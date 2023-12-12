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Оборудование для салонов красоты в Гомеле

Стол для маникюра

110 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Кушетка ( чемодан) НОВАЯ

150 р.

Кушетка ( чемодан) НОВАЯ

Гомель

Кресло реклайнер

1 100 р.

Кресло реклайнер

Гомель

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Ширма трехсекционная

150 р.

Ширма трехсекционная

Гомель

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Мойка для парикмахера

480 р.

Мойка для парикмахера

Гомель

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Стол для маникюра

55 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Педикюрное кресло

240 р.

Педикюрное кресло

Гомель

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Кресло педикюрное

450 р.

Кресло педикюрное

Гомель

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Тонусные столы

850 р.

Тонусные столы

Гомель

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Диодный аппарат

8 500 р.

Диодный аппарат

Гомель

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Чехол для кушетки

10 р.

Чехол для кушетки

Гомель

Столик косметологический

90 р.

Столик косметологический

Гомель

Подсветка

150 р.

Подсветка

Гомель

Лампа для маникюра

10 р.

Лампа для маникюра

Гомель

Пеньюар для парикмахера

15 р.

Пеньюар для парикмахера

Гомель

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Кушетка, лампа, матрас,этажерка.

350 р.

Кушетка, лампа, матрас,этажерка.

Гомель

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Стол для маникюра

250 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Косметология

1 300 р.

Косметология

Гомель

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Эндосфера (аналог) для коррекции фигуры

7 900 р.

Эндосфера (аналог) для коррекции фигуры

Гомель

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Кушетка

200 р.

Кушетка

Гомель

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АРЕНДА Soprano Titanium сопрано титаниум 1600w

1 500 р.

АРЕНДА Soprano Titanium сопрано титаниум 1600w

Гомель

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Дермапен Dr. Pen Ultima A1

160 р.

Дермапен Dr. Pen Ultima A1

Гомель

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Насадки от аппарата для кавитации

300 р.

Насадки от аппарата для кавитации

Гомель

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Массажный аппарат

8 000 р.

Массажный аппарат

Гомель

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Анатомическая кушетка

400 р.

Анатомическая кушетка

Гомель

Стол для маникюра

1 500 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Лупа 130 мм.

50 р.

Лупа 130 мм.

Гомель

Кресло косметологическое

250 р.

Кресло косметологическое

Гомель

Лампа лупа

70 р.

Лампа лупа

Гомель

Дермапен

250 р.

Дермапен

Гомель

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Кушетка

600 р.

Кушетка

Гомель

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Стол маникюрный

70 р.

Стол маникюрный

Гомель

Готовый бизнес. Салон красоты

Договорная

Готовый бизнес. Салон красоты

Гомель

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Столик

55 р.

Столик

Гомель

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Лампа-лупа

170 р.

Лампа-лупа

Гомель

Кресло-кушетка/ массажный стол

430 р.

Кресло-кушетка/ массажный стол

Гомель

Кресло-кушетка, массажный стол

580 р.

Кресло-кушетка, массажный стол

Гомель

Аппарат Auro-8403

700 р.

Аппарат Auro-8403

Гомель

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Кушетка

Договорная

Кушетка

Гомель

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Парикмахерская тележка

160 р.

Парикмахерская тележка

Гомель

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Стол маникюрный с вытяжкой

170 р.

Стол маникюрный с вытяжкой

Гомель

Аппарат лазерной эпиляция

6 500 р.

Аппарат лазерной эпиляция

Гомель

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Педикюрное кресло

150 р.

Педикюрное кресло

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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