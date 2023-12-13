Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Гомеле
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Пластмассовые кеги
Гомель
1 р.
Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)
Гомель
5 р.
ягоды калины крупноплодной
Гомель
Договорная
Зерно, комбикорм, отруби, кукуруза, шрот, размол,
Гомель
400 р.
Дерево новогоднее сакура
Гомель
0.25 р.
Лотки для рассады.
Гомель
45 р.
Статуэтка камень, бюстик девушки
Гомель
2.45 р.
Штакетник Металлический (Евроштакетник)
Гомель
5 р.
Завязки для помидоров.
Гомель
10 р.
Коннектор универсальный
Гомель
Договорная
Опилки
Гомель
10 р.
Продам цепь 171см за 10р
Гомель
15 р.
Кормушка для птиц и не только
Гомель
20 р.
Ящик грибной
Гомель
30 р.
Набор для полива
Гомель
15.90 р.
Лопата снеговая Эверест с алюминиевой планкой
Гомель
600 р.
Контейнер гараж
Гомель
90 р.
Дренажный шлаг
Гомель
Договорная
Ёмкости по 50 л металлическая и пластмассовая, б/у
Гомель
52 р.
Люк садовый ,Россия
Гомель
14 р.
Столбы шпалерные железобетонные для малины, сада
Гомель
15 р.
Наушники шумозашитные
Гомель
40 р.
Замок амбарный СССР в рабочем состоянии
Гомель
55 р.
Кормушка для птиц
Гомель
25 р.
Фито светильники
Гомель
3 р.
Ведра пластмассовые .чистые пищевые
Гомель
10 р.
Колеса
Гомель
285 р.
Станция домашнего водоснабжения Skiper JET 100
Гомель
15.70 р.
Шифер с Доставкой
Гомель
15 р.
Кормушка для птиц
Гомель
50 р.
Колючая проволока
Гомель
20 р.
Скворечник открытый
Гомель
Договорная
Опилки
Гомель
1 р.
Лотки оцинкованный
Гомель
Договорная
Цветок
Гомель
20 р.
Сапоги резиновые . Сообщения читаю,с почтой дружу
Гомель
0.50 р.
Контейнер для рассады
Гомель
4 р.
Опилки и стружка Ольха
Гомель
25 р.
Колесо поворотное D 160 мм, опора
Гомель
4 р.
Опилки
Гомель
Договорная
Летний душ из алюминия
Гомель
8 р.
Подвеска для сада, дачи
Гомель
10 р.
Крюки для цветочниц
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный