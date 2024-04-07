Прочая работа в ГомелеВсе объявления
67 000 р.
Ищем суррогатную маму до 39 лет
Агентству Белмедтревел г. Минск требуется суррогатная мама в возрасте от 20 до 35 лет для программ в Минске, проживать во время беременности можно у ...
Гомель
2 000 р.
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие и сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Работа в опаливаемом цеху. Произ...
Минская, Дзержинск
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график
Могилев
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...
Могилев
Договорная
Требуется работники в питомник растений
В питомник декоративных растений требуются мужчины разнорабочие. В хорошей физической форме, до 40 лет, с возможностью карьерного роста. Оклад от 50 р...
Могилев
2 278.29 р.
Трейдер в инвестиционную компанию
Здравствуйте! Меня зовут Илья, я являюсь менеджером по развитию инвестиционной компании Mas Mount Capital. Мы ищем успешных, образованных трейдеров ил...
Минск, Советский
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Гродно
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Брест
4 000 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-45 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоуст...
Гомель
4 000 р.
Упаковщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Витебск
4 000 р.
Комплектовщик на OZON (Московская область)
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживани...
Минск, Центральный
2 100 р.
Упаковщик морепродуктов
Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 см...
Минск, Первомайский
4 900 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...
Гомель
5 200 р.
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ О...
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕ...
Минск, Фрунзенский
125 000 р.
Работа на складах вахтой в РФ.
Актуальные вакансии на сегодня Набираем КОМПЛЕКТОВЩИКОВ на склады (Озон, Сбелогистика, ЛеруаМерлен, Медикаменты). Московская область. - Склад "Ла-Мода...
Могилев
Договорная
Сборщики бань-бочек.
Требуются сборщики бань-бочек. Работа в цеху. Инструмент и расходники работодателя. Кого мы ищем ? Нам нужен человек с ровными руками и желанием работ...
Минск, Партизанский
2 100 р.
Упаковщик рыбной продукции вахта
требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда....
Минск, Московский
1 200 р.
Пастух животновод
Требуется на пастбищный сезон пастух животновод ! Вагончик в поле бесплатное питание . Вопросы по телефону работаем по договору! Только звонить ! Вите...
Витебская, Дубровно
900 р.
Обработчик рыбы вахта 15 смен
Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...
Минск, Центральный
2 100 р.
Фасовщики морепродуктов
Для работы вахтовым методом в г.Брест требуются: Упаковщики и Фасовщики морепродуктов с МЕДКОМИССИЕЙ!!! Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 3...
Минск, Ленинский
900 р.
Обработчик рыбы вахта 15 смен
Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...
Минск, Ленинский
2 100 р.
Упаковщик рыбной продукции.
Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 ...
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Оператор колл-центра
В помощь специалистам по продажам. Проведение вторичного обзвона клиентов из системы СРМ, с целью уточнения данных. - Проведение обзвона клиентов, с к...
Минск, Московский
Договорная
Нужны работники на питомник растений
Ищем работников для работы в питомнике. Обязанность: Работа на земле (прополка, сортировка, сборка заказов) Все что можно делать на питомнике. Работы ...
Могилевская, Быхов
Договорная
Сборщик поддонов
Обязанности: -Сборка деревянных поддонов. Требования: -Желание работать и зарабатывать -Умение работать в коллективе -Исполнительность -Трудолюбие Усл...
Витебская, Орша
125 000 р.
Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ
Приглашаем отделочников, каменщиков, бетонщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учрежде...
Могилев
2 000 р.
УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН - ОПЛАТА 2000 BR. БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. =====================================...
Могилев
2 000 р.
УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН - ОПЛАТА 2000 BR. БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. =====================================...
Гомель
2 000 р.
УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК НА ХЛЕБЗАВОД. ВАХТА 15 СМЕН - ОПЛАТА 2000 BR. БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. =====================================...
Минск, Центральный
900 р.
Обработчик рыбы вахта 15 смен
Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...
Минск, Партизанский
1 000 р.
Кассир на вахту
Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! Вахта от 15 смен. Смена 65 руб за 11 часов. Работа только на кас...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Комплектовщик на склад Ламода
На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...
Витебск
120 000 р.
Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.
На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...
Брест
2 100 р.
Упаковщик морепродуктов
Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 см...
Минск, Центральный
120 000 р.
Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.
На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...
Гомель
120 000 р.
Комплектовщик на склад Ламода. Вахта в РФ.
На склад одежды, аксессуаров ЛАМОДА требуются комплектовщики Московская область, г. Софьино. Требуются мужчины и женщины. Ставка 3000 руб. за смену, с...
Могилев
2 100 р.
Упаковщик рыбной продукции.
Требуются Упаковщики морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда. Пр...
Минск, Заводской
900 р.
Обработчик рыбы вахта 15 смен
Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...
Минск, Московский
6 000 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От ...
Брест
4 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== КОМПЛЕКТОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕН И БОЛЕЕ. ОПЛ...
Могилев
2 100 р.
Упаковщик рыбной продукции.
Требуются Упаковщики морепродуктов в г.Брест Вахта 30 смен. Смена 70 рублей за 11 час. За 30 смен 2100 руб на руки! Оформление по договору подряда. Пр...
Минск, Советский
2 000 р.
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
1 # 3 ноября 2023 18:13 Разнорабочие и сборщики деревянных конструкций. Место работы г. Дзержинск, 20км от Минска. Работа в опаливаемом цеху. Произ...
Минская, Дзержинск
900 р.
Обработчик рыбы вахта 15 смен
Требуются Обработчики рыбы в г. Минск Вахта от 15 смен. Смена 60 рублей за 12 час. За 15 смен 900 руб на руки! Оформление по договору подряда. Прожива...
Минск, Первомайский