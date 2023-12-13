Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Гомеле
13 р.
Набор для дома
Гомель
0.05 р.
Лотки для яиц
Гомель
10 р.
Набор гирь Г-2-110-МГ-2-1100 СССР разновес
Гомель
49.99 р.
Гири набор Г-2-210-МГ-2 СССР разновес
Гомель
5 р.
Швейное дело Корсажные ленты СССР
Гомель
50 р.
Ручной рефрактометр - спиртометр 0-80%
Гомель
8 р.
Комплект из двух эмалированных контейнеров.
Гомель
60 р.
Замок гаражный
Гомель
50 р.
Шпагат веревка капроновая нить
Гомель
30 р.
Лента полипропиленовая
Гомель
5 р.
Оргстекло Поликарбонат Монолит 2, 3, 4 мм
Гомель
10 р.
Термометр бытовой ТБ-3-М1 (СССР 1991г.)
Гомель
10 р.
Ключница Фаберлик
Гомель
5 р.
Весы кухонные ручные с подвеской, почтой можно
Гомель
5 р.
Помпа для воды питьевой
Гомель
Бесплатно
Отдам
Гомель
3 р.
ПЭТ прозрачный
Гомель
Договорная
Бочка, канистры.
Гомель
20 р.
Бочка 200л.
Гомель
Договорная
Весы хозяйственные
Гомель
4 р.
Тыква съедобная
Гомель
10 р.
Органайзер
Гомель
2 р.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Гомель
5 р.
Насос ручной
Гомель
10 р.
46 Нержавейка. Решетка из нержавейки. Размер 40см
Гомель
5 р.
Товары для быта
Гомель
600 р.
Дистиллятор
Гомель
15 р.
Фумигатор от комаров Partizan
Гомель
10 р.
Безмен Весы Свердловск 1965
Гомель
10 р.
Навесной замок
Гомель
5 р.
Бутылка для воды.
Гомель
5 р.
жестяные (металлические) банки
Гомель
20 р.
Помпа для бутилированной воды
Гомель
5 р.
весы ссср
Гомель
85 р.
Терморегулятор для бойлера Salus T105RF
Гомель
20 р.
Ведро -туалет пластмассовое с крышкой
Гомель
15 р.
Лампа керосиновая
Гомель
10 р.
Ножницы
Гомель
Договорная
Паяльная лампа
Гомель
30 р.
Спиртометр-термометр из СССР.
Гомель
5 р.
Средства от тараканов цена за всё
Гомель
3 р.
Колпачок ''Faberlic'' с дозатором для бутылки
Гомель
15 р.
Прибор от комаров и других насекомых
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный