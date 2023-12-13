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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Гомеле

Платье на праздник Платье на праздник

30 р.

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Платье на праздник

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье праздничное для девочки Платье праздничное для девочки

70 р.

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Платье праздничное для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье Новогоднее нарядное от 3до 6летПлатье Новогоднее нарядное от 3до 6лет

35 р.

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Платье Новогоднее нарядное от 3до 6лет

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье белое р.128Платье белое р.128

45 р.

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Платье белое р.128

122 - 128 (7 лет)

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Платье белое р.104Платье белое р.104

45 р.

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Платье белое р.104

104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

20 р.

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Платье нарядное для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Платье детское Wojcik 6-7 летПлатье детское Wojcik 6-7 лет

12 р.

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Платье детское Wojcik 6-7 лет

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

152 - 158 (12 лет)

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Платье нарядное Платье нарядное

25 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года)

Платье нарядное Платье нарядное

30 р.

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Платье нарядное

116 - 122 (6 лет)

Платье праздничноеПлатье праздничное

20 р.

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Платье праздничное

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

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АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Платье для девочкиПлатье для девочки

65 р.

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Платье для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

92 - 98 (3 года)

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ПлатьеПлатье

29 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Красивое платьеКрасивое платье

Договорная

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Красивое платье

116 - 122 (6 лет)

Платье длина 55, пог 27 кофточка в подарокПлатье длина 55, пог 27 кофточка в подарок

14 р.

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Платье длина 55, пог 27 кофточка в подарок

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Юбка.фирма Глопия джинсЮбка.фирма Глопия джинс

40 р.

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Юбка.фирма Глопия джинс

164 - 170, 170 - 176

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Платья Disney с оленями размер 80/86Платья Disney с оленями размер 80/86

15 р.

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Платья Disney с оленями размер 80/86

80 - 86 (1-2 года)

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Нежно-голубое платье для девочки,Нежно-голубое платье для девочки,

20 р.

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Нежно-голубое платье для девочки,

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платья для новогоднего праздника,Платья для новогоднего праздника,

24 р.

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Платья для новогоднего праздника,

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

45 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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платьеплатье

35 р.

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платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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ПлатьеПлатье

20 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье Платье

40 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

20 р.

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Нарядное платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платье Baby goНарядное платье Baby go

25 р.

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Нарядное платье Baby go

86 - 92 (2 года)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

45 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Нарядное платьеНарядное платье

15 р.

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Нарядное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платья для принцессы.Платья для принцессы.

30 р.

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Платья для принцессы.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Наряд на новый год. Платье, юбка.Наряд на новый год. Платье, юбка.

35 р.

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Наряд на новый год. Платье, юбка.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

86 - 92 (2 года), 80 - 86 (1-2 года)

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Платье нарядное Платье нарядное

60 р.

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Платье нарядное

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Сарафан для девочки Сарафан для девочки

13 р.

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Сарафан для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье домашнееПлатье домашнее

7 р.

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Платье домашнее

134 - 140 (9 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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