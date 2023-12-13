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Сад и огородСадовая техника

Прочее из садовой техники в Гомеле

Снегоуборщик Brait СБ-7861

1 615 р.

Снегоуборщик Brait СБ-7861

Гомель

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Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6

3 599 р.

Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Минимойка высокого давления

210 р.

Минимойка высокого давления

Гомель

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Снегоуборщик

600 р.

Снегоуборщик

Гомель

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Шина Орегон Oregon

50 р.

Шина Орегон Oregon

Гомель

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Снегоотвал для минитрактора

871 р.

Снегоотвал для минитрактора

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Снегоуборщик Brait BR-7056W

1 759 р.

Снегоуборщик Brait BR-7056W

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
пила Хускварна 137 оригинальная лёгкая и удобная

450 р.

пила Хускварна 137 оригинальная лёгкая и удобная

Гомель

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Воздуходувка бензиновая Brait BGB-520

429 р.

Воздуходувка бензиновая Brait BGB-520

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Опырскиватель аккумуляторный

230 р.

Опырскиватель аккумуляторный

Гомель

Воздуходувка бензиновая BGB-260С

389 р.

Воздуходувка бензиновая BGB-260С

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кусторез электрический Champion

120 р.

Кусторез электрический Champion

Гомель

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ПИЛА

35 р.

ПИЛА

Гомель

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Дровокол

3 173.30 р.

Дровокол

Гомель

ПЛУГ

65 р.

ПЛУГ

Гомель

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Воздуходувка пылесос электрический DAEWOO

300 р.

Воздуходувка пылесос электрический DAEWOO

Гомель

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Электродвигатель с водяной помпой

100 р.

Электродвигатель с водяной помпой

Гомель

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Распашник

80 р.

Распашник

Гомель

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Плуг окучник

30 р.

Плуг окучник

Гомель

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Лебёдка сельскохозяйственная ЛС 100

500 р.

Лебёдка сельскохозяйственная ЛС 100

Гомель

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ЭПРА Sunmaster 600 Вт

399 р.

ЭПРА Sunmaster 600 Вт

Гомель

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Распашник для коня

50 р.

Распашник для коня

Гомель

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Стартер,

Договорная

Стартер,

Гомель

Плуг распашка

100 р.

Плуг распашка

Гомель

Навозоразбрасыватель

3 100 р.

Навозоразбрасыватель

Гомель

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Напильник

Договорная

Напильник

Гомель

Культиватор мтз

80 р.

Культиватор мтз

Гомель

Картофелекопалка транспортерная для мотоблока КМ-4

810 р.

Картофелекопалка транспортерная для мотоблока КМ-4

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Станок для заточки цепей бензопил

120 р.

Станок для заточки цепей бензопил

Гомель

Плуг ручной

70 р.

Плуг ручной

Гомель

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Насос водяной

150 р.

Насос водяной

Гомель

Колонка для воды

120 р.

Колонка для воды

Гомель

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Колонка для воды.

55 р.

Колонка для воды.

Гомель

Ножницы садовые

5 р.

Ножницы садовые

Гомель

Масло двухтактное 1л USA

50 р.

Масло двухтактное 1л USA

Гомель

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Катушки

Договорная

Катушки

Гомель

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Гидропоника/умный сад/гидропонная система

100 р.

Гидропоника/умный сад/гидропонная система

Гомель

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Борона. Для сельхоз работ

Договорная

Борона. Для сельхоз работ

Гомель

Тачка садовая из дюраль-алюминия

50 р.

Тачка садовая из дюраль-алюминия

Гомель

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шины

65 р.

шины

Гомель

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Для дачи хозинвентарь

Договорная

Для дачи хозинвентарь

Гомель

Корпус помпы

80 р.

Корпус помпы

Гомель

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Водяной ручной насос

Договорная

Водяной ручной насос

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

2 740 р.

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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