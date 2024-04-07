Услуги из других регионовВсе объявления
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Подберём, доставим Котёл отопительный
Брестская, Барановичи
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
Монтаж (установка) кондиционеров
Гомельская, Другие города
Услуга с выездом в регионы
50 р.
РАБОТАЮ НА ВЫСОТЕ (монтаж.демонтаж.ремонт)
Гродненская, Лида
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Покраска крыш,фасадов домов . АКЦИЯ СПЕШИТЕ.
Гродненская, Ивье
Услуга с выездом в регионы
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
Техническое обслуживание (ТО) кондиционеров
Гомельская, Другие города
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Клининг, Уборка, Химчистка
Минск, Первомайский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Продажа и ремонт окон
Могилев
Услуга с выездом в регионы
60 р.
Химчистка ковров и мебели, матрасов, колясок
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Химчистка мягкой мебели, ковров, матрасов
Могилев
Услуга с выездом в регионы
400 р.
Квалифицированная установка/монтаж кондиционера
Гомельская, Светлогорск
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Установка монтаж кондиционеров
Минск, Московский
Услуга с выездом в регионы
250 р.
Аренда бытовки
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Витебск
Услуга с выездом в регионы
20 р.
Аренда Строительного Оборудованияв Бресте
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
20 р.
Ремонт стиральных машин Минск
Минск, Октябрьский
Услуга с выездом в регионы
35 р.
Ремонт гитар, струнных, духовых, аккордеонов, баян
Минск, Первомайский
Услуга с выездом в регионы
180 р.
Установка спутникового телевидения под ключ
Минск, Московский
Услуга с выездом в регионы