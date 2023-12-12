Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Гомеле
100 р.
Ирригатор AEG MD 5613
Гомель
25 р.
Выпрямитель для волос. Расчёска.
Гомель
100 р.
Ирригатор полости рта
Гомель
30 р.
Картридж на Дермапен
Гомель
50 р.
Дарсонваль
Гомель
45 р.
Модель гигиена зубов. Новые.
Гомель
10 р.
Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)
Гомель
165 р.
Ножницы для груминга
Гомель
Договорная
Аппарат для электрофореза ''Элфор-Проф''
Гомель
100 р.
Плед накидка с подогревом
Гомель
80 р.
Стерилизатор
Гомель
5 р.
Триммер для бровей
Гомель
25 р.
Массажёр для ног
Гомель
19.60 р.
Профессиональная система ухода
Гомель
25 р.
Эпилятор
Гомель
20 р.
Светодиодная маска для лица
Гомель
95 р.
Аппарат Desheli Клиатон ультразвуковой
Гомель
100 р.
Профессиональный аппарат для дарсонвализации
Гомель
18 р.
Плойка
Гомель
10 р.
Машинка для стрижки 10р
Гомель
5 р.
ПЕНЬЮАРЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
Гомель
190 р.
Прибор аэроионотерапии Аэровион
Гомель
10 р.
Корректор осанки
Гомель
8 р.
Диспенсер для зубной пасты
Гомель
800 р.
Биоптрон Bioptron compact 3 от Zepter.
Гомель
10 р.
Массажёр для головы
Гомель
25 р.
Батарейка
Гомель
10 р.
Мезороллер
Гомель
Договорная
Насадка на фен для сушки волос
Гомель
50 р.
Парафиновая ванночка
Гомель
13 р.
Насадка для стрижки волос Филипс (Philips)
Гомель
30 р.
Триммер
Гомель
65 р.
Дарсонваль
Гомель
220 р.
Косметологический комбайн
Гомель
1 100 р.
Аппарат для электроэпиляции Biomak ep 400
Гомель
Договорная
Грелка электрическая
Гомель
50 р.
Ванна для ног
Гомель
50 р.
Электрогрелка большая 146х80 см
Гомель
50 р.
Ванночка для ног
Гомель
55 р.
Ванночка для парафинотерапии
Гомель
20 р.
Выпрямитель
Гомель
10 р.
Массажёр
Гомель
24.06 р.
Аппарат для ухода за лицом Scarlett VitaSpa (Арт. 209/230143)
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
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74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
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80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
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53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный