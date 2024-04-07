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Прочее из растений, рассады и семян в Гомеле
13 р.
Кора фракционная
Гомель
8 р.
Георгины крупноцветковые
Гомель
50 р.
Пион древовидный.
Гомель
7 р.
Туя заподная Смарагд 30-40 см,
Гомель
3 р.
Декоративные кустарники ,туи ,,смарагд,,
Гомель
0.25 р.
Нарциссы на срез
Гомель
5 р.
Букетик из нарциссов
Гомель
3 р.
Лагенария бутылочная
Гомель
0.50 р.
Нарциссы
Гомель
3 р.
СИРЕНЬ БАДАН МУСКАРИ МАРГАРИТКИ ПТИЦЕМЛЕЧНИК
Гомель
Договорная
Живая изгородь
Гомель
3 р.
Можжевельник декоративный
Гомель
5 р.
Мята
Гомель
3 р.
Многолетники
Гомель
Договорная
Бересклеты
Гомель
25 р.
Картофель СЕМЕНА элита(Гомель)
Гомель
10 р.
Злаки
Гомель
10 р.
Букет с нарцисс
Гомель
8 р.
Розы почвопокровные
Гомель
Договорная
Стабилизированный мох
Гомель
25 р.
Мурайя императорская
Гомель
3.50 р.
Клубни нарцыса и гиацынта
Гомель
16.46 р.
Грунт питательный торфяной ''ДВИНА'' 100л
Гомель
15 р.
Самшит
Гомель
0.30 р.
Нарцисс на срез.
Гомель
1 р.
Цветы, незабудки, птицемлечник, маргаритки, жёлтый
Гомель
5 р.
Юкка
Гомель
0.08 р.
Стаканчики (горшки) для рассады
Гомель
0.30 р.
Цветы на срез
Гомель
3 р.
Садовые растения
Гомель
5 р.
Рогоз, барвинок варигатный
Гомель
15 р.
Морозники, папаверы восточные
Гомель
5 р.
Опунция садовая
Гомель
5 р.
Брунеры
Гомель
2 р.
Гречиха сидерат. Медонос.
Гомель
5 р.
Георгины
Гомель
70 р.
1.80 м с горшком
Гомель
1.50 р.
Картофель семенной
Гомель
10 р.
Лук перья
Гомель
5 р.
Бадан
Гомель
4 р.
Большие куртины барвинка вариегатного, магония пад
Гомель
5 р.
Душица
Гомель
5 р.
Мелисса сушёная отборная
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
35 р.
''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.
Минск, Октябрьский
Доставка по Беларуси
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Могилев
Доставка по Беларуси
10 р.
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение
Витебская, Орша
Доставка по Беларуси
14.35 р.
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте
Брест
Доставка по Беларуси
1.37 р.
Кассеты для рассады в ассоритименте
Брест
Доставка по Беларуси
90 р.
Грядки из Еврокубов
Минск, Партизанский
Доставка по Беларуси
Договорная
Тюльпаны 2024
Минская, Борисов
Доставка по Беларуси
Договорная
Тюльпаны 2024
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси