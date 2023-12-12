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Товары от Куфар Маркета
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Полки, стеллажи, шкафчики в Гомеле
35 р.
Полочка навесная,
Гомель
Договорная
Встраиваемые шкафчики и шкафы под заказ
Гомель
40 р.
Полка
Гомель
Договорная
Торговая мебель под заказ.Свое производство.
Гомель
Доставка
Рассрочка
40 р.
Вешалка напольная для хранения одежды
Гомель
55 р.
Стеллаж для колес
Гомель
70 р.
Хромированная полка под бокалы и фрукты
Гомель
100 р.
Стеллаж
Гомель
18 р.
Полка навесная
Гомель
95 р.
Стеллаж для растений, рассады
Гомель
20 р.
Полка стеллаж
Гомель
40 р.
2 полки в ванную
Гомель
150 р.
Стеллаж
Гомель
Договорная
Навесная полка под телевизор
Гомель
25 р.
Полка деревянная
Гомель
15 р.
Этажерка дерево
Гомель
20 р.
Полка навесная под телевизор
Гомель
60 р.
Стеллаж
Гомель
50 р.
24 Полка большая двухярусная.
Гомель
70 р.
Полка настенная
Гомель
40 р.
Полка
Гомель
1 р.
Опорные ножки и колесики мебельные
Гомель
45 р.
Шкаф навесной из ЛДСП 18мм
Гомель
50 р.
Стелаж
Гомель
Договорная
Стеклянные полки
Гомель
110 р.
Модуль Лагуна
Гомель
50 р.
Шкаф
Гомель
50 р.
Полка настенная
Гомель
50 р.
Полка стеллаж
Гомель
50 р.
Полки навесные.
Гомель
5 р.
Полка
Гомель
10 р.
Полочка угловая
Гомель
45 р.
Полка, новая
Гомель
20 р.
Полка для обуви
Гомель
20 р.
Полки
Гомель
55 р.
Полки(металл+сосна)
Гомель
45 р.
Полка новая
Гомель
70 р.
Шкаф -пенал в ванную
Гомель
60 р.
Стол письменный
Гомель
100 р.
Мебель
Гомель
160 р.
Напольная полка для цветов
Гомель
30 р.
Полка настенная
Гомель
114 р.
Стеллаж(цвет в ассортименте)
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
192 р.
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
190 р.
Стеллаж Рио
Гродно
Доставка по Беларуси
Рассрочка
45 р.
Полка Хит
Гродно
Доставка по Беларуси
Рассрочка
270 р.
Стеллаж М1
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
25 р.
Полка М2 / полка навесная М2
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
120 р.
Стеллаж М2
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
40 р.
Полка/полка навесная М4
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
25 р.
Полка/полка навесная М1
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси