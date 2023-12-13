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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Гомеле

Продам газовую колонку в рабочем состоянии

80 р.

Продам газовую колонку в рабочем состоянии

Гомель

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Смазка силиконовая.

5 р.

Смазка силиконовая.

Гомель

Хомут нержавейка 20-32

1 р.

Хомут нержавейка 20-32

Гомель

Труба оцинкованная новая

30 р.

Труба оцинкованная новая

Гомель

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Корпус магистрального фильтра Гейзер 20BB латун. в

100 р.

Корпус магистрального фильтра Гейзер 20BB латун. в

Гомель

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Бачок унитаза крепление 13 14 см

25 р.

Бачок унитаза крепление 13 14 см

Гомель

сантехнические мелочи

Договорная

сантехнические мелочи

Гомель

Инструкция для биде

400 р.

Инструкция для биде

Гомель

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Стойка для душа

520 р.

Стойка для душа

Гомель

Клупп трубный 1/2'' STARTUL PROFI

14 р.

Клупп трубный 1/2'' STARTUL PROFI

Гомель

Канализация наружняя , внутреняя

Договорная

Канализация наружняя , внутреняя

Гомель

Лента алюминиевая СССР (ширина 65мм,вес 1кг).

15 р.

Лента алюминиевая СССР (ширина 65мм,вес 1кг).

Гомель

Вентиляционная решётка

10 р.

Вентиляционная решётка

Гомель

Набор клупп

150 р.

Набор клупп

Гомель

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Сиденье на унитаз

5 р.

Сиденье на унитаз

Гомель

Лейка для летнего душа

15 р.

Лейка для летнего душа

Гомель

Продам всё для резьбы за 20р

20 р.

Продам всё для резьбы за 20р

Гомель

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Компенсаторы, вибро вставки

Договорная

Компенсаторы, вибро вставки

Гомель

сантехнические мелочи

Договорная

сантехнические мелочи

Гомель

Бак

25 р.

Бак

Гомель

Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомель

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Клапан выпуска

10 р.

Клапан выпуска

Гомель

Подводка для воды гибкая 40 см(цена за обе)

5 р.

Подводка для воды гибкая 40 см(цена за обе)

Гомель

Бачок для унитаза керамин

40 р.

Бачок для унитаза керамин

Гомель

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Самодельный буравой станок 27-29 метров бурит

Договорная

Самодельный буравой станок 27-29 метров бурит

Гомель

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ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ

1 р.

ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ

Гомель

Новый фильтр для воды АРГО-М

65 р.

Новый фильтр для воды АРГО-М

Гомель

Сантехника

Договорная

Сантехника

Гомель

Сантехника

Договорная

Сантехника

Гомель

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обратный клапан старого образца на 32

Договорная

обратный клапан старого образца на 32

Гомель

Паронит 0,5мм

10 р.

Паронит 0,5мм

Гомель

Хомуты

2.50 р.

Хомуты

Гомель

Трубы стальные

85 р.

Трубы стальные

Гомель

13 Термопредохранитель- регулятор от 50 до 300гр

30 р.

13 Термопредохранитель- регулятор от 50 до 300гр

Гомель

Комплектующие для канализации

1 р.

Комплектующие для канализации

Гомель

SAUTER AVM105FF120

150 р.

SAUTER AVM105FF120

Гомель

Манометр

10 р.

Манометр

Гомель

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Сантехника

25 р.

Сантехника

Гомель

Belimo LR24A-SR электропривод

150 р.

Belimo LR24A-SR электропривод

Гомель

Кран шаровый 3/4

20 р.

Кран шаровый 3/4

Гомель

тэн

20 р.

тэн

Гомель

набивка канатная

5 р.

набивка канатная

Гомель

Термоголовка

8 р.

Термоголовка

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Онлайн-заказ

267 р.

Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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