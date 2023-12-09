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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Гомеле

Отрез голеностопного сустава Malleo Train

180 р.

Отрез голеностопного сустава Malleo Train

Гомель

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Ортез на голеностоп детский размер XS

5 р.

Ортез на голеностоп детский размер XS

Гомель

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Ортез Деротационный

210 р.

Ортез Деротационный

Гомель

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Фиксатор голеностопного сустава OPTIO

25 р.

Фиксатор голеностопного сустава OPTIO

Гомель

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Тутор бандаж ортез на колено

100 р.

Тутор бандаж ортез на колено

Гомель

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Башмак Барука

85 р.

Башмак Барука

Гомель

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Отрез лучезапястный

30 р.

Отрез лучезапястный

Гомель

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Ортез коленный Orlett Германия

130 р.

Ортез коленный Orlett Германия

Гомель

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Шина Фрейка,5р

5 р.

Шина Фрейка,5р

Гомель

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ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАПАЗОНОМ ДВИЖЕНИЯ

200 р.

ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАПАЗОНОМ ДВИЖЕНИЯ

Гомель

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Ортез голеностопа

50 р.

Ортез голеностопа

Гомель

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Медицинские товары

250 р.

Медицинские товары

Гомель

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Шина на тазобедренный сустав Orlett

80 р.

Шина на тазобедренный сустав Orlett

Гомель

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Ортез

Договорная

Ортез

Гомель

Ортез на коленный сустав ORLETT HKS-303

250 р.

Ортез на коленный сустав ORLETT HKS-303

Гомель

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НАКОЛЕННИК НЕОПРЕНОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШАРНИРАМИ

120 р.

НАКОЛЕННИК НЕОПРЕНОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШАРНИРАМИ

Гомель

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Шинка ортопедическая для ДТС

135 р.

Шинка ортопедическая для ДТС

Гомель

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Бандаж на ТС

10 р.

Бандаж на ТС

Гомель

ORLETT Ортез тазобедренный отводящий

180 р.

ORLETT Ортез тазобедренный отводящий

Гомель

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Воротник шейный ''Филадельфия''

100 р.

Воротник шейный ''Филадельфия''

Гомель

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Ортез коленного сустава

170 р.

Ортез коленного сустава

Гомель

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Ортез коленный

42 р.

Ортез коленный

Гомель

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Шинки БЕЛНИИТО

20 р.

Шинки БЕЛНИИТО

Гомель

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ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ BAUERFEIND

200 р.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ BAUERFEIND

Гомель

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Ортез коленного сустава

180 р.

Ортез коленного сустава

Гомель

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Ортез

20 р.

Ортез

Гомель

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Ортез голиностопный жесткий

300 р.

Ортез голиностопный жесткий

Гомель

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Послеоперационная обувь в хорошем состоянии

196 р.

Послеоперационная обувь в хорошем состоянии

Гомель

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Фиксирующий бандаж «Шина Фрейка»

15 р.

Фиксирующий бандаж «Шина Фрейка»

Гомель

Пояс бандаж

25 р.

Пояс бандаж

Гомель

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Шинки-трусики

10 р.

Шинки-трусики

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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