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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Гомеле

Сверло советского качества

1 р.

Сверло советского качества

Гомель

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Блок питания 2шт.

Договорная

Блок питания 2шт.

Гомель

Круг

Договорная

Круг

Гомель

Диск

Договорная

Диск

Гомель

Пылеотвод для ушм

65 р.

Пылеотвод для ушм

Гомель

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Фрезы

Договорная

Фрезы

Гомель

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Метчик

Договорная

Метчик

Гомель

Кожух BOSCH

200 р.

Кожух BOSCH

Гомель

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Метчики разных заводов СССР 25 штук

120 р.

Метчики разных заводов СССР 25 штук

Гомель

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Плашки лерка заводов СССР 30 штук плашкодержатель

150 р.

Плашки лерка заводов СССР 30 штук плашкодержатель

Гомель

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Диск отрезной 400*60Т*50мм

60 р.

Диск отрезной 400*60Т*50мм

Гомель

Круг заточной

8 р.

Круг заточной

Гомель

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Кобальтовое сверло

10 р.

Кобальтовое сверло

Гомель

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Оснастка для гравера

8 р.

Оснастка для гравера

Гомель

Мультипатрон (минипатрон) на гравер

8 р.

Мультипатрон (минипатрон) на гравер

Гомель

Алмазный диск по бетону Hilti

18 р.

Алмазный диск по бетону Hilti

Гомель

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Сверло бур Bosch

120 р.

Сверло бур Bosch

Гомель

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Сверло по дереву 20 и 28мм на 460мм

35 р.

Сверло по дереву 20 и 28мм на 460мм

Гомель

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Воротки для метчиков и плашкодержатели, б/у, СССР

Договорная

Воротки для метчиков и плашкодержатели, б/у, СССР

Гомель

Диск по бетону, граниту, тротуарной плитке

25 р.

Диск по бетону, граниту, тротуарной плитке

Гомель

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Бланкет Faba (фаба)

Договорная

Бланкет Faba (фаба)

Гомель

Круг отрезной 180

1 р.

Круг отрезной 180

Гомель

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Пылеудолитель на 230 диск УШМ,болгарки

20 р.

Пылеудолитель на 230 диск УШМ,болгарки

Гомель

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Пылеудолитель для заусовки плитки

15 р.

Пылеудолитель для заусовки плитки

Гомель

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Пылеудолитель для УШМ,болгарки(115,125,150)

15 р.

Пылеудолитель для УШМ,болгарки(115,125,150)

Гомель

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Пылеотвод для сверления отверстий до 100мм

35 р.

Пылеотвод для сверления отверстий до 100мм

Гомель

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Круг в бензореЗ Штиль

40 р.

Круг в бензореЗ Штиль

Гомель

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Щетка GRAPHITE дисковая

10 р.

Щетка GRAPHITE дисковая

Гомель

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Может кому нужно

Договорная

Может кому нужно

Гомель

Набор свёрл Левого вращения

30 р.

Набор свёрл Левого вращения

Гомель

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Свёрла по металлу

8 р.

Свёрла по металлу

Гомель

Бур

40 р.

Бур

Гомель

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Бур(сверло) по бетону Bosch, Makita, Gepard

2 р.

Бур(сверло) по бетону Bosch, Makita, Gepard

Гомель

Диск обдирочный 15 штук. Как на фото.

4 р.

Диск обдирочный 15 штук. Как на фото.

Гомель

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Буры

5 р.

Буры

Гомель

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Сверла конусные, ступенчатые

30 р.

Сверла конусные, ступенчатые

Гомель

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Оснастка для гравер дремель бормашина Parkside

150 р.

Оснастка для гравер дремель бормашина Parkside

Гомель

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Ступенчатое сверло конусные сверло ёлочка

50 р.

Ступенчатое сверло конусные сверло ёлочка

Гомель

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Рукоятка для дрели

7 р.

Рукоятка для дрели

Гомель

микрометр фрезы

Договорная

микрометр фрезы

Гомель

Диск коралловый зачистной

12 р.

Диск коралловый зачистной

Гомель

Круг отрезной. 180 мм.

1.50 р.

Круг отрезной. 180 мм.

Гомель

20 р.

Пилки для ручного лобзика

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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