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Подберём, доставим Котёл отопительный

Бесплатно

Подберём, доставим Котёл отопительный

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж (установка) кондиционеров

Договорная

Монтаж (установка) кондиционеров

Гомельская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)

50 р.

РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Покраска крыш,фасадов домов . АКЦИЯ СПЕШИТЕ.

10 р.

Покраска крыш,фасадов домов . АКЦИЯ СПЕШИТЕ.

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Техническое обслуживание (ТО) кондиционеров

Договорная

Техническое обслуживание (ТО) кондиционеров

Гомельская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Клининг, Уборка, Химчистка

Договорная

Клининг, Уборка, Химчистка

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Продажа и ремонт окон

Договорная

Продажа и ремонт окон

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Химчистка ковров и мебели, матрасов, колясок

60 р.

Химчистка ковров и мебели, матрасов, колясок

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Химчистка мягкой мебели, ковров, матрасов

Договорная

Химчистка мягкой мебели, ковров, матрасов

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Квалифицированная установка/монтаж кондиционера

400 р.

Квалифицированная установка/монтаж кондиционера

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка монтаж кондиционеров

Договорная

Установка монтаж кондиционеров

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда бытовки

250 р.

Аренда бытовки

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Аренда Строительного Оборудованияв Бресте

20 р.

Аренда Строительного Оборудованияв Бресте

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт стиральных машин Минск

20 р.

Ремонт стиральных машин Минск

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт гитар, струнных, духовых, аккордеонов, баян

35 р.

Ремонт гитар, струнных, духовых, аккордеонов, баян

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Установка спутникового телевидения под ключ

180 р.

Установка спутникового телевидения под ключ

Минск, Московский

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