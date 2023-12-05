Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Гомеле
20 р.
Термометр-гигрометр цифровой HTC-1
Гомель
25 р.
Двигатель вентилятора
Гомель
20 р.
электросушилка
Гомель
30 р.
ТЭН воздушный 3 кВт
Гомель
25 р.
УЛИТКА ВЫТЯЖКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ
Гомель
130 р.
Терморегулятор
Гомель
73 р.
Психрометр гигрометр
Гомель
35 р.
Термовентилятор
Гомель
Договорная
Тэн 3 квт
Гомель
30 р.
Ультратонкий цифровой термометр гигрометр
Гомель
Договорная
Фреон газ
Гомель
250 р.
Осушитель воздуха
Гомель
50 р.
Пульт управления
Гомель
30 р.
Термометр
Гомель
75 р.
Термостат
Гомель
500 р.
Осушитель Royal clima
Гомель
45 р.
Электросушитель
Гомель
14 р.
Гигрометр и термометр
Гомель
15 р.
Гигрометр
Гомель
25 р.
Уничтожитель комаров
Гомель
3 500 р.
Осушитель воздуха Royal Clima
Гомель
Договорная
барометр
Гомель
27 р.
Термометр Календарь
Гомель
49 р.
Охладитель. Нержавейка.
Гомель
1 100 р.
Печь для бани
Гомель
120 р.
Увлажнитель воздуха KAMBROOK
Гомель
50 р.
Анемометр
Гомель
Договорная
Детали холодильники, стиралки, варочные, котлы
Гомель
200 р.
Терморегулятор Raychem NRG-DM для теплого пола
Гомель
85 р.
Насос циркулчционный СР 25-40 180
Гомель
390 р.
Барограф М-22АН
Гомель
10 р.
Фильтр для очистки воды
Гомель
1 р.
Держатель
Гомель
100 р.
Электронный термометр checktemp
Гомель
20 р.
Трубка медная
Гомель
26 р.
Шампур, Вертел гриля.
Гомель
95 р.
Метеостанция цифровая с 3 датчиками
Гомель
Договорная
Вакуумный компрессор
Гомель
Договорная
Компрессор для холодильной камеры
Гомель
Договорная
Термометр ртутный СССР
Гомель
Договорная
Ареометр . Спиртометр СССР
Гомель
75 р.
Метеостанция Uniscend Foreteller с внешним датчико
Гомель
80 р.
Фонарик
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный