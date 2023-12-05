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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Гомеле

Термометр-гигрометр цифровой HTC-1

20 р.

Термометр-гигрометр цифровой HTC-1

Гомель

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Двигатель вентилятора

25 р.

Двигатель вентилятора

Гомель

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электросушилка

20 р.

электросушилка

Гомель

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ТЭН воздушный 3 кВт

30 р.

ТЭН воздушный 3 кВт

Гомель

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УЛИТКА ВЫТЯЖКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ

25 р.

УЛИТКА ВЫТЯЖКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ

Гомель

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Терморегулятор

130 р.

Терморегулятор

Гомель

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Психрометр гигрометр

73 р.

Психрометр гигрометр

Гомель

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Термовентилятор

35 р.

Термовентилятор

Гомель

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Тэн 3 квт

Договорная

Тэн 3 квт

Гомель

Ультратонкий цифровой термометр гигрометр

30 р.

Ультратонкий цифровой термометр гигрометр

Гомель

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Фреон газ

Договорная

Фреон газ

Гомель

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Осушитель воздуха

250 р.

Осушитель воздуха

Гомель

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Пульт управления

50 р.

Пульт управления

Гомель

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Термометр

30 р.

Термометр

Гомель

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Термостат

75 р.

Термостат

Гомель

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Осушитель Royal clima

500 р.

Осушитель Royal clima

Гомель

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Электросушитель

45 р.

Электросушитель

Гомель

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Гигрометр и термометр

14 р.

Гигрометр и термометр

Гомель

Гигрометр

15 р.

Гигрометр

Гомель

Уничтожитель комаров

25 р.

Уничтожитель комаров

Гомель

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Осушитель воздуха Royal Clima

3 500 р.

Осушитель воздуха Royal Clima

Гомель

барометр

Договорная

барометр

Гомель

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Термометр Календарь

27 р.

Термометр Календарь

Гомель

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Охладитель. Нержавейка.

49 р.

Охладитель. Нержавейка.

Гомель

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Печь для бани

1 100 р.

Печь для бани

Гомель

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Увлажнитель воздуха KAMBROOK

120 р.

Увлажнитель воздуха KAMBROOK

Гомель

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Анемометр

50 р.

Анемометр

Гомель

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Детали холодильники, стиралки, варочные, котлы

Договорная

Детали холодильники, стиралки, варочные, котлы

Гомель

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Терморегулятор Raychem NRG-DM для теплого пола

200 р.

Терморегулятор Raychem NRG-DM для теплого пола

Гомель

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Насос циркулчционный СР 25-40 180

85 р.

Насос циркулчционный СР 25-40 180

Гомель

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Барограф М-22АН

390 р.

Барограф М-22АН

Гомель

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Фильтр для очистки воды

10 р.

Фильтр для очистки воды

Гомель

Держатель

1 р.

Держатель

Гомель

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Электронный термометр checktemp

100 р.

Электронный термометр checktemp

Гомель

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Трубка медная

20 р.

Трубка медная

Гомель

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Шампур, Вертел гриля.

26 р.

Шампур, Вертел гриля.

Гомель

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Метеостанция цифровая с 3 датчиками

95 р.

Метеостанция цифровая с 3 датчиками

Гомель

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Вакуумный компрессор

Договорная

Вакуумный компрессор

Гомель

Компрессор для холодильной камеры

Договорная

Компрессор для холодильной камеры

Гомель

Термометр ртутный СССР

Договорная

Термометр ртутный СССР

Гомель

Ареометр . Спиртометр СССР

Договорная

Ареометр . Спиртометр СССР

Гомель

Метеостанция Uniscend Foreteller с внешним датчико

75 р.

Метеостанция Uniscend Foreteller с внешним датчико

Гомель

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Фонарик

80 р.

Фонарик

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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