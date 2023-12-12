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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Гомеле

КигурумиКигуруми

20 р.

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Кигуруми

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Кегуруми пижама комбинезон Кегуруми пижама комбинезон

15 р.

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Кегуруми пижама комбинезон

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Халат детский Халат детский

18 р.

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Халат детский

80 - 86 (1-2 года)

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КигурумиКигуруми

12 р.

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Кигуруми

80 - 86 (1-2 года)

ХалатикиХалатики

8 р.

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Халатики

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Майки лотомМайки лотом

5 р.

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Майки лотом

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Лот маечекЛот маечек

8 р.

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Лот маечек

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Пижама кенгуруми Пижама кенгуруми

35 р.

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Пижама кенгуруми

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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БодиБоди

15 р.

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Боди

86 - 92 (2 года)

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Детская пижама. В детский сад и не толькоДетская пижама. В детский сад и не только

15 р.

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Детская пижама. В детский сад и не только

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Фирменный слип новогодний 1-1.5 г. Фирменный слип новогодний 1-1.5 г.

10 р.

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Фирменный слип новогодний 1-1.5 г.

80 - 86 (1-2 года)

Новые пижамы 5-6лет и 7-9 летНовые пижамы 5-6лет и 7-9 лет

25 р.

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Новые пижамы 5-6лет и 7-9 лет

110 - 116 (5-6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Классные нежные новые трусики George,122-128Классные нежные новые трусики George,122-128

6.50 р.

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Классные нежные новые трусики George,122-128

122 - 128 (7 лет)

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Классные новые фирменные маечки 134-140Классные новые фирменные маечки 134-140

10 р.

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Классные новые фирменные маечки 134-140

134 - 140 (9 лет)

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Лот трусиков,носочки 92-98Лот трусиков,носочки 92-98

16 р.

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Лот трусиков,носочки 92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Пижама для девочки Пижама для девочки

10 р.

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Пижама для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

СлипСлип

15 р.

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Слип

80 - 86 (1-2 года)

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Пижамка теплаяПижамка теплая

12 р.

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Пижамка теплая

98 - 104 (4 года)

Халат для девочки Халат для девочки

10 р.

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Халат для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

ТопыТопы

25 р.

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Топы

146 - 152 (11 лет)

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Халат Халат

5 р.

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Халат

140 - 146 (10 лет)

ПижамаПижама

18 р.

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Пижама

86 - 92 (2 года)

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Халат (состояние нового)Халат (состояние нового)

15 р.

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Халат (состояние нового)

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Халат Халат

15 р.

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Халат

80 - 86 (1-2 года)

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Кигуруми(пижама) пандаКигуруми(пижама) панда

18 р.

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Кигуруми(пижама) панда

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Пижамы для девочки 92 рост Пижамы для девочки 92 рост

12 р.

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Пижамы для девочки 92 рост

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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ПижамкаПижамка

3 р.

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Пижамка

92 - 98 (3 года)

Пижамка хлопок Марк фармель рост 130Пижамка хлопок Марк фармель рост 130

10 р.

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Пижамка хлопок Марк фармель рост 130

122 - 128 (7 лет)

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КигурумиКигуруми

10 р.

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Кигуруми

140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет), 146 - 152 (11 лет)

Комбинезон, спальный мешок Комбинезон, спальный мешок

10 р.

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Комбинезон, спальный мешок

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Халатик Щенячий патруль Халатик Щенячий патруль

15 р.

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Халатик Щенячий патруль

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Комбинезон-кенгуру с куклами ЛолКомбинезон-кенгуру с куклами Лол

20 р.

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Комбинезон-кенгуру с куклами Лол

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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бюстгальтер на девочку подросткабюстгальтер на девочку подростка

15 р.

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бюстгальтер на девочку подростка

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Халатик на 1-3годаХалатик на 1-3года

5 р.

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Халатик на 1-3года

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Новые трусы MF р.128Новые трусы MF р.128

3 р.

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Новые трусы MF р.128

122 - 128 (7 лет)

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Пижама теплаяПижама теплая

15 р.

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Пижама теплая

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Трусики 1-2годаТрусики 1-2года

7 р.

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Трусики 1-2года

80 - 86 (1-2 года)

Туника 140см Туника 140см

6 р.

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Туника 140см

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Пижама 86см рост Пижама 86см рост

5 р.

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Пижама 86см рост

80 - 86 (1-2 года)

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Боди р.92-98Боди р.92-98

7 р.

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Боди р.92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Пижамы рост 80 и 128-140Пижамы рост 80 и 128-140

5 р.

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Пижамы рост 80 и 128-140

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Халат от 1 до 3 лет Халат от 1 до 3 лет

10 р.

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Халат от 1 до 3 лет

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Теплая пижамаТеплая пижама

3.50 р.

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Теплая пижама

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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