Цена
Состояние
Любое
Новое
Б/у
Продавец
Любой
Частное лицо
Компания
Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Ортезы в Гомеле
180 р.
Отрез голеностопного сустава Malleo Train
Гомель
5 р.
Ортез на голеностоп детский размер XS
Гомель
210 р.
Ортез Деротационный
Гомель
25 р.
Фиксатор голеностопного сустава OPTIO
Гомель
100 р.
Тутор бандаж ортез на колено
Гомель
85 р.
Башмак Барука
Гомель
30 р.
Отрез лучезапястный
Гомель
130 р.
Ортез коленный Orlett Германия
Гомель
5 р.
Шина Фрейка,5р
Гомель
200 р.
ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАПАЗОНОМ ДВИЖЕНИЯ
Гомель
50 р.
Ортез голеностопа
Гомель
250 р.
Медицинские товары
Гомель
80 р.
Шина на тазобедренный сустав Orlett
Гомель
Договорная
Ортез
Гомель
250 р.
Ортез на коленный сустав ORLETT HKS-303
Гомель
120 р.
НАКОЛЕННИК НЕОПРЕНОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШАРНИРАМИ
Гомель
135 р.
Шинка ортопедическая для ДТС
Гомель
10 р.
Бандаж на ТС
Гомель
180 р.
ORLETT Ортез тазобедренный отводящий
Гомель
100 р.
Воротник шейный ''Филадельфия''
Гомель
170 р.
Ортез коленного сустава
Гомель
42 р.
Ортез коленный
Гомель
20 р.
Шинки БЕЛНИИТО
Гомель
200 р.
ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ BAUERFEIND
Гомель
180 р.
Ортез коленного сустава
Гомель
20 р.
Ортез
Гомель
300 р.
Ортез голиностопный жесткий
Гомель
196 р.
Послеоперационная обувь в хорошем состоянии
Гомель
15 р.
Фиксирующий бандаж «Шина Фрейка»
Гомель
25 р.
Пояс бандаж
Гомель
10 р.
Шинки-трусики
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси