфон 11
Гомель
5 р.
Аккумуляторы для телефонов Nokia, Samsung, HTC
Минск, Фрунзенский
10 р.
Снятые аккумуляторы Xiaomi, Samsung Huawei
Минск, Фрунзенский
55 р.
Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020
Минск, Советский
Договорная
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11
Минск, Центральный
20 р.
Аккумулятор iPhone 8Plus
Брестская, Пружаны
20 р.
Аккумулятор Для Мобильного Телефона Samsung B150AE
Минск, Фрунзенский
12 р.
Аккумуляторы bl-5j б/у и новый для Нокиа Nokia
Минск, Ленинский
20 р.
Батарея (аккумулятор) для Honor 3C, Ascend G750
Гомель
20 р.
Аккумулятор Xiaomi BM39
Минск, Московский
25 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR
Минск, Советский
40 р.
Аккумулятор для телефона
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
25 р.
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 7 plus
Минск, Заводской
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone
Минск, Советский
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8
Минск, Советский
Договорная
Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei
Минск, Первомайский
Договорная
Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi
Минск, Первомайский
30 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ
Минск, Советский
55 р.
Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020
Минск, Советский
Договорная
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11
Минск, Центральный