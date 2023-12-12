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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Гомеле

Новый пожарный рукав-шланг

55 р.

Новый пожарный рукав-шланг

Гомель

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скребок ( комбайн) для сбора черники Ёжик

28 р.

скребок ( комбайн) для сбора черники Ёжик

Гомель

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Лопата снеговая ЛЕДО с алюминиевой планкой

18.90 р.

Лопата снеговая ЛЕДО с алюминиевой планкой

Гомель

Доставка по Беларуси
Лопата для снега

40 р.

Лопата для снега

Гомель

Лопата снеговая

17 р.

Лопата снеговая

Гомель

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Метла садовая

10 р.

Метла садовая

Гомель

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Белый тюльпан

8 р.

Белый тюльпан

Гомель

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Ведра пищевые район сельмаш.пересылка любой почтой

1 р.

Ведра пищевые район сельмаш.пересылка любой почтой

Гомель

Распылитель.

6 р.

Распылитель.

Гомель

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Лопата для снега

20 р.

Лопата для снега

Гомель

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Садовый и огород

50 р.

Садовый и огород

Гомель

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Емкость промывочная на 1 вых. с фитингом тип U 5л

155 р.

Емкость промывочная на 1 вых. с фитингом тип U 5л

Гомель

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Гидропульт скальчатый ГШ-2

20 р.

Гидропульт скальчатый ГШ-2

Гомель

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Декоративные накладки для насоса

150 р.

Декоративные накладки для насоса

Гомель

Распашник ручной

35 р.

Распашник ручной

Гомель

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Рукомойник на 5л

10 р.

Рукомойник на 5л

Гомель

Лопата

9 р.

Лопата

Гомель

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Рукомойник.

5 р.

Рукомойник.

Гомель

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Топор

20 р.

Топор

Гомель

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Борона

100 р.

Борона

Гомель

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Кувалда ссср

35 р.

Кувалда ссср

Гомель

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Договорная

Ручная колонка с нержавейки

Гомель

Ведро

0.50 р.

Ведро

Гомель

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Изготовление декоративных почтовых ящиков

Договорная

Изготовление декоративных почтовых ящиков

Гомель

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Канистры, Бидоны

35 р.

Канистры, Бидоны

Гомель

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Тапенер для подвязки растений

55 р.

Тапенер для подвязки растений

Гомель

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Топор

35 р.

Топор

Гомель

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Продам

50 р.

Продам

Гомель

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Валёк для плуга.

10 р.

Валёк для плуга.

Гомель

Бензопила ''Штерн''

385 р.

Бензопила ''Штерн''

Гомель

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Ведра с ручкой и крышкой (1л)

0.40 р.

Ведра с ручкой и крышкой (1л)

Гомель

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Черенки

35 р.

Черенки

Гомель

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Пила макита UC3541А

400 р.

Пила макита UC3541А

Гомель

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Лопата складная

35 р.

Лопата складная

Гомель

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Для капельного полива растений

5 р.

Для капельного полива растений

Гомель

Сабельная пила интерскол

300 р.

Сабельная пила интерскол

Гомель

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Разбрызгиватель канистра распылитель бутылка

9.99 р.

Разбрызгиватель канистра распылитель бутылка

Гомель

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Лейка оцинковая договорная цена

Договорная

Лейка оцинковая договорная цена

Гомель

Инвентарь садовый и уборочный

4 р.

Инвентарь садовый и уборочный

Гомель

Кувалда

30 р.

Кувалда

Гомель

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для тачки

40 р.

для тачки

Гомель

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Плуг

150 р.

Плуг

Гомель

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Колонка на дачу

50 р.

Колонка на дачу

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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