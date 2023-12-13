Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Гомеле
1 615 р.
Снегоуборщик Brait СБ-7861
Гомель
3 599 р.
Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6
Гомель
210 р.
Минимойка высокого давления
Гомель
600 р.
Снегоуборщик
Гомель
50 р.
Шина Орегон Oregon
Гомель
871 р.
Снегоотвал для минитрактора
Гомель
1 759 р.
Снегоуборщик Brait BR-7056W
Гомель
450 р.
пила Хускварна 137 оригинальная лёгкая и удобная
Гомель
429 р.
Воздуходувка бензиновая Brait BGB-520
Гомель
230 р.
Опырскиватель аккумуляторный
Гомель
389 р.
Воздуходувка бензиновая BGB-260С
Гомель
120 р.
Кусторез электрический Champion
Гомель
35 р.
ПИЛА
Гомель
3 173.30 р.
Дровокол
Гомель
65 р.
ПЛУГ
Гомель
300 р.
Воздуходувка пылесос электрический DAEWOO
Гомель
100 р.
Электродвигатель с водяной помпой
Гомель
80 р.
Распашник
Гомель
30 р.
Плуг окучник
Гомель
500 р.
Лебёдка сельскохозяйственная ЛС 100
Гомель
399 р.
ЭПРА Sunmaster 600 Вт
Гомель
50 р.
Распашник для коня
Гомель
Договорная
Стартер,
Гомель
100 р.
Плуг распашка
Гомель
3 100 р.
Навозоразбрасыватель
Гомель
Договорная
Напильник
Гомель
80 р.
Культиватор мтз
Гомель
810 р.
Картофелекопалка транспортерная для мотоблока КМ-4
Гомель
120 р.
Станок для заточки цепей бензопил
Гомель
70 р.
Плуг ручной
Гомель
150 р.
Насос водяной
Гомель
120 р.
Колонка для воды
Гомель
55 р.
Колонка для воды.
Гомель
5 р.
Ножницы садовые
Гомель
50 р.
Масло двухтактное 1л USA
Гомель
Договорная
Катушки
Гомель
100 р.
Гидропоника/умный сад/гидропонная система
Гомель
Договорная
Борона. Для сельхоз работ
Гомель
50 р.
Тачка садовая из дюраль-алюминия
Гомель
65 р.
шины
Гомель
Договорная
Для дачи хозинвентарь
Гомель
80 р.
Корпус помпы
Гомель
Договорная
Водяной ручной насос
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный