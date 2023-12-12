Оборудование для салонов красоты в Гомеле
110 р.
Стол для маникюра
Гомель
150 р.
Кушетка ( чемодан) НОВАЯ
Гомель
1 100 р.
Кресло реклайнер
Гомель
150 р.
Ширма трехсекционная
Гомель
480 р.
Мойка для парикмахера
Гомель
55 р.
Стол для маникюра
Гомель
240 р.
Педикюрное кресло
Гомель
450 р.
Кресло педикюрное
Гомель
850 р.
Тонусные столы
Гомель
8 500 р.
Диодный аппарат
Гомель
10 р.
Чехол для кушетки
Гомель
90 р.
Столик косметологический
Гомель
150 р.
Подсветка
Гомель
10 р.
Лампа для маникюра
Гомель
15 р.
Пеньюар для парикмахера
Гомель
350 р.
Кушетка, лампа, матрас,этажерка.
Гомель
250 р.
Стол для маникюра
Гомель
1 300 р.
Косметология
Гомель
7 900 р.
Эндосфера (аналог) для коррекции фигуры
Гомель
200 р.
Кушетка
Гомель
1 500 р.
АРЕНДА Soprano Titanium сопрано титаниум 1600w
Гомель
160 р.
Дермапен Dr. Pen Ultima A1
Гомель
300 р.
Насадки от аппарата для кавитации
Гомель
8 000 р.
Массажный аппарат
Гомель
400 р.
Анатомическая кушетка
Гомель
1 500 р.
Стол для маникюра
Гомель
50 р.
Лупа 130 мм.
Гомель
250 р.
Кресло косметологическое
Гомель
70 р.
Лампа лупа
Гомель
250 р.
Дермапен
Гомель
600 р.
Кушетка
Гомель
70 р.
Стол маникюрный
Гомель
Договорная
Готовый бизнес. Салон красоты
Гомель
55 р.
Столик
Гомель
170 р.
Лампа-лупа
Гомель
430 р.
Кресло-кушетка/ массажный стол
Гомель
580 р.
Кресло-кушетка, массажный стол
Гомель
700 р.
Аппарат Auro-8403
Гомель
Договорная
Кушетка
Гомель
160 р.
Парикмахерская тележка
Гомель
170 р.
Стол маникюрный с вытяжкой
Гомель
6 500 р.
Аппарат лазерной эпиляция
Гомель
150 р.
Педикюрное кресло
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
Доставка по Беларуси
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси