logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Мебельная фурнитура и составляющие
Петли, опоры, держатели
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
МебельМебельная фурнитура и составляющие

Мебельные петли, опоры в Гомеле

Ролики для мебели.

4 р.

Ролики для мебели.

Гомель

Ручки для мебели

15 р.

Ручки для мебели

Гомель

badge-icon
badge-icon
Пружины мебельные новые

59.99 р.

Пружины мебельные новые

Гомель

badge-icon
badge-icon
Петля мебельная

3 р.

Петля мебельная

Гомель

badge-icon
консоль для колёс

5 р.

консоль для колёс

Гомель

ножки

15 р.

ножки

Гомель

badge-icon
опоры ролики

3 р.

опоры ролики

Гомель

Опора стола (ножки)

48 р.

Опора стола (ножки)

Гомель

badge-icon
Ножки для стола лофт , подстолье

100 р.

Ножки для стола лофт , подстолье

Гомель

badge-icon
Ножки

5 р.

Ножки

Гомель

Подъемник газовый AKS 60N Plus амортизатором 2шт

8 р.

Подъемник газовый AKS 60N Plus амортизатором 2шт

Гомель

Петли дверные врезные хромированные

7 р.

Петли дверные врезные хромированные

Гомель

ножки мебельные

15 р.

ножки мебельные

Гомель

badge-icon
Ножка

10 р.

Ножка

Гомель

Петля универсальная б.у покупал на замену12шт

Договорная

Петля универсальная б.у покупал на замену12шт

Гомель

Петли мебельные GTV

1 р.

Петли мебельные GTV

Гомель

Мебельные колёсики

5 р.

Мебельные колёсики

Гомель

Петля рояль 82 см

3 р.

Петля рояль 82 см

Гомель

Ножки для стола лофт , подстолье

90 р.

Ножки для стола лофт , подстолье

Гомель

badge-icon
Петли мебельные накладные, б/у

Договорная

Петли мебельные накладные, б/у

Гомель

Мебельные ножки (врезные)

5 р.

Мебельные ножки (врезные)

Гомель

badge-icon
Навесы мебельные

1 р.

Навесы мебельные

Гомель

badge-icon
ролик мебельный

3 р.

ролик мебельный

Гомель

Механизм для кресла Пиастра 1700х200

30 р.

Механизм для кресла Пиастра 1700х200

Гомель

badge-icon
badge-icon
Мебельные ножки

9 р.

Мебельные ножки

Гомель

Blum Aventos HF Блюм авентос

300 р.

Blum Aventos HF Блюм авентос

Гомель

badge-icon
badge-icon
ножки для мебели

10 р.

ножки для мебели

Гомель

badge-icon
Крепление для дивана.

35 р.

Крепление для дивана.

Гомель

badge-icon
badge-icon
Мебельные петли

1.50 р.

Мебельные петли

Гомель

badge-icon
Угловые площадки для мебели

Договорная

Угловые площадки для мебели

Гомель

Петли 110см

3 р.

Петли 110см

Гомель

badge-icon
Колеса для мебели

3 р.

Колеса для мебели

Гомель

badge-icon
Петли мебельные потайные

0.50 р.

Петли мебельные потайные

Гомель

Опора ножка кухонная с регулировкой

5 р.

Опора ножка кухонная с регулировкой

Гомель

Петля мебельная

1.50 р.

Петля мебельная

Гомель

Петли рояльные новая - длина 80см.

8 р.

Петли рояльные новая - длина 80см.

Гомель

badge-icon
опоры ролики

25 р.

опоры ролики

Гомель

Мебельные ножки

50 р.

Мебельные ножки

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Опора мебельная

40 р.

Опора мебельная

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Завесы маленькие петли дешево

Договорная

Завесы маленькие петли дешево

Гомель

Держатели для ламелей

0.40 р.

Держатели для ламелей

Гомель

Петля мебельная

1 р.

Петля мебельная

Гомель

Опора мебельная (ножка для журнального столика)

17 р.

Опора мебельная (ножка для журнального столика)

Гомель

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine

Онлайн-заказ

118 р.
76 р.-36%

Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уголок для полок Palladium

3.50 р.

Уголок для полок Palladium

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Подстолье для стола

120 р.

Подстолье для стола

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель