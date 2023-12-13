Буровые, земляные работы в Гомеле
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомель
Договорная
Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14
Гомель
Договорная
Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА
Гомель
Бесплатно
Бурение скважин
Гомель
40 р.
Бурение скважин Гомель и область .
Гомель
Рассрочка
Договорная
Канализация, водопровод в Гомеле и области
Гомель
Рассрочка
40 р.
Бурение скважин в Гомеле и Гомельской районе
Гомель
Рассрочка
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомель
Услуга с выездом в регионы
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомель
Договорная
Алмазное бурение
Гомель
2.50 р.
Алмазное сверление
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомель
40 р.
Бурение скважин
Гомель
Договорная
Пракопка траншей,в ручную
Гомель
Договорная
Услуги мини экскаватора
Гомель
Договорная
Услуги мини экскаватора
Гомель
Договорная
Строительство колодцев,канализации,траншеи,дренаж
Гомель
Договорная
Водопровод и канализация под ключ
Гомель
Договорная
Земляные работы: Прокол под дорогой, ГНБ, ГНП
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомель
60 р.
Аренда экскаватора
Гомель
70 р.
Аренда экскаватора гусеничного
Гомель
60 р.
Аренда амкодора
Гомель
1 р.
Алмазное сверление бурение отверстий в бетоне, кир
Гомель
Договорная
Монтаж канализации и водопровода
Гомель
40 р.
Бурение скважин
Гомель
100 р.
Канализация. Водопровод. Отопление
Гомель
40 р.
Бурение скважин
Гомель
1 р.
Алмазное сверление
Гомель
150 р.
Канализация и водопровод
Гомель
50 р.
Аренда мини экскаватора
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду под ключ в Гомельской обти
Гомель
Договорная
Услуги миниэксковатора
Гомель
40 р.
Бурение скважин
Гомель
Договорная
Бурение скважин на воду г.Гомель (Гомельская обл.)
Гомель
40 р.
Бурение скважин на воду в Гомеле и обл.
Гомель
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
Услуга с выездом в регионы
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
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170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
Услуга с выездом в регионы
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Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень
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