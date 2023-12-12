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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Гомеле

Штанишки для девочки Штанишки для девочки

15 р.

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Штанишки для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Лосины леггинсы 62-68 размерЛосины леггинсы 62-68 размер

5 р.

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Лосины леггинсы 62-68 размер

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Носочки новые, 3 парыНосочки новые, 3 пары

6 р.

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Носочки новые, 3 пары

74 - 80 (8-12 месяцев)

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ЛеггинсыЛеггинсы

2 р.

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Леггинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Лот легинсыЛот легинсы

4 р.

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Лот легинсы

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Колготкии и пинеткиКолготкии и пинетки

2 р.

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Колготкии и пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Легинсы с начёсом 74 размера Легинсы с начёсом 74 размера

3 р.

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Легинсы с начёсом 74 размера

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Лот леггинсов 74-80 размераЛот леггинсов 74-80 размера

6 р.

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Лот леггинсов 74-80 размера

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Тапочки пинеткиТапочки пинетки

7 р.

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Тапочки пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

НосочкиНосочки

2 р.

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Носочки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки 11-12 размер Носки 11-12 размер

2 р.

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Носки 11-12 размер

Колготки H&MКолготки H&M

8 р.

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Колготки H&M

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Next , Tu, George 68Next , Tu, George 68

Договорная

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Next , Tu, George 68

62 - 68 (4-5 месяцев)

Нарядные носочки. НовыеНарядные носочки. Новые

5 р.

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Нарядные носочки. Новые

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки и носочки (лот) Колготки и носочки (лот)

18 р.

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Колготки и носочки (лот)

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носочки Носочки

5 р.

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Носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пинетки утепленныеПинетки утепленные

6 р.

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Пинетки утепленные

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Колготки Колготки

5 р.

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Колготки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Лот для малышейЛот для малышей

10 р.

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Лот для малышей

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Колготки Колготки

1 р.

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Колготки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Леггинсы в рубчик Zara, Sinsay 74Леггинсы в рубчик Zara, Sinsay 74

Договорная

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Леггинсы в рубчик Zara, Sinsay 74

68 - 74 (6-8 месяцев)

Носки детские 0-6-12-18 12 парНоски детские 0-6-12-18 12 пар

5 р.

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Носки детские 0-6-12-18 12 пар

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пинетки Пинетки

5 р.

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Пинетки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носки-топики для малышей Носки-топики для малышей

10 р.

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Носки-топики для малышей

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки с рожденияПинетки с рождения

5 р.

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Пинетки с рождения

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготки толстые Conte (новые)62-74Колготки толстые Conte (новые)62-74

5 р.

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Колготки толстые Conte (новые)62-74

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки вязаные Носочки вязаные

18 р.

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Носочки вязаные

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки Пинетки

1 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Лот колготокЛот колготок

3 р.

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Лот колготок

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

ПинеткиПинетки

5 р.

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Пинетки

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Новые носки конте Новые носки конте

1.30 р.

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Новые носки конте

74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот одежды для девочки Лот одежды для девочки

3 р.

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Лот одежды для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Лот штанишек, леггинсыЛот штанишек, леггинсы

18 р.

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Лот штанишек, леггинсы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Колготки новые махровые 80-86Колготки новые махровые 80-86

7.50 р.

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Колготки новые махровые 80-86

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Сет леггинов в рубчик Zara 74Сет леггинов в рубчик Zara 74

22 р.

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Сет леггинов в рубчик Zara 74

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Леггинсы ,колготкиЛеггинсы ,колготки

5 р.

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Леггинсы ,колготки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Next, Tu 9/12 месяцев Next, Tu 9/12 месяцев

Договорная

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Next, Tu 9/12 месяцев

74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки Носочки

12 р.

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Носочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки 9 парНосочки 9 пар

5 р.

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Носочки 9 пар

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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ПинеткиПинетки

5 р.

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Пинетки

56 - 62 (2-3 месяца)

Носочки и ''царапки'' для новорожденных Носочки и ''царапки'' для новорожденных

7 р.

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Носочки и ''царапки'' для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Носочки вязаные новыеНосочки вязаные новые

3 р.

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Носочки вязаные новые

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

19 пар колготок19 пар колготок

15 р.

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19 пар колготок

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Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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