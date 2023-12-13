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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Гомеле

Пластмассовые кеги

Бесплатно

Пластмассовые кеги

Гомель

Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)

1 р.

Емкости из толстой пластмассы 31шт (250 мл)

Гомель

5 р.

ягоды калины крупноплодной

Гомель

Зерно, комбикорм, отруби, кукуруза, шрот, размол,

Договорная

Зерно, комбикорм, отруби, кукуруза, шрот, размол,

Гомель

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Дерево новогоднее сакура

400 р.

Дерево новогоднее сакура

Гомель

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Лотки для рассады.

0.25 р.

Лотки для рассады.

Гомель

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Статуэтка камень, бюстик девушки

45 р.

Статуэтка камень, бюстик девушки

Гомель

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Штакетник Металлический (Евроштакетник)

2.45 р.

Штакетник Металлический (Евроштакетник)

Гомель

Завязки для помидоров.

5 р.

Завязки для помидоров.

Гомель

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Коннектор универсальный

10 р.

Коннектор универсальный

Гомель

Опилки

Договорная

Опилки

Гомель

Продам цепь 171см за 10р

10 р.

Продам цепь 171см за 10р

Гомель

Кормушка для птиц и не только

15 р.

Кормушка для птиц и не только

Гомель

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Ящик грибной

20 р.

Ящик грибной

Гомель

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Набор для полива

30 р.

Набор для полива

Гомель

Лопата снеговая Эверест с алюминиевой планкой

15.90 р.

Лопата снеговая Эверест с алюминиевой планкой

Гомель

Доставка по Беларуси
Контейнер гараж

600 р.

Контейнер гараж

Гомель

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Дренажный шлаг

90 р.

Дренажный шлаг

Гомель

Ёмкости по 50 л металлическая и пластмассовая, б/у

Договорная

Ёмкости по 50 л металлическая и пластмассовая, б/у

Гомель

Люк садовый ,Россия

52 р.

Люк садовый ,Россия

Гомель

Столбы шпалерные железобетонные для малины, сада

14 р.

Столбы шпалерные железобетонные для малины, сада

Гомель

Наушники шумозашитные

15 р.

Наушники шумозашитные

Гомель

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Замок амбарный СССР в рабочем состоянии

40 р.

Замок амбарный СССР в рабочем состоянии

Гомель

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Кормушка для птиц

55 р.

Кормушка для птиц

Гомель

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Фито светильники

25 р.

Фито светильники

Гомель

Ведра пластмассовые .чистые пищевые

3 р.

Ведра пластмассовые .чистые пищевые

Гомель

Колеса

10 р.

Колеса

Гомель

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Станция домашнего водоснабжения Skiper JET 100

285 р.

Станция домашнего водоснабжения Skiper JET 100

Гомель

Шифер с Доставкой

15.70 р.

Шифер с Доставкой

Гомель

Кормушка для птиц

15 р.

Кормушка для птиц

Гомель

Колючая проволока

50 р.

Колючая проволока

Гомель

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Скворечник открытый

20 р.

Скворечник открытый

Гомель

Договорная

Опилки

Гомель

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Лотки оцинкованный

1 р.

Лотки оцинкованный

Гомель

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Цветок

Договорная

Цветок

Гомель

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Сапоги резиновые . Сообщения читаю,с почтой дружу

20 р.

Сапоги резиновые . Сообщения читаю,с почтой дружу

Гомель

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Контейнер для рассады

0.50 р.

Контейнер для рассады

Гомель

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Опилки и стружка Ольха

4 р.

Опилки и стружка Ольха

Гомель

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Колесо поворотное D 160 мм, опора

25 р.

Колесо поворотное D 160 мм, опора

Гомель

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Опилки

4 р.

Опилки

Гомель

Летний душ из алюминия

Договорная

Летний душ из алюминия

Гомель

Подвеска для сада, дачи

8 р.

Подвеска для сада, дачи

Гомель

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Крюки для цветочниц

10 р.

Крюки для цветочниц

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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