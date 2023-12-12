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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Гомеле

МОТОК ПРОВОЛОКИ

80 р.

МОТОК ПРОВОЛОКИ

Гомель

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Петли и завесы

Договорная

Петли и завесы

Гомель

Замок навесной СССР

10 р.

Замок навесной СССР

Гомель

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Замок на ворота

50 р.

Замок на ворота

Гомель

Ручки для калитки

2.50 р.

Ручки для калитки

Гомель

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Договорная

Столбы бетонные

Гомель

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Столб жб забора

16 р.

Столб жб забора

Гомель

Доставка
Рассрочка
Панель забора

16 р.

Панель забора

Гомель

Доставка
Рассрочка
Колпак на столб забора (двухшовный) Эконом

Договорная

Колпак на столб забора (двухшовный) Эконом

Гомель

Доставка
Рассрочка
Колпак на столб плоский (Minimal)

Договорная

Колпак на столб плоский (Minimal)

Гомель

Доставка
Рассрочка
фиксатор

10 р.

фиксатор

Гомель

Замок цилиндровый гаражный. Новый

130 р.

Замок цилиндровый гаражный. Новый

Гомель

Наборные блоки для забора ''Кирпич 8 углов''

11 р.

Наборные блоки для забора ''Кирпич 8 углов''

Гомель

Бетонные столбы

20 р.

Бетонные столбы

Гомель

Завеса для ворот

5 р.

Завеса для ворот

Гомель

засов

25 р.

засов

Гомель

Колпак на столб (бесшовный) Престиж

Договорная

Колпак на столб (бесшовный) Престиж

Гомель

Доставка
Рассрочка
Колпак на столб двухцветный

Договорная

Колпак на столб двухцветный

Гомель

Доставка
Рассрочка
Колпак на столб с площадкой под фонарь

Договорная

Колпак на столб с площадкой под фонарь

Гомель

Доставка
Рассрочка
П-планка для забора С8

3.80 р.

П-планка для забора С8

Гомель

Завесы на ворота 3*17см, 2 шт

20 р.

Завесы на ворота 3*17см, 2 шт

Гомель

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Профлист С8

14.30 р.

Профлист С8

Гомель

Доставка
Столбы железо бетонные, сетка РАБИЦА в железном ос

29 р.

Столбы железо бетонные, сетка РАБИЦА в железном ос

Гомель

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Завесы на ворота и калитку. Комплект

80 р.

Завесы на ворота и калитку. Комплект

Гомель

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Швеллер металлический

50 р.

Швеллер металлический

Гомель

Столбы (столбики) шпалера для, малины,сада

13 р.

Столбы (столбики) шпалера для, малины,сада

Гомель

Колесо

25 р.

Колесо

Гомель

Планка парапета (парапетные крышки)

Договорная

Планка парапета (парапетные крышки)

Гомель

Доставка
Рассрочка
Огрождения нержавейка

20 р.

Огрождения нержавейка

Гомель

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Замок кодовый гаражный новый

60 р.

Замок кодовый гаражный новый

Гомель

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Колпак на столб забора ''Хай-тек''

Договорная

Колпак на столб забора ''Хай-тек''

Гомель

Доставка
Рассрочка
Клин кованый и скоба и шпильки.

1.50 р.

Клин кованый и скоба и шпильки.

Гомель

Труба стальная 60×3.5, 90×4 , 105×3.5, 110×3.5

15 р.

Труба стальная 60×3.5, 90×4 , 105×3.5, 110×3.5

Гомель

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Коркас под козырёк 150 на 116

30 р.

Коркас под козырёк 150 на 116

Гомель

Швеллер

40 р.

Швеллер

Гомель

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Гомель

Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Гомель

Столбы

50 р.

Столбы

Гомель

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Металл горячекатаный толщина 2мм размер 2500-1250

100 р.

Металл горячекатаный толщина 2мм размер 2500-1250

Гомель

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Кованые заготовки (элементы)

Договорная

Кованые заготовки (элементы)

Гомель

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Пульт для ворот, шлагбаума AN-Motors AT-4

30 р.

Пульт для ворот, шлагбаума AN-Motors AT-4

Гомель

Крепление на столб для 3Д заборов.

75 р.

Крепление на столб для 3Д заборов.

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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