Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Гомеле
250 р.
Паровая швабра
Гомель
220 р.
Паровая швабра
Гомель
15 р.
Щётка магнитная для мытья окон
Гомель
450 р.
Электрошвабра FC-3
Гомель
65 р.
Электрощетка
Гомель
5 р.
Насадка на швабру с распылителем
Гомель
700 р.
Автомойка высокого давления
Гомель
29 р.
Швабра - моп Deerma Spray
Гомель
350 р.
Робот-мойщик окон
Гомель
75 р.
Паровая швабра. Парошвабра.
Гомель
250 р.
Робот-мойщик окон Hobot
Гомель
25 р.
Прокат моющего пылесоса Каrcher Puzzi 8/1
Гомель
888 р.
РОБОТ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ XIAOMI HUTT C6 (БЕЛЫЙ) в рассрочку на 24 месяцев (37руб/мес)
Гомель
300 р.
Устройство для очистки контейнера пылесоса Samsung
Гомель
15 р.
Электрометелка для уборки.
Гомель
Договорная
Электрощетка найсер дайсер
Гомель
30 р.
Мешки для строительного пылесоса
Гомель
60 р.
Фильтр + 2 щётки Tefal
Гомель
2 700 р.
Моющий пылесос (Karcher Puzzi 10/1)
Гомель
15 р.
Hepa, хепа фильтр для пылесоса
Гомель
550 р.
Робот для мытья окон
Гомель
30 р.
Электро швабра
Гомель
20 р.
Щётка- метёлка
Гомель
45 р.
ПЫЛЕСОС для авто
Гомель
15 р.
Щетка
Гомель
90 р.
Стеклоочиститель
Гомель
3 р.
Щетка метёлка для подметания и уборки
Гомель
Договорная
Для пылесосов
Гомель
10 р.
Фильтр для пылесоса
Гомель
450 р.
Электрошвабра KARCHER FC 5
Гомель
50 р.
Швабра Mop H20 Steam ultra 3 in 1
Гомель
20 р.
АРЕНДА робот-мойщик окон
Гомель
270 р.
Ручка для karcher puzzi
Гомель
485 р.
Робот-мойщик
Гомель
8 р.
Щётка скребок для чистки ковров
Гомель
1 480 р.
Робот пылесос roborock Q7 Max+
Гомель
20 р.
щетка турбо для пылесоса
Гомель
45 р.
мотор с платой реверса
Гомель
170 р.
минимойка Керхер
Гомель
5 р.
Щетка для чистки одежды
Гомель
430 р.
Полотер karcher
Гомель
195 р.
Мойка высокого давления Энхель
Гомель
10 р.
Щётки для пылесоса
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный