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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Гомеле

Набор для дома

13 р.

Набор для дома

Гомель

Лотки для яиц

0.05 р.

Лотки для яиц

Гомель

Набор гирь Г-2-110-МГ-2-1100 СССР разновес

10 р.

Набор гирь Г-2-110-МГ-2-1100 СССР разновес

Гомель

Гири набор Г-2-210-МГ-2 СССР разновес

49.99 р.

Гири набор Г-2-210-МГ-2 СССР разновес

Гомель

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Швейное дело Корсажные ленты СССР

5 р.

Швейное дело Корсажные ленты СССР

Гомель

Ручной рефрактометр - спиртометр 0-80%

50 р.

Ручной рефрактометр - спиртометр 0-80%

Гомель

Доставка по Беларуси
Комплект из двух эмалированных контейнеров.

8 р.

Комплект из двух эмалированных контейнеров.

Гомель

Замок гаражный

60 р.

Замок гаражный

Гомель

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Шпагат веревка капроновая нить

50 р.

Шпагат веревка капроновая нить

Гомель

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Лента полипропиленовая

30 р.

Лента полипропиленовая

Гомель

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Оргстекло Поликарбонат Монолит 2, 3, 4 мм

5 р.

Оргстекло Поликарбонат Монолит 2, 3, 4 мм

Гомель

Термометр бытовой ТБ-3-М1 (СССР 1991г.)

10 р.

Термометр бытовой ТБ-3-М1 (СССР 1991г.)

Гомель

Ключница Фаберлик

10 р.

Ключница Фаберлик

Гомель

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Весы кухонные ручные с подвеской, почтой можно

5 р.

Весы кухонные ручные с подвеской, почтой можно

Гомель

5 р.

Помпа для воды питьевой

Гомель

Отдам

Бесплатно

Отдам

Гомель

ПЭТ прозрачный

3 р.

ПЭТ прозрачный

Гомель

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Договорная

Бочка, канистры.

Гомель

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Бочка 200л.

20 р.

Бочка 200л.

Гомель

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Весы хозяйственные

Договорная

Весы хозяйственные

Гомель

Тыква съедобная

4 р.

Тыква съедобная

Гомель

Органайзер

10 р.

Органайзер

Гомель

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

2 р.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Гомель

Насос ручной

5 р.

Насос ручной

Гомель

46 Нержавейка. Решетка из нержавейки. Размер 40см

10 р.

46 Нержавейка. Решетка из нержавейки. Размер 40см

Гомель

Товары для быта

5 р.

Товары для быта

Гомель

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Дистиллятор

600 р.

Дистиллятор

Гомель

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Фумигатор от комаров Partizan

15 р.

Фумигатор от комаров Partizan

Гомель

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Безмен Весы Свердловск 1965

10 р.

Безмен Весы Свердловск 1965

Гомель

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Навесной замок

10 р.

Навесной замок

Гомель

Бутылка для воды.

5 р.

Бутылка для воды.

Гомель

жестяные (металлические) банки

5 р.

жестяные (металлические) банки

Гомель

Помпа для бутилированной воды

20 р.

Помпа для бутилированной воды

Гомель

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весы ссср

5 р.

весы ссср

Гомель

Терморегулятор для бойлера Salus T105RF

85 р.

Терморегулятор для бойлера Salus T105RF

Гомель

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Ведро -туалет пластмассовое с крышкой

20 р.

Ведро -туалет пластмассовое с крышкой

Гомель

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Лампа керосиновая

15 р.

Лампа керосиновая

Гомель

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Ножницы

10 р.

Ножницы

Гомель

Паяльная лампа

Договорная

Паяльная лампа

Гомель

Спиртометр-термометр из СССР.

30 р.

Спиртометр-термометр из СССР.

Гомель

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Средства от тараканов цена за всё

5 р.

Средства от тараканов цена за всё

Гомель

Колпачок ''Faberlic'' с дозатором для бутылки

3 р.

Колпачок ''Faberlic'' с дозатором для бутылки

Гомель

Прибор от комаров и других насекомых

15 р.

Прибор от комаров и других насекомых

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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