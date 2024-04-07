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Прочая работа в Гомельской области

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Ищем суррогатную маму до 39 лет
vip

67 000 р.

Ищем суррогатную маму до 39 лет

Агентству Белмедтревел г. Минск требуется суррогатная мама в возрасте от 20 до 35 лет для программ в Минске, проживать во время беременности можно у ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
vip

2 000 р.

Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция

1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие и сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Работа в опаливаемом цеху. Произ...

Минская, Дзержинск

Вакансия в другом регионе
Требуется специалист по стрижке растений

Договорная

Требуется специалист по стрижке растений

Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график

Могилев

Вакансия в другом регионе
Машинист мини экскаватора

1 500 р.

Машинист мини экскаватора

Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется работники в питомник растений

Договорная

Требуется работники в питомник растений

В питомник декоративных растений требуются мужчины разнорабочие. В хорошей физической форме, до 40 лет, с возможностью карьерного роста. Оклад от 50 р...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Трейдер в инвестиционную компанию

2 278.29 р.

Трейдер в инвестиционную компанию

Здравствуйте! Меня зовут Илья, я являюсь менеджером по развитию инвестиционной компании Mas Mount Capital. Мы ищем успешных, образованных трейдеров ил...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на логистические склады

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.

4 000 р.

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.

Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-45 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоуст...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик на логистический склад

4 000 р.

Упаковщик на логистический склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на OZON (Московская область)

4 000 р.

Комплектовщик на OZON (Московская область)

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживани...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Упаковщик морепродуктов

2 100 р.

Упаковщик морепродуктов

Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 см...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

4 900 р.

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен

5 200 р.

Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ О...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

7 900 р.

Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕ...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Работа на складах вахтой в РФ.

125 000 р.

Работа на складах вахтой в РФ.

Актуальные вакансии на сегодня Набираем КОМПЛЕКТОВЩИКОВ на склады (Озон, Сбелогистика, ЛеруаМерлен, Медикаменты). Московская область. - Склад "Ла-Мода...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сборщики бань-бочек.

Договорная

Сборщики бань-бочек.

Требуются сборщики бань-бочек. Работа в цеху. Инструмент и расходники работодателя. Кого мы ищем ? Нам нужен человек с ровными руками и желанием работ...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Упаковщик рыбной продукции вахта

2 100 р.

Упаковщик рыбной продукции вахта

требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда....

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Пастух животновод

1 200 р.

Пастух животновод

Требуется на пастбищный сезон пастух животновод ! Вагончик в поле бесплатное питание . Вопросы по телефону работаем по договору! Только звонить ! Вите...

Витебская, Дубровно

Вакансия в другом регионе
Обработчик рыбы вахта 15 смен

900 р.

Обработчик рыбы вахта 15 смен

Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Фасовщики морепродуктов

2 100 р.

Фасовщики морепродуктов

Для работы вахтовым методом в г.Брест требуются: Упаковщики и Фасовщики морепродуктов с МЕДКОМИССИЕЙ!!! Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 3...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Обработчик рыбы вахта 15 смен

900 р.

Обработчик рыбы вахта 15 смен

Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Упаковщик рыбной продукции.

2 100 р.

Упаковщик рыбной продукции.

Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 ...

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе
Оператор колл-центра

1 200 р.

Оператор колл-центра

В помощь специалистам по продажам. Проведение вторичного обзвона клиентов из системы СРМ, с целью уточнения данных. - Проведение обзвона клиентов, с к...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Нужны работники на питомник растений

Договорная

Нужны работники на питомник растений

Ищем работников для работы в питомнике. Обязанность: Работа на земле (прополка, сортировка, сборка заказов) Все что можно делать на питомнике. Работы ...

Могилевская, Быхов

Вакансия в другом регионе
Сборщик поддонов

Договорная

Сборщик поддонов

Обязанности: -Сборка деревянных поддонов. Требования: -Желание работать и зарабатывать -Умение работать в коллективе -Исполнительность -Трудолюбие Усл...

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ

125 000 р.

Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ

Приглашаем отделочников, каменщиков, бетонщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учрежде...

Могилев

Вакансия в другом регионе
УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.

2 000 р.

УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН - ОПЛАТА 2000 BR. БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. =====================================...

Могилев

Вакансия в другом регионе
УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.

2 000 р.

УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН - ОПЛАТА 2000 BR. БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. =====================================...

Гомель

Вакансия в другом регионе
УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.

2 000 р.

УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН - ОПЛАТА 2000 BR. БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. =====================================...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Обработчик рыбы вахта 15 смен

900 р.

Обработчик рыбы вахта 15 смен

Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Кассир на вахту

1 000 р.

Кассир на вахту

Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! Вахта от 15 смен. Смена 65 руб за 11 часов. Работа только на кас...

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Ламода

120 000 р.

Комплектовщик на склад Ламода

На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.

На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...

Брест

Вакансия в другом регионе
Упаковщик морепродуктов

2 100 р.

Упаковщик морепродуктов

Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 см...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.

На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.

На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Упаковщик рыбной продукции.

2 100 р.

Упаковщик рыбной продукции.

Требуются Упаковщики морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда. Пр...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Обработчик рыбы вахта 15 смен

900 р.

Обработчик рыбы вахта 15 смен

Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

6 000 р.

Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От ...

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

4 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== КОМПЛЕКТОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Упаковщик рыбной продукции.

2 100 р.

Упаковщик рыбной продукции.

Требуются Упаковщики морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда. Пр...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
vip

2 000 р.

Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция

1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие и сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Работа в опаливаемом цеху. Произ...

Минская, Дзержинск

Вакансия в другом регионе
Обработчик рыбы вахта 15 смен

900 р.

Обработчик рыбы вахта 15 смен

Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...

Минск, Первомайский

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