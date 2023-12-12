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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Гомеле

Ирригатор AEG MD 5613

100 р.

Ирригатор AEG MD 5613

Гомель

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Выпрямитель для волос. Расчёска.

25 р.

Выпрямитель для волос. Расчёска.

Гомель

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Ирригатор полости рта

100 р.

Ирригатор полости рта

Гомель

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Картридж на Дермапен

30 р.

Картридж на Дермапен

Гомель

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Дарсонваль

50 р.

Дарсонваль

Гомель

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Модель гигиена зубов. Новые.

45 р.

Модель гигиена зубов. Новые.

Гомель

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Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)

10 р.

Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)

Гомель

Ножницы для груминга

165 р.

Ножницы для груминга

Гомель

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Аппарат для электрофореза ''Элфор-Проф''

Договорная

Аппарат для электрофореза ''Элфор-Проф''

Гомель

Плед накидка с подогревом

100 р.

Плед накидка с подогревом

Гомель

Стерилизатор

80 р.

Стерилизатор

Гомель

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Триммер для бровей

5 р.

Триммер для бровей

Гомель

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Массажёр для ног

25 р.

Массажёр для ног

Гомель

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Профессиональная система ухода

19.60 р.

Профессиональная система ухода

Гомель

Эпилятор

25 р.

Эпилятор

Гомель

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Светодиодная маска для лица

20 р.

Светодиодная маска для лица

Гомель

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Аппарат Desheli Клиатон ультразвуковой

95 р.

Аппарат Desheli Клиатон ультразвуковой

Гомель

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Профессиональный аппарат для дарсонвализации

100 р.

Профессиональный аппарат для дарсонвализации

Гомель

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Плойка

18 р.

Плойка

Гомель

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Машинка для стрижки 10р

10 р.

Машинка для стрижки 10р

Гомель

ПЕНЬЮАРЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

5 р.

ПЕНЬЮАРЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Гомель

Прибор аэроионотерапии Аэровион

190 р.

Прибор аэроионотерапии Аэровион

Гомель

Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Гомель

Диспенсер для зубной пасты

8 р.

Диспенсер для зубной пасты

Гомель

Биоптрон Bioptron compact 3 от Zepter.

800 р.

Биоптрон Bioptron compact 3 от Zepter.

Гомель

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Массажёр для головы

10 р.

Массажёр для головы

Гомель

Батарейка

25 р.

Батарейка

Гомель

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Мезороллер

10 р.

Мезороллер

Гомель

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Насадка на фен для сушки волос

Договорная

Насадка на фен для сушки волос

Гомель

Парафиновая ванночка

50 р.

Парафиновая ванночка

Гомель

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Насадка для стрижки волос Филипс (Philips)

13 р.

Насадка для стрижки волос Филипс (Philips)

Гомель

Триммер

30 р.

Триммер

Гомель

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Дарсонваль

65 р.

Дарсонваль

Гомель

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Косметологический комбайн

220 р.

Косметологический комбайн

Гомель

Аппарат для электроэпиляции Biomak ep 400

1 100 р.

Аппарат для электроэпиляции Biomak ep 400

Гомель

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Грелка электрическая

Договорная

Грелка электрическая

Гомель

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Ванна для ног

50 р.

Ванна для ног

Гомель

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Электрогрелка большая 146х80 см

50 р.

Электрогрелка большая 146х80 см

Гомель

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Ванночка для ног

50 р.

Ванночка для ног

Гомель

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Ванночка для парафинотерапии

55 р.

Ванночка для парафинотерапии

Гомель

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Выпрямитель

20 р.

Выпрямитель

Гомель

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Массажёр

10 р.

Массажёр

Гомель

Аппарат для ухода за лицом Scarlett VitaSpa (Арт. 209/230143)

24.06 р.

Аппарат для ухода за лицом Scarlett VitaSpa (Арт. 209/230143)

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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