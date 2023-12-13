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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Гомеле

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомель

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Договорная

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Гомель

Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Договорная

Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Гомель

Бурение скважин

Бесплатно

Бурение скважин

Гомель

Бурение скважин Гомель и область .

40 р.

Бурение скважин Гомель и область .

Гомель

Рассрочка
Канализация, водопровод в Гомеле и области

Договорная

Канализация, водопровод в Гомеле и области

Гомель

Рассрочка
Бурение скважин в Гомеле и Гомельской районе

40 р.

Бурение скважин в Гомеле и Гомельской районе

Гомель

Рассрочка
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомель

Алмазное бурение

Договорная

Алмазное бурение

Гомель

Алмазное сверление

2.50 р.

Алмазное сверление

Гомель

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гомель

Бурение скважин

40 р.

Бурение скважин

Гомель

Пракопка траншей,в ручную

Договорная

Пракопка траншей,в ручную

Гомель

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гомель

Услуги мини экскаватора

Договорная

Услуги мини экскаватора

Гомель

Строительство колодцев,канализации,траншеи,дренаж

Договорная

Строительство колодцев,канализации,траншеи,дренаж

Гомель

Водопровод и канализация под ключ

Договорная

Водопровод и канализация под ключ

Гомель

Земляные работы: Прокол под дорогой, ГНБ, ГНП

Договорная

Земляные работы: Прокол под дорогой, ГНБ, ГНП

Гомель

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гомель

Аренда экскаватора

60 р.

Аренда экскаватора

Гомель

Аренда экскаватора гусеничного

70 р.

Аренда экскаватора гусеничного

Гомель

Аренда амкодора

60 р.

Аренда амкодора

Гомель

Алмазное сверление бурение отверстий в бетоне, кир

1 р.

Алмазное сверление бурение отверстий в бетоне, кир

Гомель

Монтаж канализации и водопровода

Договорная

Монтаж канализации и водопровода

Гомель

Бурение скважин

40 р.

Бурение скважин

Гомель

Канализация. Водопровод. Отопление

100 р.

Канализация. Водопровод. Отопление

Гомель

Бурение скважин

40 р.

Бурение скважин

Гомель

Алмазное сверление

1 р.

Алмазное сверление

Гомель

Канализация и водопровод

150 р.

Канализация и водопровод

Гомель

Аренда мини экскаватора

50 р.

Аренда мини экскаватора

Гомель

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомель

Бурение скважин на воду под ключ в Гомельской обти

40 р.

Бурение скважин на воду под ключ в Гомельской обти

Гомель

Услуги миниэксковатора

Договорная

Услуги миниэксковатора

Гомель

Бурение скважин

40 р.

Бурение скважин

Гомель

Бурение скважин на воду г.Гомель (Гомельская обл.)

Договорная

Бурение скважин на воду г.Гомель (Гомельская обл.)

Гомель

Бурение скважин на воду в Гомеле и обл.

40 р.

Бурение скважин на воду в Гомеле и обл.

Гомель

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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