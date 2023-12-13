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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Гомеле

Решетки на окна

150 р.

Решетки на окна

Гомель

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Дверь с коробкой

Договорная

Дверь с коробкой

Гомель

Решетка металлическая оконная

70 р.

Решетка металлическая оконная

Гомель

Москитные сетки

Договорная

Москитные сетки

Гомель

Доставка по Беларуси
Решетки на окна с 10мм арматуры

35 р.

Решетки на окна с 10мм арматуры

Гомель

Доставка
Рассрочка
Дверь балконная.

400 р.

Дверь балконная.

Гомель

Стекла для окон(р-р на втором фото).

Договорная

Стекла для окон(р-р на втором фото).

Гомель

Лента ПСУЛ 10/20 56 метров

12 р.

Лента ПСУЛ 10/20 56 метров

Гомель

Решетки на окна (сварные, кованые)

Договорная

Решетки на окна (сварные, кованые)

Гомель

Доставка
Рассрочка
Уплотнитель самоклеящийся D-профиль

10 р.

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль

Гомель

Стекло каленое

30 р.

Стекло каленое

Гомель

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Дверная ручка новая

20 р.

Дверная ручка новая

Гомель

Сетка маскитная рем.комплект.

10 р.

Сетка маскитная рем.комплект.

Гомель

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Антресоли

120 р.

Антресоли

Гомель

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Отливы оконные (и цокольные). Изготовление

Договорная

Отливы оконные (и цокольные). Изготовление

Гомель

Дверца жалюзийные 2шт

35 р.

Дверца жалюзийные 2шт

Гомель

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Пульт управления для ворот, шлагбаумов и т.д..

8 р.

Пульт управления для ворот, шлагбаумов и т.д..

Гомель

Ставни на окна

Договорная

Ставни на окна

Гомель

Антимоскитная сетка

5 р.

Антимоскитная сетка

Гомель

Замок дверной

30 р.

Замок дверной

Гомель

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Евроцилиндр, сердцевина, личинка 80мм

6 р.

Евроцилиндр, сердцевина, личинка 80мм

Гомель

Стекла для балконной рамы ПВХ

30 р.

Стекла для балконной рамы ПВХ

Гомель

Две двери

20 р.

Две двери

Гомель

Договорная

Ремонт мебели,дверей

Гомель

Решетка для окна

50 р.

Решетка для окна

Гомель

Стопор дверной

5 р.

Стопор дверной

Гомель

Стекло ( можно на письменный стол )

10 р.

Стекло ( можно на письменный стол )

Гомель

Стеклопакеты разных размеров

10 р.

Стеклопакеты разных размеров

Гомель

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BDX 2000 VELUX (Велюкс) PK08/p08, 94x140 cm

160 р.

BDX 2000 VELUX (Велюкс) PK08/p08, 94x140 cm

Гомель

ЗАМОК СЕРЦЕВИНА И ОДИН КЛЮЧ

3 р.

ЗАМОК СЕРЦЕВИНА И ОДИН КЛЮЧ

Гомель

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Решетки на окна

50 р.

Решетки на окна

Гомель

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Москиные сетки РАССРОЧКА

35 р.

Москиные сетки РАССРОЧКА

Гомель

Стеклопакеты в наличии и под заказ

Договорная

Стеклопакеты в наличии и под заказ

Гомель

Отливы, изделия любой конфигурации РАССРОЧКА

Договорная

Отливы, изделия любой конфигурации РАССРОЧКА

Гомель

Пластина монтажная

16 р.

Пластина монтажная

Гомель

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Стекло противоударное в железной рамке

50 р.

Стекло противоударное в железной рамке

Гомель

Стекло рифленое

5 р.

Стекло рифленое

Гомель

двери

150 р.

двери

Гомель

Уголок маскитный соединительный

0.20 р.

Уголок маскитный соединительный

Гомель

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Дверь металлическая

Договорная

Дверь металлическая

Гомель

Ролики для раздвижные дверей

45 р.

Ролики для раздвижные дверей

Гомель

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Двери

18 р.

Двери

Гомель

Замок накладной

20 р.

Замок накладной

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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