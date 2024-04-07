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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Гомеле

Кора фракционная

13 р.

Кора фракционная

Гомель

Георгины крупноцветковые

8 р.

Георгины крупноцветковые

Гомель

Пион древовидный.

50 р.

Пион древовидный.

Гомель

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Туя заподная Смарагд 30-40 см,

7 р.

Туя заподная Смарагд 30-40 см,

Гомель

Декоративные кустарники ,туи ,,смарагд,,

3 р.

Декоративные кустарники ,туи ,,смарагд,,

Гомель

Нарциссы на срез

0.25 р.

Нарциссы на срез

Гомель

Букетик из нарциссов

5 р.

Букетик из нарциссов

Гомель

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Лагенария бутылочная

3 р.

Лагенария бутылочная

Гомель

Нарциссы

0.50 р.

Нарциссы

Гомель

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СИРЕНЬ БАДАН МУСКАРИ МАРГАРИТКИ ПТИЦЕМЛЕЧНИК

3 р.

СИРЕНЬ БАДАН МУСКАРИ МАРГАРИТКИ ПТИЦЕМЛЕЧНИК

Гомель

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Живая изгородь

Договорная

Живая изгородь

Гомель

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Можжевельник декоративный

3 р.

Можжевельник декоративный

Гомель

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Мята

5 р.

Мята

Гомель

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Многолетники

3 р.

Многолетники

Гомель

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Договорная

Бересклеты

Гомель

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Картофель СЕМЕНА элита(Гомель)

25 р.

Картофель СЕМЕНА элита(Гомель)

Гомель

Злаки

10 р.

Злаки

Гомель

Букет с нарцисс

10 р.

Букет с нарцисс

Гомель

Розы почвопокровные

8 р.

Розы почвопокровные

Гомель

Стабилизированный мох

Договорная

Стабилизированный мох

Гомель

Мурайя императорская

25 р.

Мурайя императорская

Гомель

Клубни нарцыса и гиацынта

3.50 р.

Клубни нарцыса и гиацынта

Гомель

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Грунт питательный торфяной ''ДВИНА'' 100л

16.46 р.

Грунт питательный торфяной ''ДВИНА'' 100л

Гомель

Самшит

15 р.

Самшит

Гомель

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Нарцисс на срез.

0.30 р.

Нарцисс на срез.

Гомель

Цветы, незабудки, птицемлечник, маргаритки, жёлтый

1 р.

Цветы, незабудки, птицемлечник, маргаритки, жёлтый

Гомель

Юкка

5 р.

Юкка

Гомель

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Стаканчики (горшки) для рассады

0.08 р.

Стаканчики (горшки) для рассады

Гомель

Цветы на срез

0.30 р.

Цветы на срез

Гомель

Садовые растения

3 р.

Садовые растения

Гомель

Рогоз, барвинок варигатный

5 р.

Рогоз, барвинок варигатный

Гомель

Морозники, папаверы восточные

15 р.

Морозники, папаверы восточные

Гомель

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Опунция садовая

5 р.

Опунция садовая

Гомель

Брунеры

5 р.

Брунеры

Гомель

Гречиха сидерат. Медонос.

2 р.

Гречиха сидерат. Медонос.

Гомель

Георгины

5 р.

Георгины

Гомель

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1.80 м с горшком

70 р.

1.80 м с горшком

Гомель

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Картофель семенной

1.50 р.

Картофель семенной

Гомель

Лук перья

10 р.

Лук перья

Гомель

Бадан

5 р.

Бадан

Гомель

Большие куртины барвинка вариегатного, магония пад

4 р.

Большие куртины барвинка вариегатного, магония пад

Гомель

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Душица

5 р.

Душица

Гомель

Мелисса сушёная отборная

5 р.

Мелисса сушёная отборная

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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