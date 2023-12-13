Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Гомеле
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Потеряшка
Гомель
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Найдено Школа #61
Гомель
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Пропала собака
Гомель
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Утерян пульт выкидной от сигнализации авто
Гомель
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Утеряны белые варежки,...в волотове...
Гомель
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Найден электронный пропуск
Гомель
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Утеряны женские черные перчатки
Гомель
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Карточка
Гомель
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Потерял буст 2
Гомель
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Найден наушник
Гомель
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Найден телефон в р-не МЖК
Гомель
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Наушники
Гомель
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Найдена лайка
Гомель
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нашол Телефон mi not 12 ксяоси редми нот 12 нашол
Гомель
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Найден телефон редми ноут 4
Гомель
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Найдены ключи
Гомель
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Найден кейс к наушникам
Гомель
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Потерян телефон Xiaomi MI 9T
Гомель
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Кейс от наушников Air Pods
Гомель
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Утеряны ключи в районе ул. Чечерской.
Гомель
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Утеряна Банковская карта польского банка
Гомель
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Гончий найден
Гомель
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Ключ автомобильный
Гомель
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Утерян браслет серебряный
Гомель
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Бюро находок
Гомель
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Утерян наушник Huawei freebuds 5i
Гомель
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Утерян кейс белого цвета,возможно в маршрутке
Гомель
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Наушники
Гомель
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Наушник найден
Гомель
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Утерян номер
Гомель
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Сентизатор
Гомель
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Утерян ключ 28.11.2023
Гомель
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Утеряны ключи с брелком
Гомель
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Кто потерял ключи звоните
Гомель
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Утеряна серёжка золотая
Гомель
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Наушники
Гомель
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Ключи с пультом
Гомель
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Найдены ключи
Гомель
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Утеряны ключи на ул.Жукова за вознограждение
Гомель
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Найдены кроссовки
Гомель
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Найден номер
Гомель
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Утерян золотой крестик
Гомель
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Утерян кейс
Гомель