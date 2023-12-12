Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Гомеле
1 р.
Сверло советского качества
Гомель
Договорная
Блок питания 2шт.
Гомель
Договорная
Круг
Гомель
Договорная
Диск
Гомель
65 р.
Пылеотвод для ушм
Гомель
Договорная
Фрезы
Гомель
Договорная
Метчик
Гомель
200 р.
Кожух BOSCH
Гомель
120 р.
Метчики разных заводов СССР 25 штук
Гомель
150 р.
Плашки лерка заводов СССР 30 штук плашкодержатель
Гомель
60 р.
Диск отрезной 400*60Т*50мм
Гомель
8 р.
Круг заточной
Гомель
10 р.
Кобальтовое сверло
Гомель
8 р.
Оснастка для гравера
Гомель
8 р.
Мультипатрон (минипатрон) на гравер
Гомель
18 р.
Алмазный диск по бетону Hilti
Гомель
120 р.
Сверло бур Bosch
Гомель
35 р.
Сверло по дереву 20 и 28мм на 460мм
Гомель
Договорная
Воротки для метчиков и плашкодержатели, б/у, СССР
Гомель
25 р.
Диск по бетону, граниту, тротуарной плитке
Гомель
Договорная
Бланкет Faba (фаба)
Гомель
1 р.
Круг отрезной 180
Гомель
20 р.
Пылеудолитель на 230 диск УШМ,болгарки
Гомель
15 р.
Пылеудолитель для заусовки плитки
Гомель
15 р.
Пылеудолитель для УШМ,болгарки(115,125,150)
Гомель
35 р.
Пылеотвод для сверления отверстий до 100мм
Гомель
40 р.
Круг в бензореЗ Штиль
Гомель
10 р.
Щетка GRAPHITE дисковая
Гомель
Договорная
Может кому нужно
Гомель
30 р.
Набор свёрл Левого вращения
Гомель
8 р.
Свёрла по металлу
Гомель
40 р.
Бур
Гомель
2 р.
Бур(сверло) по бетону Bosch, Makita, Gepard
Гомель
4 р.
Диск обдирочный 15 штук. Как на фото.
Гомель
5 р.
Буры
Гомель
30 р.
Сверла конусные, ступенчатые
Гомель
150 р.
Оснастка для гравер дремель бормашина Parkside
Гомель
50 р.
Ступенчатое сверло конусные сверло ёлочка
Гомель
7 р.
Рукоятка для дрели
Гомель
Договорная
микрометр фрезы
Гомель
12 р.
Диск коралловый зачистной
Гомель
1.50 р.
Круг отрезной. 180 мм.
Гомель
20 р.
Пилки для ручного лобзика
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный