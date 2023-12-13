Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Гомеле
80 р.
Продам газовую колонку в рабочем состоянии
Гомель
5 р.
Смазка силиконовая.
Гомель
1 р.
Хомут нержавейка 20-32
Гомель
30 р.
Труба оцинкованная новая
Гомель
100 р.
Корпус магистрального фильтра Гейзер 20BB латун. в
Гомель
25 р.
Бачок унитаза крепление 13 14 см
Гомель
Договорная
сантехнические мелочи
Гомель
400 р.
Инструкция для биде
Гомель
520 р.
Стойка для душа
Гомель
14 р.
Клупп трубный 1/2'' STARTUL PROFI
Гомель
Договорная
Канализация наружняя , внутреняя
Гомель
15 р.
Лента алюминиевая СССР (ширина 65мм,вес 1кг).
Гомель
10 р.
Вентиляционная решётка
Гомель
150 р.
Набор клупп
Гомель
5 р.
Сиденье на унитаз
Гомель
15 р.
Лейка для летнего душа
Гомель
20 р.
Продам всё для резьбы за 20р
Гомель
Договорная
Компенсаторы, вибро вставки
Гомель
Договорная
сантехнические мелочи
Гомель
25 р.
Бак
Гомель
10 р.
Сантехника
Гомель
10 р.
Клапан выпуска
Гомель
5 р.
Подводка для воды гибкая 40 см(цена за обе)
Гомель
40 р.
Бачок для унитаза керамин
Гомель
Договорная
Самодельный буравой станок 27-29 метров бурит
Гомель
1 р.
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ
Гомель
65 р.
Новый фильтр для воды АРГО-М
Гомель
Договорная
Сантехника
Гомель
Договорная
Сантехника
Гомель
Договорная
обратный клапан старого образца на 32
Гомель
10 р.
Паронит 0,5мм
Гомель
2.50 р.
Хомуты
Гомель
85 р.
Трубы стальные
Гомель
30 р.
13 Термопредохранитель- регулятор от 50 до 300гр
Гомель
1 р.
Комплектующие для канализации
Гомель
150 р.
SAUTER AVM105FF120
Гомель
10 р.
Манометр
Гомель
25 р.
Сантехника
Гомель
150 р.
Belimo LR24A-SR электропривод
Гомель
20 р.
Кран шаровый 3/4
Гомель
20 р.
тэн
Гомель
5 р.
набивка канатная
Гомель
8 р.
Термоголовка
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
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230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
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235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный
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267 р.
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ
Могилевская, Бобруйск